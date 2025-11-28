Погрузитесь в атмосферу Нормандии — от средневекового Руана до романтичного Онфлера и морских курортов Трувиль и Довиль.
Вас ждут живописные города, изысканная гастрономия, сидр и кальвадос, а также истории, которые оживают на каждом шагу.
Описание экскурсии
Погружение в атмосферу Нормандии Нормандия — это регион Франции, где история, культура и природа переплетаются в единое полотно. Здесь рождаются знаменитые сыры и свежайшие морепродукты, а дегустация кальвадоса и сидра позволяет прочувствовать особый вкус региона. Руан — столица Нормандии Экскурсия начнётся в Руане — древнем городе на берегу Сены. Вы увидите знаменитый собор Нотр-Дам — настоящий символ готики, где покоятся короли и герцоги Франции. На улице Часовой башни узнаете, почему Золотые часы 1389 года не имеют минутной стрелки. На рыночной площади вас ждет история Жанны д’Арк, а также возможность увидеть один из старейших ресторанов Франции, основанный ещё в 1345 году. Очарование Онфлера Далее путь лежит в Онфлер — портовый город, вдохновлявший импрессионистов. Здесь вы прогуляетесь среди бело‑голубых яхт, заглянете в уютные улочки, а также попробуете традиционные напитки Нормандии — сидр и кальвадос. Рыбацкий Трувиль и роскошный Довиль В Трувиле вы прикоснётесь к истории рыбацкой деревни, которая выросла в популярный курорт XIX века. Завершением путешествия станет Довиль — самый престижный курорт Нормандии, известный пляжами Атлантики, казино, фестивалем американского кино и аукционом лошадей. Это место давно стало любимым уголком французской богемы. Важная информация:
Рекомендуем иметь удобную обувь, тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Регион Нормандия
- Город Руан
- Руанский собор Нотр Дам
- Онфлер
- Труви́ль
- Довиль
Что включено
- Транспорт с русскоязычным водителем
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги лицензированного гида - 240 €
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Рекомендуем иметь удобную обувь
- Тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
