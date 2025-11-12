Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Во время экскурсии мы вспомним и увидим все основные места, связанные с событиями Великой французской революции: волнения в Палле Рояль, взятие Арсенала и Бастилии, пленение Королевской семьи, заключение королевы Марии-Антуаннеты в Консьержери, их казнь на площади Революции, нынче площадь Согласия.