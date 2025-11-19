Пройдите без очереди в музей Оранжери и отправляйтесь на экскурсию по истории французского искусства XIX и XX веков. Посмотрите шедевры французских икон, включая Моне, Матисса и Сезанна.
Описание билетаЧто вас ждёт? Откройте для себя движения, которые изменили ход истории искусств в XIX и XX веках, во время экскурсии по музею Оранжери в Париже. Пройдите мимо длинных очередей, чтобы увидеть знаковые шедевры: от безмятежных кувшинок Моне до изящных мазков кисти Ренуара. Прогуляйтесь по прекрасному саду Тюильри, чтобы добраться до бывшей оранжереи, где королевская семья хранила свои апельсины зимой. Посмотрите на всемирно известные картины Моне с кувшинками, которые теперь находятся на выставке. Следуйте за гидом-историком по обширной коллекции картин XIX и начала XX века. Откройте для себя новаторские и дерзкие приёмы, впервые использованные французскими импрессионистами и их учениками. Изучите картины фруктов и цветов Сезанна, узнайте об экзотическом стиле, который Матисс использовал для своих портретов, и проследите за различными этапами творчества Пикассо через его интерпретации обнажённых моделей. Наблюдайте, как это движение развивается и меняется вокруг вас с помощью работ Модильяни, Ренуара и Утрилло. Важная информация:
- Экскурсия не подойдёт для людей с ограниченными возможностями передвижения.
- Одевайтесь по погоде.
- На экскурсии запрещены чемоданы и большие сумки.
- Минимальное требование для проведения тура — 2 участника (если минимум не будет достигнут, будет предложена альтернативная дата или полный возврат средств).
- Иногда музей может закрываться без предварительного предупреждения — в этом случае гостям будет предоставлена соответствующая альтернатива. Если время открытия музея задерживается более чем на 1 час от времени начала тура, мы не можем предоставить возврат средств или скидки.
- Некоторые помещения внутри музея подчиняются правилам, требующим тишины.
- Некоторые коллекции могут меняться в течение года.
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Билет для входа без очереди в музей Оранжери
- Экскурсия по музею
Что не входит в цену
- Трансфер
- Еда и напитки
- Выставки с ограничением по времени
Место начала и завершения?
Terrasse de l’Orangerie, 75001 Paris, France
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
