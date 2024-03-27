Victoria проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия по правому берегу Сены в Париже - это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой столицы Франции.Здесь расположены такие знаковые места, как Лувр и сад Тюильри, а также менее

известные, но не менее впечатляющие достопримечательности, такие как Пале-Рояль и церковь Сент-Эсташ. Участники экскурсии узнают о жизни в Париже в Средние века и современных реалиях, получат советы о лучших местах для прогулок и обедов. Это идеальный способ увидеть Париж с новой стороны и открыть для себя его скрытые сокровища

Описание экскурсии

Символы правого берега по полочкам

Эта часть Парижа изобилует достопримечательностями-легендами, о которых вы точно слышали, а может, даже и видели раньше. Именно поэтому на правом берегу приобретают жильё «сливки общества», кому же не хочется соседствовать с Лувром и выходить на неспешную прогулку в сад Тюильри? Помимо вышеупомянутых символов вы поразитесь монументальности Пале-Рояля, рассмотрите одну из последних церквей в готическом стиле Сент-Эсташ, обойдёте причудливое здание Помпиду, будто вывернутое наизнанку, поймёте, почему еврейский квартал Маре облюбовали аристократы и модники, очутитесь на самой старой площади Парижа и порадуете глаз ещё множеством других архитектурных творений. Кстати, лейтмотивом нашего путешествия будет крепостная стена Филиппа Августа: в некоторых местах вы будете искать её фрагменты — я расскажу подробнее, какое значение она имеет для города.

О том и о сём: жизнь в Париже в Средние века и сейчас — и другие интересности

Чем правый берег принципиально отличается от левого? Кто выбирал его для жилья в Средние века? Сколько здесь округов? Престижно ли жить на правом берегу Сены сейчас? Я увлеку вас любопытными фактами об этой части Парижа, расскажу, как весь город жил в Средневековье — о нравах, моде, истории — и на контрасте поделюсь современными реалиями. Как местный житель дам ценные советы, где погулять без толп туристов, куда пойти пообедать и не разориться и что в окрестностях Парижа может привлечь ваше внимание.

Организационные детали

Дополнительные расходы возможны, если вы захотите посетить музеи или попробовать еврейские сладости на улице Розье.