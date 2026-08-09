Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Мои заказы

Париж стоит мессы

Роскошные особняки Марэ, средневековая деревня Сен-Поль, уютный Сен-Луи и нравы французской короны
«Париж стоит мессы!» — по преданию, так сказал Генрих IV, которому ради престола пришлось сменить веру.

На маршруте нам встретится немало достопримечательностей, связанных с его личностью и историей королевства в эпоху Возрождения.

Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам, полюбуетесь изяществом фасадов, услышите о «Золотом веке» квартала Марэ и религиозных войнах во Франции и отдохнете на тихом острове Сен-Луи.
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы

Описание экскурсии

Наслаждение архитектурой

Мы пройдемся по деревушке Сен-Поль, где сохранились постройки средневекового Парижа. Вы увидите роскошно-витиеватое здание Отеля-де-Виль — и узнаете, какие события происходили на площади перед этой ратушей. Обязательно заглянем в квартал Марэ: здесь до сих пор находится множество роскошных особняков XVII века. Среди них выделяется особняк Санс, построенный в готическом стиле. Полюбовавшись мрачной красотой, заглянем во внутренний дворик отеля Сюли и поговорим о символизме его скульптур.

Король, религия и культура

На площади Вогезов мы поговорим о Генрихе IV, с которым тесно связано прошлое этого района. Вы услышите о его восхождении на престол Франции, о религиозных взглядах и о том, к чему они привели. Любопытные истории о придворных французской короны, их нравах и, конечно, моде того времени добавят пикантности в наш рассказ.

Приятный Сен-Луи

После мы отправимся на остров Святого Людовика, более буржуазный и менее туристический, чем Маре. Его архитектура сохранялась нетронутой на протяжении почти четырёх веков, а потому особая атмосфера делает остров идеальным местом для прогулки в любое время года. Вы услышите о жителях этого престижного района, а после экскурсии сможете самостоятельно отправиться на соседний остров Сите.

Сладкий бонус: в летнее время у вас будет возможность продегустировать вкуснейшее мороженое, которое изготавливают по старинному рецепту XVI века. А еще вы узнаете, где можно попробовать самые вкусные крепы в Париже.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не первый раз посещает Париж и хочет легко без лишних сухих дат узнать город поближе, узнать о его порядках и традициях.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади перед Hôtel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1440 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии на «Париж стоит мессы»

От Елисейских полей до Эйфелевой башни + прогулка на кораблике
Пешая
3.5 часа
59 отзывов
Групповая
до 15 чел.
От Елисейских полей до Эйфелевой башни + прогулка на кораблике
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 15:00
11 авг в 15:00
€50 за человека
Париж рождается на воде: прогулка по островам Сите и Сен-Луи
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Париж рождается на воде: прогулка по островам Сите и Сен-Луи
Понять, как возник и изменился город - от первых поселений до инновации и культурного расцвета
Начало: На «новом мосту»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€40 за человека
Знакомьтесь, Париж
Пешая
3 часа
180 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Париж
Увлекательная прогулка по Парижу: от Люксембургского сада до Лувра. Узнайте о развитии города и его современной жизни
Начало: Около Пантеона
3 сен в 09:30
4 сен в 09:30
от €286 за всё до 10 чел.
Шарм и блеск Парижа
Пешая
2 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм и блеск Парижа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, прогуливаясь по его знаменитым улицам и бульварам. Узнайте истории величественных достопримечательностей
Начало: У Оперы Гарнье
12 авг в 11:00
11 сен в 09:00
от €155 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже
от €178 за экскурсию