Эта экскурсия насыщенна и разнообразна.
Она совмещает в себе историческую информацию, рассказы о судьбах, любви и вкусах великих монархов Франции и нестандартный пикник в духе императоров.
Вы познакомитесь с главными памятниками Парижа, побываете на одной из лучших смотровых площадок, а после в уютном парке попробуете вино, лягушачьи лапки или фуа-гра, которые так любили Наполеон Бонапарт и Наполеон III.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Дух императоров Франции будет пронизывать всю нашу экскурсию. Вы увидите, прочувствуете и продегустируете то, что создали и любили эти великие люди. Итак, в программе:
- Гранд Опера — один из самых красивых оперных театров мира
- Галерея Лафайет, созданная Наполеоном III. Вы оцените старинный купол и окунётесь в атмосферу роскоши. А также подниметесь на смотровую площадку — любимое место императора — и полюбуетесь восхитительным видом на Эйфелеву башню и Париж
- Вандомская площадь — один из городских шедевров 17 века
- Отель Ритц — знаменитый эталон гостиничного искусства. Здесь долгие годы жила Коко Шанель
- Улица Риволи в итальянском стиле. Величественная и элегантная. Она напоминает о первой блистательной победе Наполеона, которую он посвятил своей возлюбленной Жозефине
- Бывший королевский дворец, а ныне — музей Лувр
- Парк Тюильри с красивыми скульптурами и фонтанами. Мы устроим пикник и продегустируем любимые деликатесы Наполеона Бонапарта — бургундское красное, шоколад, лягушачьи лапки или фуагра, орешки и сухофрукты
- Посещение музея Почётного Легиона, расположенного в частном дворце 18 века. Вы изучите коллекцию, рассказывающую об истории королевской и императорской Франции
- А также: мост Рояль, Триумфальная арка, Аустерлицкая колонна, музей Орсе, площадь Пирамид со статуей великолепной Жанны Д’Арк и улица Рю де ля Пэ* с самыми дорогими бутиками бриллиантов и драгоценностей
Увлекательно и совсем не утомительно я расскажу вам о ярких моментах жизни великих императоров — Наполеона Бонапарта и Наполеона III. Об их судьбах, наполненных необыкновенными приключениями, интригами и, конечно же, любовью к прекрасным женщинам. Вы узнаете об их маленьких секретах, любимых духах и гастрономических предпочтениях. И это на фоне красивейших мест Парижа!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет. Но вы также можете взять с собой ребёнка младшего возраста
- Мы заходим внутрь галереи Лафайет и поднимаемся на смотровую площадку. Также посещаем музей Почётного Легиона
- В стоимость всё включено, в том числе пикник
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Оперы Гарнье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннемари — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 459 туристов
Франция — это земля красоты и радости, изысканного шарма и богатейшей истории. Каждый человек открывает её для себя по-своему: влюбляясь с первой встречи или постепенно, как с интересной книгой, —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
18 окт 2025
Прекрасно! Очень по-французски! Необычно!
Вроде, и про Оперу знали, и в Галерее Лафайет были, а все равно столько нового узнали!!! И всё легко, живо, поэтично (!).
Почувствовали себя парижанами на пикнике, загадали желание на мосту, совершив красивый ритуал, за 3 часа не устали совершенно!
Спасибо, Аннемари!
Ольга
3 окт 2025
Суперская экскурсия. Очень понравился и маршрут и пикник и рассказ, отдельное спасибо за подъем на смотровую площадку - красота!
EVGENIIA
5 сен 2025
Большое спасибо Annemarie за самую атмосферную экскурсию в моей жизни! Это было настоящее погружение: с головой в историю, искусство и магию Парижа. Узнали массу интересных деталей, посетили потрясающие места вдали от туристических троп и абсолютно влюбились в город. Гид с блестящей эрудицией и настоящей страстью к своему делу. Всем рекомендую!
