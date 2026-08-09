Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Роскошные особняки Марэ, средневековая деревня Сен-Поль, уютный Сен-Луи и нравы французской короны
«Париж стоит мессы!» — по преданию, так сказал Генрих IV, которому ради престола пришлось сменить веру.
На маршруте нам встретится немало достопримечательностей, связанных с его личностью и историей королевства в эпоху Возрождения.
Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам, полюбуетесь изяществом фасадов, услышите о «Золотом веке» квартала Марэ и религиозных войнах во Франции и отдохнете на тихом острове Сен-Луи.
Описание экскурсии
Наслаждение архитектурой
Мы пройдемся по деревушке Сен-Поль, где сохранились постройки средневекового Парижа. Вы увидите роскошно-витиеватое здание Отеля-де-Виль — и узнаете, какие события происходили на площади перед этой ратушей. Обязательно заглянем в квартал Марэ: здесь до сих пор находится множество роскошных особняков XVII века. Среди них выделяется особняк Санс, построенный в готическом стиле. Полюбовавшись мрачной красотой, заглянем во внутренний дворик отеля Сюли и поговорим о символизме его скульптур.
Король, религия и культура
На площади Вогезов мы поговорим о Генрихе IV, с которым тесно связано прошлое этого района. Вы услышите о его восхождении на престол Франции, о религиозных взглядах и о том, к чему они привели. Любопытные истории о придворных французской короны, их нравах и, конечно, моде того времени добавят пикантности в наш рассказ.
Приятный Сен-Луи
После мы отправимся на остров Святого Людовика, более буржуазный и менее туристический, чем Маре. Его архитектура сохранялась нетронутой на протяжении почти четырёх веков, а потому особая атмосфера делает остров идеальным местом для прогулки в любое время года. Вы услышите о жителях этого престижного района, а после экскурсии сможете самостоятельно отправиться на соседний остров Сите.
Сладкий бонус: в летнее время у вас будет возможность продегустировать вкуснейшее мороженое, которое изготавливают по старинному рецепту XVI века. А еще вы узнаете, где можно попробовать самые вкусные крепы в Париже.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто не первый раз посещает Париж и хочет легко без лишних сухих дат узнать город поближе, узнать о его порядках и традициях.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади перед Hôtel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1440 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!