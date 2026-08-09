Руслан проводит ещё 2 экскурсии

«Париж стоит мессы!» — по преданию, так сказал Генрих IV, которому ради престола пришлось сменить веру. На маршруте нам встретится немало достопримечательностей, связанных с его личностью и историей королевства в эпоху Возрождения. Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам, полюбуетесь изяществом фасадов, услышите о «Золотом веке» квартала Марэ и религиозных войнах во Франции и отдохнете на тихом острове Сен-Луи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наслаждение архитектурой

Мы пройдемся по деревушке Сен-Поль, где сохранились постройки средневекового Парижа. Вы увидите роскошно-витиеватое здание Отеля-де-Виль — и узнаете, какие события происходили на площади перед этой ратушей. Обязательно заглянем в квартал Марэ: здесь до сих пор находится множество роскошных особняков XVII века. Среди них выделяется особняк Санс, построенный в готическом стиле. Полюбовавшись мрачной красотой, заглянем во внутренний дворик отеля Сюли и поговорим о символизме его скульптур.

Король, религия и культура

На площади Вогезов мы поговорим о Генрихе IV, с которым тесно связано прошлое этого района. Вы услышите о его восхождении на престол Франции, о религиозных взглядах и о том, к чему они привели. Любопытные истории о придворных французской короны, их нравах и, конечно, моде того времени добавят пикантности в наш рассказ.

Приятный Сен-Луи

После мы отправимся на остров Святого Людовика, более буржуазный и менее туристический, чем Маре. Его архитектура сохранялась нетронутой на протяжении почти четырёх веков, а потому особая атмосфера делает остров идеальным местом для прогулки в любое время года. Вы услышите о жителях этого престижного района, а после экскурсии сможете самостоятельно отправиться на соседний остров Сите.

Сладкий бонус: в летнее время у вас будет возможность продегустировать вкуснейшее мороженое, которое изготавливают по старинному рецепту XVI века. А еще вы узнаете, где можно попробовать самые вкусные крепы в Париже.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не первый раз посещает Париж и хочет легко без лишних сухих дат узнать город поближе, узнать о его порядках и традициях.

Организационные детали