Из Парижа - в чарующую Нормандию

Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам

5
2 отзыва
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От одного слова Нормандия сердце начинает петь! Вы поплутаете по узким средневековым улицам и впечатлитесь готическими соборами в Руане — столице региона. Вспомните картины импрессионистов в рыбацкой деревне Онфлёр.

А в курортных Трувиле и Довиле пройдёте по набережной Ла-Манша, рассматривая фахверковые дома и наблюдая за неспешной жизнью французов в глубинке.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Из Парижа - в чарующую Нормандию
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Руан. Это великолепная столица Нормандии. Вы посетите Рыночную площадь, на которой в Средневековье казнили Жанну д’Арк. Увидите старинную Часовую башню и узнаете, в чём её погрешность. А также осмотрите собор, где хранится сердце английского короля Ричарда Львиное сердце.

Онфлёр. Чарующая рыбацкая деревня, воспетая импрессионистами. Вы увидите деревянную церковь Святой Екатерины в стиле ранней готики и церковь Сент-Этьен, где сегодня размещается Морской музей. Продегустируете знаменитый местный напиток кальвадос и, по желанию, зайдёте на обед в один из уютных ресторанов.

Трувиль и Довиль. Два курортных городка, разделённых рекой Тук. Парижане очень любят проводить в них выходные. Вы погуляете по набережной Ла-Манша, рассматривая изысканные виллы начала 20 века и наслаждаясь морским бризом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с русскоговорящим водителем-сопровождающим. Он расскажет вам интересные факты о Нормандии, не углубляясь в историю.
  • По желанию, мы можем организовать экскурсию с профессиональным гидом-историком. В этом случае цена составит 780 евро.
  • Транспорт и дегустация кальвадоса включены в стоимость
  • Обед оплачивается дополнительно
  • Время в пути из Парижа в Руан составит около 3 часов в одну сторону

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
8 авг 2023
Все прошло замечательно! Дорога не сильно сложная, автобус комфортабельный. Погода была прекрасной. Подъем на самый верх не сложный. Народа было очень много! На автобус не реальная очередь, мы шли пешком 3 км.
В
20 июля 2023
Отличный тур! Комфортная поездка, маршрут интересно продуман. Ездили семьей 4 человека. Всем понравилось и детям и нам взрослым! Благодарим за знакомство с Нормандией и возможность посетить Ла-Манш. 👍🤗
Отличный тур! Комфортная поездка, маршрут интересно продуман. Ездили семьей 4 человека. Всем понравилось и детям иОтличный тур! Комфортная поездка, маршрут интересно продуман. Ездили семьей 4 человека. Всем понравилось и детям иОтличный тур! Комфортная поездка, маршрут интересно продуман. Ездили семьей 4 человека. Всем понравилось и детям иОтличный тур! Комфортная поездка, маршрут интересно продуман. Ездили семьей 4 человека. Всем понравилось и детям иОтличный тур! Комфортная поездка, маршрут интересно продуман. Ездили семьей 4 человека. Всем понравилось и детям и

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Можно с детьми
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Нормандия
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