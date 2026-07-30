3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Париж — это не только город любви и моды, но и духовная столица Средневековья.
Здесь Людовик Святой хранил Терновый венец Христа, воздвиг Святую Капеллу и основал университет — Сорбонну.
На этой прогулке мы пройдём по острову Ситэ, Латинскому кварталу, Сен-Жермен-де-Пре, Маре и правому берегу, чтобы увидеть самые значимые церкви и аббатства.
Здесь Людовик Святой хранил Терновый венец Христа, воздвиг Святую Капеллу и основал университет — Сорбонну.
На этой прогулке мы пройдём по острову Ситэ, Латинскому кварталу, Сен-Жермен-де-Пре, Маре и правому берегу, чтобы увидеть самые значимые церкви и аббатства.
Описание экскурсии
Остров Ситэ
- Нотр-Дам — символ Парижа, воплощение классической готики.
- Святая Капелла — витражный шедевр французской готики, некогда хранительница Реликвий Христа.
Латинский квартал
- Сен-Жюльен-ле-Повр — единственная уцелевшая приходская церковь 12 века.
- Сен-Северен — яркий пример пламенеющей готики со старейшим колоколом Парижа.
- Сент-Этьен-дю-Мон — уникальный мостик поперёк главного нефа и усыпальница святой Женевьевы.
Квартал Сен-Жермен-де-Пре
- Аббатство Сен-Жермен-де-Пре — древнейшее аббатство Парижа и колыбель его истории.
- Сен-Сюльпис — грандиозная постройка эпохи короля-солнца, вторая по величине церковь города.
Квартал Маре
- Сен-Жерве — легенда о раннехристианских мучениках Гервасии и Протасии.
- Сен-Поль-Сен-Луи — яркое воплощение парижского барокко и архитектуры иезуитов.
Правый берег
- Сен-Жермен-л’Оксеруа — приход королей династии Валуа, переживший вековые перемены.
- Сент-Эсташ — одна из самых больших церквей Парижа, причудливое соединение готики и барокко.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции. Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия прошла просто шикарно, по-другому не сказать!!!
Очень информативно, детально и качественно. Максим прекрасно знает материал, историю Франции и Парижа. Очень интересно рассказывает, что решили даже продлить экскурсию еще на час.
Всем рекомендую, видно, что Максим влюблен в свою работу и нашел в ней себя!
100 и 100 баллов!
Очень информативно, детально и качественно. Максим прекрасно знает материал, историю Франции и Парижа. Очень интересно рассказывает, что решили даже продлить экскурсию еще на час.
Всем рекомендую, видно, что Максим влюблен в свою работу и нашел в ней себя!
100 и 100 баллов!
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Н
Максим живет, учится, преподает. Париж - это его сердце и душа. Он превосходно знает все в этом городе. Очень хочется ходить и бесконечно слушать, слушать, слушать… Очень жаль, что финансы ограничивают желания и бронировать экскурсии с ним надо обязательно заранее. Вы не пожалеете. Вы узнаете намного больше. Очень удачная тема. Советую даже знакомство с этим городом начать с Максимом. Спасибо!
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Потрясающая экскурсия! Максим показал не только самые значимые церкви Парижа, мы увидели еще много друго интересного на нашем пути - площади, особняки, памятники. Отдельное спасибо за наводку на лучший фалафель в Париже!
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Прекрасная экскурсия от настоящего знатока истории, архитектуры и религии, и отличного рассказчика.
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