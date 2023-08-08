Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
А в курортных Трувиле и Довиле пройдёте по набережной Ла-Манша, рассматривая фахверковые дома и наблюдая за неспешной жизнью французов в глубинке.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Руан. Это великолепная столица Нормандии. Вы посетите Рыночную площадь, на которой в Средневековье казнили Жанну д’Арк. Увидите старинную Часовую башню и узнаете, в чём её погрешность. А также осмотрите собор, где хранится сердце английского короля Ричарда Львиное сердце.
Онфлёр. Чарующая рыбацкая деревня, воспетая импрессионистами. Вы увидите деревянную церковь Святой Екатерины в стиле ранней готики и церковь Сент-Этьен, где сегодня размещается Морской музей. Продегустируете знаменитый местный напиток кальвадос и, по желанию, зайдёте на обед в один из уютных ресторанов.
Трувиль и Довиль. Два курортных городка, разделённых рекой Тук. Парижане очень любят проводить в них выходные. Вы погуляете по набережной Ла-Манша, рассматривая изысканные виллы начала 20 века и наслаждаясь морским бризом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с русскоговорящим водителем-сопровождающим. Он расскажет вам интересные факты о Нормандии, не углубляясь в историю.
- По желанию, мы можем организовать экскурсию с профессиональным гидом-историком. В этом случае цена составит 780 евро.
- Транспорт и дегустация кальвадоса включены в стоимость
- Обед оплачивается дополнительно
- Время в пути из Парижа в Руан составит около 3 часов в одну сторону
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Париже
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.