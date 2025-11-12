Во время экскурсии мы вспомним и увидим все основные места, связанные с событиями Великой французской революции: волнения в Палле Рояль, взятие Арсенала и Бастилии, пленение Королевской семьи, заключение королевы Марии-Антуаннеты в Консьержери, их казнь на площади Революции, нынче площадь Согласия.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы вспомним и увидим все основные места, связанные с событиями Великой французской революции: волнения в Палле Рояль, взятие Арсенала и Бастилии, пленение Королевской семьи, заключение королевы Марии-Антуаннеты в Консьержери, их казнь на площади Революции, нынче площадь Согласия.
- Мы узнаем, как и где умер маленький наследник престола.
- Мы вспомним персонажей кровавого периода террора — Робеспьера, Марата, Дантона.
• Проследим, как Франция за несколько лет прошла такой тернистый путь: Монархия, конституционная монархия, республика, Директория, Консулад, империя Наполеона. Важная информация:
Возможен сокращённый пешеходный вариант — от Бастилии до площади Согласия.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Палле Рояль
- Консьержери
- Площадь Революции (площадь Согласия)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Возможен сокращённый пешеходный вариант - от Бастилии до площади Согласия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Левого берега Парижа
Увлекательная прогулка по Парижу: от Люксембургского сада до Лувра. Узнайте о развитии города и его современной жизни
Начало: Около Пантеона
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
€240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Париж Наполеона: от революции до империи
Увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит следы Наполеона и революции. Узнайте больше о жизни и моде той эпохи
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 20:30
Завтра в 12:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Париж времен Людовика XIV
Откройте для себя Париж эпохи Людовика XIV, прогуливаясь по его величественным памятникам и узнавая об истории и культуре того времени
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
€334 за всё до 10 чел.