Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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Роскошные особняки Марэ, средневековая деревня Сен-Поль, уютный Сен-Луи и нравы французской короны

Руслан
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Руслан – представитель гидов
«Париж стоит мессы!» — по преданию, так сказал Генрих IV, которому ради престола пришлось сменить веру.

На маршруте нам встретится немало достопримечательностей, связанных с его личностью и историей королевства в эпоху Возрождения.

Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам, полюбуетесь изяществом фасадов, услышите о «Золотом веке» квартала Марэ и религиозных войнах во Франции и отдохнете на тихом острове Сен-Луи.
139 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади перед Hôtel de Ville
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Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!

Что вас ожидает

Наслаждение архитектурой
Мы пройдемся по деревушке Сен-Поль, где сохранились постройки средневекового Парижа. Вы увидите роскошно-витиеватое здание Отеля-де-Виль — и узнаете, какие события происходили на площади перед этой ратушей. Обязательно заглянем в квартал Марэ: здесь до сих пор находится множество роскошных особняков XVII века. Среди них выделяется особняк Санс, построенный в готическом стиле. Полюбовавшись мрачной красотой, заглянем во внутренний дворик отеля Сюли и поговорим о символизме его скульптур.

Король, религия и культура
На площади Вогезов мы поговорим о Генрихе IV, с которым тесно связано прошлое этого района. Вы услышите о его восхождении на престол Франции, о религиозных взглядах и о том, к чему они привели. Любопытные истории о придворных французской короны, их нравах и, конечно, моде того времени добавят пикантности в наш рассказ.

Приятный Сен-Луи
После мы отправимся на остров Святого Людовика, более буржуазный и менее туристический, чем Маре. Его архитектура сохранялась нетронутой на протяжении почти четырёх веков, а потому особая атмосфера делает остров идеальным местом для прогулки в любое время года. Вы услышите о жителях этого престижного района, а после экскурсии сможете самостоятельно отправиться на соседний остров Сите.

Сладкий бонус: в летнее время у вас будет возможность продегустировать вкуснейшее мороженое, которое изготавливают по старинному рецепту XVI века. А еще вы узнаете, где можно попробовать самые вкусные крепы в Париже.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не первый раз посещает Париж и хочет легко без лишних сухих дат узнать город поближе, узнать о его порядках и традициях.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!
Париж стоит мессы!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади перед Hôtel de Ville.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать вам обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошел идеально!
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