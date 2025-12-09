Я приглашаю пройтись по двум главным островам — Сите и Сен-Луи. Вы увидите ключевые памятники архитектуры, старинные улицы и мосты — основу парижской идентичности, живых свидетелей истории. А благодаря легендам и забавным анекдотам поймёте характер города.

Описание экскурсии

Вы увидите:

«новый мост» и памятник Генриху IV

площадь Дофина

дворец правосудия и Консьержери

Сен Шапель и собор Парижской Богоматери

старейшую больницу Европы Отель-Дьё

остров Сен-Луи с его уютными улочками

и многое другое

А ещё вы:

узнаете, как зародился и развивался Париж: от первых поселений на островах до превращения в великую европейскую столицу

поговорите об архитектуре города, его мостах и ключевых памятниках, городских инновациях и культурных особенностях

поймёте, как и благодаря кому Париж менялся — вам помогут мои сравнения прошлого и настоящего

почувствуете характер Парижа с помощью легенд, баек и анекдотов

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые приехал в Париж и хочет понять важные детали его истории с самого начала. Но и опытные путешественники нередко находят для себя что-то неожиданное.

Говорят, я отличный рассказчик с отменным — пусть и слегка чёрным — чувством юмора. Возможно, дело в том, что моя основная специализация связана с парижскими кладбищами. Но это экскурсии только на руку: Пер-Лашез удивительным образом переплетается с историей города, а я, пожалуй, один из немногих гидов, который может проводить обзорную прогулку и при этом уместно вставлять кладбищенские байки и анекдоты. Что ж… такая у меня профессиональная деформация:)

Организационные детали

По желанию можем сделать остановку и взять с собой кофе. Экскурсия проходит при любой погоде.