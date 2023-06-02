Перенестись во Францию начала 20 века и понять, как русский балет перевернул мировую культуру
Новаторство «Русских сезонов», шедевры ар-нуво, расцвет Пикассо, Анны Павловой и Коко Шанель — мы откроем Париж с новой стороны, которая вас несомненно покорит!
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Описание
Что вас ожидает
Дягилев и Париж: революционный дуэт
Как критик-самоучка из Российской империи вырос до культового импресарио и гениального продюсера, повлиявшего на мировую моду, музыку, искусство и, разумеется, балет? Чтобы разобраться в этом, мы проследим историю Дягилева и его парижский путь: посетим знаменитые театры, выставочные залы, роскошные рестораны и места, где бывал наш герой. И конечно, поговорим о революции, которую привнесли в мир искусства «Русские сезоны».
Не забудем пройтись по адресам друзей Сергея Дягилева, без которых он не смог бы войти в историю как новатор «Прекрасной эпохи» Франции. На прогулке нас ждут десятки героев, без которых невозможно представить мировую историю и искусство. Среди них:
- Молодой Пабло Пикассо и его первая квартира мастерская;
- Русский гений Лев Бакст, который перевернул парижскую моду и задал восточный тренд в Европе;
- Анна Павлова и ее труппа на сцене Olympia;
- Самый роскошный театр французской столицы — Гранд Опера;
- Грандиозная Всемирная Выставка в Париже 1900 года и самый красивый мост города;
- Коко Шанель и ее первый фирменный магазин;
- Первооткрыватели моды на a la russe — князь Феликс Юсупов и Великая княгиня Мария Романова;
- Популярнейший французский салон графини Греффюль и многое, многое другое.
Что нам встретится на пути: мост Александра III, Гран и Пети Пале, Елисейские поля, Гранд Опера, бульвар Османа и парижские доходные дома.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет посмотреть на классический Париж с абсолютно другой стороны — более интересной и глубокой.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и занимает 3 часа, поэтому желательно иметь удобную обувь и зонты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.