1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
«Мы пройдём по историческому центру города, набережной реки Сены и красивейшим площадям, поговорим о богатом прошлом столицы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
52€47 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
«Прогуливаясь по набережной, вы взглянете на Париж глазами местного жителя: благодаря мои рассказам и советам город и горожане перестанут быть для вас незнакомцами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
30€27 за человека
Индивидуальная
4 часа
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
«Зато для англоязычных туристов именно Левый берег, исчерченный маршрутами «потерянного поколения», и есть настоящий Париж»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€294 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
«После отправимся к Дому инвалидов, пересечем самый красивый мост в Париже и, заглянув во внутренний дворик Лувра, по набережной направимся на остров Сите, где перед вами предстанет величественный Собор Парижской Богоматери»
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533€427 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Полюбуетесь на «кружева Парижа», узнаете о военном устройстве города, проедете по набережным Сены и, конечно, откроете для себя его историю и архитектуру»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525€420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
«Мы пройдемся по набережной Сены и я покажу вам, где д’Артаньян покупал свои шпаги»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут
Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны
«Набережная Генриха Четвертого, по которой проходит маршрут Парижского марафона, отсюда — и до самого Булонского леса, это самая живописная его часть, но отнюдь не самая легкая»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€60 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух
«Символы правого берега по полочкам»
10 июня в 10:30
13 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Один день в сердце Парижа
Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы
Начало: У метро Passy
«Мы прогуляемся по центральным улочкам и набережным Парижа»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Начало: В аэропорту
«При желании заглянете в местное бистро или сделаете фотографии на набережной Сены»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: метро Chatelet
«И наконец, завершим опыт скетч-букинга попыткой архитектурного рисунка — с холмов набережной Турнель взгляду во всей красе явится Собор Парижской Богоматери»
Завтра в 13:30
11 июня в 13:00
€174 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Парижское сердце русской эмиграции
Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни
Начало: в районе метро Dupleix (линия 6)
«☕ В дополнение, вы откроете столь малознакомый франкофилам Париж в модернистском квартале у набережной Сены и выпьете кофе с красивым видом на Эйфелеву башню»
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
от €99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
«Познакомившись с фасадом здания, мы спустимся на набережные левого берега Парижа и я расскажу об остальных частях и деталях собора, а также о том, чем стал Нотр-Дам для Франции и как изменилась его роль с течением времени»
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от €65 за всё до 15 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Париж - город на берегу Сены: экскурсия по символам истории
Откройте для себя величие Парижа, прогуливаясь по набережным Сены и встречая его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Palais Royale
«Красивейшие набережные Сены совершенно справедливо внесены в список наследия ЮНЕСКО, но и сама река заслуживает не меньшего внимания»
Завтра в 12:30
16 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
«А по пути — любоваться Пантеоном, Люксембургским садом, бульваром Сен-Жермен, улицей Бонапарт, Мостом Искусств и улочками парижского Левого берега»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
«Атмосферные набережные Сены и исторический центр Парижа — идеальный маршрут для первого свидания с городом»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Знакомиться с городом в удовольствие, позволив видеокамере заснять ваши впечатления
Начало: Площадь Сан-Сюльпис Saint-Sulpice
«В студенческом Латинском районе (а именно так называется квартал между Люксембургским садом и Нотр-Дамом) находятся Пантеон и университет Сорбонна, а от фонтана Сен-Мишель открывается прекрасный вид на набережную Сены»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
«Остров Святого Людовика: старинные особняки и набережные, магазинчики с французскими региональными продуктами, самое вкусное мороженое французской столицы, барочная церковь Святого Людовика времен Трех Мушкетеров»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
10 июня в 10:00
13 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: у пирамиды Лувра
«Затем мы отправимся на набережную Сены, откуда вам откроется лучший вид на Эйфелеву башню и дойдём до дома Инвалидов и моста Александра третьего, где и завершим нашу экскурсию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны
«Пройдем по романтической набережной Сены, которая столетиями вдохновляет художников и писателей, помашем проплывающим корабликам, стоя на самом старом мосту Парижа»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Трех Мушкетеров
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Начало: Метро Ренн
«И прогуляемся до набережной напротив Лувра, где находилось место проживания настоящего графа д’Артаньяна, послужившего прототипом героя Дюма»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
«Лягушачьи лапки на набережной Сены с видом на Нотр-Дам»
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€273 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Начало: В районе Лувра
«Вы прогуляетесь по старинному дворику Лувра, садам Тюильри и набережной Сены»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€199 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Дарья не давала скучать. Она знает столько много всего! Не переставала удивлять. Мы еще долго вспоминали ее рассказы. Дарью хочется слушать и слушать!
- ААлексей30 мая 2024Очень интересная экскурсия. Для начального ознакомления рекомендовал бы именно экскурсию на автомобиле, потому что город большой и практически невозможно увидеть знаковые все сооружения на пешей прогулке или пешая прогулка на несколько дней.
- KKristina29 мая 2024Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
- AAnna26 мая 2024Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
- ЕЕвгения25 мая 2024Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой заботой о нас. Интересно, динамично, с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем!
- ИИнна23 мая 2024В наших поездках мы стараемся начать знакомство с городом с большой обзорной экскурсии. И в этот раз решили поступить также.
- ККкатерина12 мая 2024действительно, это лучше открыток и фотографий. Зарисовок получилось не много, но зато Даша дала отличные техники, новые для меня. И
- ЮЮля5 мая 2024Тарас очень эрудированный и ответственный гид. Нам очень понравилась его экскурсия. После нее мы ходили пешком по Парижу как дома, все узнавая. Спасибо огромное за данную нам информацию. Удачи
- ММария5 мая 2024Все было против меня в тот день,но Ангелина меня спасла и сделала прекрасные фото,а ещё дала прекрасные рекомендации по локациям. Рекомендую)
- ДДарья4 мая 2024Огромное спасибо Дарье за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: было очень интересно, легко и приятно! Захотелось даже поселиться на ST Germain))) Сохраним наилучшие воспоминания об этой прекрасной прогулке!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Набережная»
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