Эта экскурсия насыщенна и разнообразна. Она совмещает в себе историческую информацию, рассказы о судьбах, любви и вкусах великих монархов Франции и нестандартный пикник в духе императоров. Вы познакомитесь с главными памятниками Парижа, побываете на одной из лучших смотровых площадок, а после в уютном парке попробуете вино, лягушачьи лапки или фуа-гра, которые так любили Наполеон Бонапарт и Наполеон III.

Дух императоров Франции будет пронизывать всю нашу экскурсию. Вы увидите, прочувствуете и продегустируете то, что создали и любили эти великие люди. Итак, в программе:

Гранд Опера — один из самых красивых оперных театров мира

Галерея Лафайет, созданная Наполеоном III. Вы оцените старинный купол и окунётесь в атмосферу роскоши. А также подниметесь на смотровую площадку — любимое место императора — и полюбуетесь восхитительным видом на Эйфелеву башню и Париж

Вандомская площадь — один из городских шедевров 17 века

Отель Ритц — знаменитый эталон гостиничного искусства. Здесь долгие годы жила Коко Шанель

Улица Риволи в итальянском стиле. Величественная и элегантная. Она напоминает о первой блистательной победе Наполеона, которую он посвятил своей возлюбленной Жозефине

Бывший королевский дворец, а ныне — музей Лувр

Парк Тюильри с красивыми скульптурами и фонтанами. Мы устроим пикник и продегустируем любимые деликатесы Наполеона Бонапарта — бургундское красное, шоколад, лягушачьи лапки или фуагра, орешки и сухофрукты

Посещение музея Почётного Легиона, расположенного в частном дворце 18 века. Вы изучите коллекцию, рассказывающую об истории королевской и императорской Франции

, расположенного в частном дворце 18 века. Вы изучите коллекцию, рассказывающую об истории королевской и императорской Франции А также: мост Рояль, Триумфальная арка, Аустерлицкая колонна, музей Орсе, площадь Пирамид со статуей великолепной Жанны Д’Арк и улица Рю де ля Пэ* с самыми дорогими бутиками бриллиантов и драгоценностей

Увлекательно и совсем не утомительно я расскажу вам о ярких моментах жизни великих императоров — Наполеона Бонапарта и Наполеона III. Об их судьбах, наполненных необыкновенными приключениями, интригами и, конечно же, любовью к прекрасным женщинам. Вы узнаете об их маленьких секретах, любимых духах и гастрономических предпочтениях. И это на фоне красивейших мест Парижа!

