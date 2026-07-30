3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Е Екатерина Экскурсия прошла просто шикарно, по-другому не сказать!!!



Очень информативно, детально и качественно. Максим прекрасно знает материал, историю Франции и Парижа. Очень интересно рассказывает, что решили даже продлить экскурсию еще на час.

Всем рекомендую, видно, что Максим влюблен в свою работу и нашел в ней себя!

100 и 100 баллов! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Максим живет, учится, преподает. Париж - это его сердце и душа. Он превосходно знает все в этом городе. Очень хочется ходить и бесконечно слушать, слушать, слушать… Очень жаль, что финансы ограничивают желания и бронировать экскурсии с ним надо обязательно заранее. Вы не пожалеете. Вы узнаете намного больше. Очень удачная тема. Советую даже знакомство с этим городом начать с Максимом. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Сергей Потрясающая экскурсия! Максим показал не только самые значимые церкви Парижа, мы увидели еще много друго интересного на нашем пути - площади, особняки, памятники. Отдельное спасибо за наводку на лучший фалафель в Париже! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет