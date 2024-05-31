Экскурсии по набережной Парижа

Найдено 25 экскурсий в категории «Набережная» в Париже на русском языке, цены от €27, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
«Мы пройдём по историческому центру города, набережной реки Сены и красивейшим площадям, поговорим о богатом прошлом столицы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Покорить Париж за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
«Прогуливаясь по набережной, вы взглянете на Париж глазами местного жителя: благодаря мои рассказам и советам город и горожане перестанут быть для вас незнакомцами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3027 за человека
Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
«Зато для англоязычных туристов именно Левый берег, исчерченный маршрутами «потерянного поколения», и есть настоящий Париж»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
294 за всё до 5 чел.
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
220 отзывов
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
«После отправимся к Дому инвалидов, пересечем самый красивый мост в Париже и, заглянув во внутренний дворик Лувра, по набережной направимся на остров Сите, где перед вами предстанет величественный Собор Парижской Богоматери»
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533427 за всё до 4 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Полюбуетесь на «кружева Парижа», узнаете о военном устройстве города, проедете по набережным Сены и, конечно, откроете для себя его историю и архитектуру»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
«Мы пройдемся по набережной Сены и я покажу вам, где д’Артаньян покупал свои шпаги»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Беговая экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут
Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны
«Набережная Генриха Четвертого, по которой проходит маршрут Парижского марафона, отсюда — и до самого Булонского леса, это самая живописная его часть, но отнюдь не самая легкая»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 за всё до 2 чел.
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух
«Символы правого берега по полочкам»
10 июня в 10:30
13 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Один день в сердце Парижа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Один день в сердце Парижа
Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы
Начало: У метро Passy
«Мы прогуляемся по центральным улочкам и набережным Парижа»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
200 за всё до 5 чел.
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Начало: В аэропорту
«При желании заглянете в местное бистро или сделаете фотографии на набережной Сены»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
13 отзывов
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: метро Chatelet
«И наконец, завершим опыт скетч-букинга попыткой архитектурного рисунка — с холмов набережной Турнель взгляду во всей красе явится Собор Парижской Богоматери»
Завтра в 13:30
11 июня в 13:00
174 за человека
Парижское сердце русской эмиграции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Парижское сердце русской эмиграции
Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни
Начало: в районе метро Dupleix (линия 6)
«☕ В дополнение, вы откроете столь малознакомый франкофилам Париж в модернистском квартале у набережной Сены и выпьете кофе с красивым видом на Эйфелеву башню»
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
от 99 за всё до 6 чел.
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
«Познакомившись с фасадом здания, мы спустимся на набережные левого берега Парижа и я расскажу об остальных частях и деталях собора, а также о том, чем стал Нотр-Дам для Франции и как изменилась его роль с течением времени»
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от 65 за всё до 15 чел.
Париж - город на берегу Сены
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Париж - город на берегу Сены: экскурсия по символам истории
Откройте для себя величие Парижа, прогуливаясь по набережным Сены и встречая его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Palais Royale
«Красивейшие набережные Сены совершенно справедливо внесены в список наследия ЮНЕСКО, но и сама река заслуживает не меньшего внимания»
Завтра в 12:30
16 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
«А по пути — любоваться Пантеоном, Люксембургским садом, бульваром Сен-Жермен, улицей Бонапарт, Мостом Искусств и улочками парижского Левого берега»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Колыбель Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
«Атмосферные набережные Сены и исторический центр Парижа — идеальный маршрут для первого свидания с городом»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Знакомиться с городом в удовольствие, позволив видеокамере заснять ваши впечатления
Начало: Площадь Сан-Сюльпис Saint-Sulpice
«В студенческом Латинском районе (а именно так называется квартал между Люксембургским садом и Нотр-Дамом) находятся Пантеон и университет Сорбонна, а от фонтана Сен-Мишель открывается прекрасный вид на набережную Сены»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
190 за всё до 4 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
«Остров Святого Людовика: старинные особняки и набережные, магазинчики с французскими региональными продуктами, самое вкусное мороженое французской столицы, барочная церковь Святого Людовика времен Трех Мушкетеров»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
10 июня в 10:00
13 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Парижская фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: у пирамиды Лувра
«Затем мы отправимся на набережную Сены, откуда вам откроется лучший вид на Эйфелеву башню и дойдём до дома Инвалидов и моста Александра третьего, где и завершим нашу экскурсию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
154 за всё до 5 чел.
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны
«Пройдем по романтической набережной Сены, которая столетиями вдохновляет художников и писателей, помашем проплывающим корабликам, стоя на самом старом мосту Парижа»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 2 чел.
По следам Трех Мушкетеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
По следам Трех Мушкетеров
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Начало: Метро Ренн
«И прогуляемся до набережной напротив Лувра, где находилось место проживания настоящего графа д’Артаньяна, послужившего прототипом героя Дюма»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
«Лягушачьи лапки на набережной Сены с видом на Нотр-Дам»
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
273 за всё до 2 чел.
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Начало: В районе Лувра
«Вы прогуляетесь по старинному дворику Лувра, садам Тюильри и набережной Сены»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
199 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
    Очень хорошая экскурсия. Дарья не давала скучать. Она знает столько много всего! Не переставала удивлять. Мы еще долго вспоминали ее рассказы. Дарью хочется слушать и слушать!
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Очень интересная экскурсия. Для начального ознакомления рекомендовал бы именно экскурсию на автомобиле, потому что город большой и практически невозможно увидеть знаковые все сооружения на пешей прогулке или пешая прогулка на несколько дней.
  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
  • A
    Anna
    26 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой заботой о нас. Интересно, динамично, с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем!
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большойСпасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой
  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    В наших поездках мы стараемся начать знакомство с городом с большой обзорной экскурсии. И в этот раз решили поступить также.
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    Александр показал нам значимые места центра города. Все открыточные виды, знакомые только по картинкам,кино и репортажам новостей стали реальностью на расстоянии вытянутой руки. Рекомендуем этого гида и планируем обращаться к нему за другими его экскурсионными маршрутами.

  • К
    Ккатерина
    12 мая 2024
    Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
    действительно, это лучше открыток и фотографий. Зарисовок получилось не много, но зато Даша дала отличные техники, новые для меня. И
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    я активно использовала их в следующие дни. Мы не только рисовали, Даша рассказывала о тех объектах, которые рисовали и вообще обо всем, что нас окружало. И очень интересным и необычным было начало прогулки. В общем, я прекрасно провела время, узнала много нового о городе, получила много ценных советов по скетчингу - рекомендую такую прогулку всем, особенно новичкам в рисунке

  • Ю
    Юля
    5 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Тарас очень эрудированный и ответственный гид. Нам очень понравилась его экскурсия. После нее мы ходили пешком по Парижу как дома, все узнавая. Спасибо огромное за данную нам информацию. Удачи
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Парижская фотопрогулка
    Все было против меня в тот день,но Ангелина меня спасла и сделала прекрасные фото,а ещё дала прекрасные рекомендации по локациям. Рекомендую)
  • Д
    Дарья
    4 мая 2024
    Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
    Огромное спасибо Дарье за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: было очень интересно, легко и приятно! Захотелось даже поселиться на ST Germain))) Сохраним наилучшие воспоминания об этой прекрасной прогулке!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Набережная»

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  4. Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Набережная" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 27 до 427 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 829 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Париже, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Парижа. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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