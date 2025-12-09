Я приглашаю пройтись по двум главным островам — Сите и Сен-Луи.
Вы увидите ключевые памятники архитектуры, старинные улицы и мосты — основу парижской идентичности, живых свидетелей истории. А благодаря легендам и забавным анекдотам поймёте характер города.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- «новый мост» и памятник Генриху IV
- площадь Дофина
- дворец правосудия и Консьержери
- Сен Шапель и собор Парижской Богоматери
- старейшую больницу Европы Отель-Дьё
- остров Сен-Луи с его уютными улочками
- и многое другое
А ещё вы:
- узнаете, как зародился и развивался Париж: от первых поселений на островах до превращения в великую европейскую столицу
- поговорите об архитектуре города, его мостах и ключевых памятниках, городских инновациях и культурных особенностях
- поймёте, как и благодаря кому Париж менялся — вам помогут мои сравнения прошлого и настоящего
- почувствуете характер Парижа с помощью легенд, баек и анекдотов
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто впервые приехал в Париж и хочет понять важные детали его истории с самого начала. Но и опытные путешественники нередко находят для себя что-то неожиданное.
Говорят, я отличный рассказчик с отменным — пусть и слегка чёрным — чувством юмора. Возможно, дело в том, что моя основная специализация связана с парижскими кладбищами. Но это экскурсии только на руку: Пер-Лашез удивительным образом переплетается с историей города, а я, пожалуй, один из немногих гидов, который может проводить обзорную прогулку и при этом уместно вставлять кладбищенские байки и анекдоты. Что ж… такая у меня профессиональная деформация:)
Организационные детали
По желанию можем сделать остановку и взять с собой кофе. Экскурсия проходит при любой погоде.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На «новом мосту»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Катарина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 469 туристов
Меня зовут Катарина. Кладбище Пер-Лашез — моя большая страсть. Начиная с самого первого посещения в 2012 году, я интересуюсь его историей и обитателями. По крупицам, из разных источников, собираю лучшие
