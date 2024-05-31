🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3 часа 40 отзывов Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: У метро Опера «Мы пройдём по историческому центру города, набережной реки Сены и красивейшим площадям, поговорим о богатом прошлом столицы» Расписание: ежедневно в 10:00 52 € 47 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 49 отзывов Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы Начало: У фонтана Сан-Мишель «Прогуливаясь по набережной, вы взглянете на Париж глазами местного жителя: благодаря мои рассказам и советам город и горожане перестанут быть для вас незнакомцами» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 30 € 27 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 31 отзыв Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас Начало: Place Monge «Зато для англоязычных туристов именно Левый берег, исчерченный маршрутами «потерянного поколения», и есть настоящий Париж» € 294 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 220 отзывов Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V Начало: По договоренности с путешественником «После отправимся к Дому инвалидов, пересечем самый красивый мост в Париже и, заглянув во внутренний дворик Лувра, по набережной направимся на остров Сите, где перед вами предстанет величественный Собор Парижской Богоматери» 533 € 427 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 134 отзыва Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас Начало: В районе Опера Гарнье «Полюбуетесь на «кружева Парижа», узнаете о военном устройстве города, проедете по набережным Сены и, конечно, откроете для себя его историю и архитектуру» 525 € 420 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город «Мы пройдемся по набережной Сены и я покажу вам, где д’Артаньян покупал свои шпаги» от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 22 отзыва Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны «Набережная Генриха Четвертого, по которой проходит маршрут Парижского марафона, отсюда — и до самого Булонского леса, это самая живописная его часть, но отнюдь не самая легкая» € 60 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 93 отзыва Парижские тайны Необычные истории об известных достопримечательностях Начало: Собор Нотр Дам от € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Правый берег, или как Париж стал столицей Франции Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух «Символы правого берега по полочкам» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Один день в сердце Парижа Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы Начало: У метро Passy «Мы прогуляемся по центральным улочкам и набережным Парижа» € 200 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 7 отзывов «Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса Начало: В аэропорту «При желании заглянете в местное бистро или сделаете фотографии на набережной Сены» € 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 13 отзывов Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы Начало: метро Chatelet «И наконец, завершим опыт скетч-букинга попыткой архитектурного рисунка — с холмов набережной Турнель взгляду во всей красе явится Собор Парижской Богоматери» € 174 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Парижское сердце русской эмиграции Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни Начало: в районе метро Dupleix (линия 6) «☕ В дополнение, вы откроете столь малознакомый франкофилам Париж в модернистском квартале у набережной Сены и выпьете кофе с красивым видом на Эйфелеву башню» от € 99 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 10 отзывов Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора Начало: На площади Нотр Дам де Пари «Познакомившись с фасадом здания, мы спустимся на набережные левого берега Парижа и я расскажу об остальных частях и деталях собора, а также о том, чем стал Нотр-Дам для Франции и как изменилась его роль с течением времени» от € 65 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Париж - город на берегу Сены: экскурсия по символам истории Откройте для себя величие Парижа, прогуливаясь по набережным Сены и встречая его знаковые достопримечательности Начало: На площади Palais Royale «Красивейшие набережные Сены совершенно справедливо внесены в список наследия ЮНЕСКО, но и сама река заслуживает не меньшего внимания» 200 € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами Начало: Метро Place Monge (7 ветка) «А по пути — любоваться Пантеоном, Люксембургским садом, бульваром Сен-Жермен, улицей Бонапарт, Мостом Искусств и улочками парижского Левого берега» € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Колыбель Парижа Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу «Атмосферные набережные Сены и исторический центр Парижа — идеальный маршрут для первого свидания с городом» € 155 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой Знакомиться с городом в удовольствие, позволив видеокамере заснять ваши впечатления Начало: Площадь Сан-Сюльпис Saint-Sulpice «В студенческом Латинском районе (а именно так называется квартал между Люксембургским садом и Нотр-Дамом) находятся Пантеон и университет Сорбонна, а от фонтана Сен-Мишель открывается прекрасный вид на набережную Сены» € 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы «Остров Святого Людовика: старинные особняки и набережные, магазинчики с французскими региональными продуктами, самое вкусное мороженое французской столицы, барочная церковь Святого Людовика времен Трех Мушкетеров» € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса Начало: У фонтана Святого Мишеля € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Парижская фотопрогулка Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены Начало: у пирамиды Лувра «Затем мы отправимся на набережную Сены, откуда вам откроется лучший вид на Эйфелеву башню и дойдём до дома Инвалидов и моста Александра третьего, где и завершим нашу экскурсию» € 154 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны «Пройдем по романтической набережной Сены, которая столетиями вдохновляет художников и писателей, помашем проплывающим корабликам, стоя на самом старом мосту Парижа» € 350 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов По следам Трех Мушкетеров Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма Начало: Метро Ренн «И прогуляемся до набережной напротив Лувра, где находилось место проживания настоящего графа д’Артаньяна, послужившего прототипом героя Дюма» € 174 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Гастро-исторический променад в сердце Парижа Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века Начало: Pl. de Hôtel de ville «Лягушачьи лапки на набережной Сены с видом на Нотр-Дам» € 273 за всё до 2 чел.