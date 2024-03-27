Victoria проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в историю Парижа, исследуя правый берег Сены. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайные уголки, о которых знают только местные жители
Экскурсия по правому берегу Сены в Париже - это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой столицы Франции.
Здесь расположены такие знаковые места, как Лувр и сад Тюильри, а также менее читать дальшеуменьшить
известные, но не менее впечатляющие достопримечательности, такие как Пале-Рояль и церковь Сент-Эсташ.
Участники экскурсии узнают о жизни в Париже в Средние века и современных реалиях, получат советы о лучших местах для прогулок и обедов. Это идеальный способ увидеть Париж с новой стороны и открыть для себя его скрытые сокровища
Эта часть Парижа изобилует достопримечательностями-легендами, о которых вы точно слышали, а может, даже и видели раньше. Именно поэтому на правом берегу приобретают жильё «сливки общества», кому же не хочется соседствовать с Лувром и выходить на неспешную прогулку в сад Тюильри? Помимо вышеупомянутых символов вы поразитесь монументальности Пале-Рояля, рассмотрите одну из последних церквей в готическом стиле Сент-Эсташ, обойдёте причудливое здание Помпиду, будто вывернутое наизнанку, поймёте, почему еврейский квартал Маре облюбовали аристократы и модники, очутитесь на самой старой площади Парижа и порадуете глаз ещё множеством других архитектурных творений. Кстати, лейтмотивом нашего путешествия будет крепостная стена Филиппа Августа: в некоторых местах вы будете искать её фрагменты — я расскажу подробнее, какое значение она имеет для города.
О том и о сём: жизнь в Париже в Средние века и сейчас — и другие интересности
Чем правый берег принципиально отличается от левого? Кто выбирал его для жилья в Средние века? Сколько здесь округов? Престижно ли жить на правом берегу Сены сейчас? Я увлеку вас любопытными фактами об этой части Парижа, расскажу, как весь город жил в Средневековье — о нравах, моде, истории — и на контрасте поделюсь современными реалиями. Как местный житель дам ценные советы, где погулять без толп туристов, куда пойти пообедать и не разориться и что в окрестностях Парижа может привлечь ваше внимание.
Организационные детали
Дополнительные расходы возможны, если вы захотите посетить музеи или попробовать еврейские сладости на улице Розье.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 253 туристов
Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Julia
Вчера у нас была экскурсия по правому берегу с замечательной Викторией. Маршрут был согласно нашим пожеланиям удлинен, мы смогли посмотреть самые значимые места правого берега, начав от острова Ситэ и читать дальшеуменьшить
закончив особняком королевы Марго. 3 часа под дождём пролетели. Очень много интересной информации, Нескучно, профессионально. Позитивный, прекрасный гид. С рекомендациями в конце. Жемчужины готики, стена Филипа Августа и монументальность площади Вогезов. Рекомендую. И подростку с нами тоже понравилось. Спасибо Виктория.
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Н
Наталья
Виктория провела для нас чудесную экскурсию по правому берегу Сены. Это была увлекательная пешеходная прогулка, пролетевшая как одно мгновение. По окончанию Виктория, была любезна и помогла решить несколько личных вопросов. Она знающий гид и отзывчивый человек. Рекомендуем Всем!!! Виктория - лучший гид в Париже!!!
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Н
Наталья
Виктория провела нас местами и улицами, далёкими от привычных туристических маршрутов. Мы увидели красивые площади, пассажи с сохранившимися старинными названиями, декором, остатки крепости 11 века. Спасибо!
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Т
Татьяна
Все очень интересно
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