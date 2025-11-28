Погружение в атмосферу Нормандии Нормандия — это регион Франции, где история, культура и природа переплетаются в единое полотно. Здесь рождаются знаменитые сыры и свежайшие морепродукты, а дегустация кальвадоса и сидра позволяет прочувствовать особый вкус региона. Руан — столица Нормандии Экскурсия начнётся в Руане — древнем городе на берегу Сены. Вы увидите знаменитый собор Нотр-Дам — настоящий символ готики, где покоятся короли и герцоги Франции. На улице Часовой башни узнаете, почему Золотые часы 1389 года не имеют минутной стрелки. На рыночной площади вас ждет история Жанны д’Арк, а также возможность увидеть один из старейших ресторанов Франции, основанный ещё в 1345 году. Очарование Онфлера Далее путь лежит в Онфлер — портовый город, вдохновлявший импрессионистов. Здесь вы прогуляетесь среди бело‑голубых яхт, заглянете в уютные улочки, а также попробуете традиционные напитки Нормандии — сидр и кальвадос. Рыбацкий Трувиль и роскошный Довиль В Трувиле вы прикоснётесь к истории рыбацкой деревни, которая выросла в популярный курорт XIX века. Завершением путешествия станет Довиль — самый престижный курорт Нормандии, известный пляжами Атлантики, казино, фестивалем американского кино и аукционом лошадей. Это место давно стало любимым уголком французской богемы. Важная информация:

Рекомендуем иметь удобную обувь, тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды.