Чуть более века назад великий русский импресарио Сергей Дягилев покорил Париж — а значит и всю Европу. Приглашаю вас на авторскую экскурсию, которая перенесет вас в «Прекрасную эпоху» Франции. Новаторство «Русских сезонов», шедевры ар-нуво, расцвет Пикассо, Анны Павловой и Коко Шанель — мы откроем Париж с новой стороны, которая вас несомненно покорит!

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Описание

Что вас ожидает

Дягилев и Париж: революционный дуэт

Как критик-самоучка из Российской империи вырос до культового импресарио и гениального продюсера, повлиявшего на мировую моду, музыку, искусство и, разумеется, балет? Чтобы разобраться в этом, мы проследим историю Дягилева и его парижский путь: посетим знаменитые театры, выставочные залы, роскошные рестораны и места, где бывал наш герой. И конечно, поговорим о революции, которую привнесли в мир искусства «Русские сезоны».

Не забудем пройтись по адресам друзей Сергея Дягилева, без которых он не смог бы войти в историю как новатор «Прекрасной эпохи» Франции. На прогулке нас ждут десятки героев, без которых невозможно представить мировую историю и искусство. Среди них:

Молодой Пабло Пикассо и его первая квартира мастерская;

Русский гений Лев Бакст, который перевернул парижскую моду и задал восточный тренд в Европе;

Анна Павлова и ее труппа на сцене Olympia;

Самый роскошный театр французской столицы — Гранд Опера;

Грандиозная Всемирная Выставка в Париже 1900 года и самый красивый мост города;

Коко Шанель и ее первый фирменный магазин;

Первооткрыватели моды на a la russe — князь Феликс Юсупов и Великая княгиня Мария Романова;

Популярнейший французский салон графини Греффюль и многое, многое другое.

Что нам встретится на пути: мост Александра III, Гран и Пети Пале, Елисейские поля, Гранд Опера, бульвар Османа и парижские доходные дома.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет посмотреть на классический Париж с абсолютно другой стороны — более интересной и глубокой.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и занимает 3 часа, поэтому желательно иметь удобную обувь и зонты.