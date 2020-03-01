Victoria проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Париж: La Rive Droite, или правый берег

Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух

Victoria
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Victoria – ваш гид
Знакомиться с такой сокровищницей как Париж порционно, поделив его на части, значит обнаружить гораздо больше красоты и деталей, которые могут ускользнуть от вас на большой обзорной прогулке по городу.

Вместе мы исследуем правый берег Сены, восхитимся его грандиозными символами и отыщем неожиданные места, о которых не знают туристы.
От 90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег

Что вас ожидает

Символы правого берега по полочкам
Эта часть Парижа изобилует достопримечательностями-легендами, о которых вы точно слышали, а может, даже и видели раньше. Именно поэтому на правом берегу приобретают жильё «сливки общества», кому же не хочется соседствовать с Лувром и выходить на неспешную прогулку в сад Тюильри? Помимо вышеупомянутых символов вы поразитесь монументальности Пале-Рояля, рассмотрите одну из последних церквей в готическом стиле Сент-Эсташ, обойдёте причудливое здание Помпиду, будто вывернутое наизнанку, поймёте, почему еврейский квартал Марэ облюбовали аристократы и модники, очутитесь на самой старой площади Парижа и порадуете глаз ещё множеством других архитектурных творений. Кстати, лейтмотивом нашего путешествия будет крепостная стена Филиппа Августа: в некоторых местах вы будете искать её фрагменты — я расскажу подробнее, какое значение она имеет для города.

О том и о сём: жизнь в Париже в Средние века и сейчас — и другие интересности
Чем правый берег принципиально отличается от левого? Кто выбирал его для жилья в Средние века? Сколько здесь округов? Престижно ли жить на правом берегу Сены сейчас? Я увлеку вас любопытными фактами об этой части Парижа, расскажу, как весь город жил в Средневековье — о нравах, моде, истории — и на контрасте поделюсь современными реалиями. Как местный житель дам ценные советы, где погулять без толп туристов, куда пойти пообедать и не разориться и что в окрестностях Парижа может привлечь ваше внимание.

Организационные детали

Дополнительные расходы возможны, если вы захотите посетить музеи или попробовать еврейские сладости на улице Розье.

Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег
Париж: La Rive Droite, или правый берег

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Добрый день! Меня зовут Виктория, я живу во Франции 15 лет. Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!
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