Если вы хотите почувствовать столицу Франции, а не просто увидеть её, эта прогулка — для вас. Это не экскурсия в классическом понимании. Я не гид, а личный сопровождающий в Париже. Знаю город изнутри и подскажу вам нюансы, которые сложно уловить гостю. Помогу влиться в ритм Парижа, избежать туристических ловушек и покажу его аутентичную сторону.
Описание экскурсии
Мы можем:
- Прогуляться по атмосферным Сен-Жермену, Маре, Монмартру или Латинскому кварталу.
- Заглянуть в культовые Galeries Lafayette, Le Bon Marché, небольшие концептуальные и винтажные магазины.
- Зайти на рынок или в сырную лавку, чтобы вы попробовали что-то особенное.
- Пообедать в уютном кафе, куда ходят местные, а не туристы.
Я расскажу:
- Чем отличается стиль жизни парижан от быта других европейцев.
- Где покупать одежду, обувь и аксессуары, чтобы не переплачивать.
- Какие винтажные лавки и концептуальные магазины стоит посетить.
- Как правильно выбирать сыр, вино и десерты.
- Куда ходят обедать и ужинать сами парижане.
- Как отличить хорошее кафе от туристической ловушки.
- Почему в разных районах города абсолютно разная атмосфера.
- Как работает транспорт, где удобнее всего передвигаться пешком.
- Как безопасно пользоваться такси и каршерингом.
Организационные детали
- Передвигаемся в основном пешком. Возможны короткие переезды на метро или такси.
- Дополнительные расходы: личные траты на шопинг, еду и транспорт.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Париже
В 2020 году я переехала в Париж, где продолжила своё образование и с тех пор живу в этом удивительном городе. Свободно владею французским и английским языками. Париж стал для меня источником
