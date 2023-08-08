От одного слова Нормандия сердце начинает петь! Вы поплутаете по узким средневековым улицам и впечатлитесь готическими соборами в Руане — столице региона. Вспомните картины импрессионистов в рыбацкой деревне Онфлёр. А в курортных Трувиле и Довиле пройдёте по набережной Ла-Манша, рассматривая фахверковые дома и наблюдая за неспешной жизнью французов в глубинке.

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Описание

Что вас ожидает

Руан. Это великолепная столица Нормандии. Вы посетите Рыночную площадь, на которой в Средневековье казнили Жанну д’Арк. Увидите старинную Часовую башню и узнаете, в чём её погрешность. А также осмотрите собор, где хранится сердце английского короля Ричарда Львиное сердце.

Онфлёр. Чарующая рыбацкая деревня, воспетая импрессионистами. Вы увидите деревянную церковь Святой Екатерины в стиле ранней готики и церковь Сент-Этьен, где сегодня размещается Морской музей. Продегустируете знаменитый местный напиток кальвадос и, по желанию, зайдёте на обед в один из уютных ресторанов.

Трувиль и Довиль. Два курортных городка, разделённых рекой Тук. Парижане очень любят проводить в них выходные. Вы погуляете по набережной Ла-Манша, рассматривая изысканные виллы начала 20 века и наслаждаясь морским бризом.

Организационные детали