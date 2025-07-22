4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя Париж эпохи Людовика XIV, прогуливаясь по его величественным памятникам и узнавая об истории и культуре того времени
Людовик XIV, известный как Король-Солнце, оставил неизгладимый след в истории Парижа. Его правление ознаменовалось расцветом архитектуры и искусства.
Прогулка по столице позволит вам увидеть такие шедевры, как Дом инвалидов, Вандомская площадь и Колоннада Лувра. Эти места до сих пор хранят атмосферу XVII века. Погрузитесь в мир, где барокко и классицизм создавали уникальный облик города. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Дом инвалидов — он был построен при Людовике XIV как приют для раненых солдат. А сегодня здесь хранится гробница Наполеона.
Вандомская площадь — одна из самых красивых в Париже. Вы узнаете, почему в связи с этой площадью спорят о соперничестве Людовика с Генрихом IV и гениальности Жюль-Ардуэна Мансара.
Площадь Побед. Её так торопились сдать, что на открытии незаконченные здания заменили нарисованными.
Колоннада Лувра. Этот шедевр французского классицизма возвёл профессор медицины, архитектор и дядя Красной Шапочки Клод Перро.
Церковь Сен-Сюльпис — вокруг неё Дюма-отец поселил своих мушкетёров.
Церковь Святого Роха, первую камень которой заложил сам Людовик в 1653 году.
Институт Франции — здание с куполом на парадной полукруглой площади, творение архитектора Версаля.
Ворота Святого Дионисия и ворота Святого Мартина, прославляющие крупные победы короля-солнца.
Квартал Маре — один из самых древних в городе. Он сохранил облик 17 века. Погуляем тут и поговорим о знаменитых жителях районах — мадам де Севинье, Викторе Гюго, герцоге де Сюлли и других.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции.
Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17 читать дальшеуменьшить
века в Сорбонне и сейчас преподаю в университете. Занимаюсь также переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы и веду свой исторический форум.
Буду очень рад, если вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
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Надежда
Одна из лучших посещённых нами экскурсий! Мы остались в невероятном восторге. Максим - очень вежливый, образованный человек и интересный рассказчик. Четыре часа пролетели незаметно. Очень всем рекомендуем! Надеемся нам ещё раз доведётся побывать у него на экскурсиях.
Виктория и Надежда.
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Марина
Максим - профессионал и историк. Если вам нужна не просто релакс-экскурсия, а интересные и малоизвестные исторические факты - Вам к Максиму. Мы были вдвоём с сыном, которого невозможно заинтересовать базовыми историческими фактами и знаниями. Хорошо структурированная, насыщенная экскурсия понравиться тем, кто стремится к развитию и не боится много ходить пешком.
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Константин
Максим отличный гид. Готовой экскурсии под наш запрос не было, и он сформировал специальный вариант под наш запрос. Очень интересный рассказчик, прекрасное знание фактического материала и источников по эпохе. Я сам выпускник исторического факультета одного из ведущих вузов Москвы, но мне было чертовски интересно.
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И
Ирина
Спасибо Максиму за содержательную и интересную прогулку по Парижу. Похоже, мне удалось полюбить город. Хочется вернуться.
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Алена
Максим потрясающий знаток истории Франции. Очень рекомендую