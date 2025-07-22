4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Людовик XIV, известный как Король-Солнце, оставил неизгладимый след в истории Парижа. Его правление ознаменовалось расцветом архитектуры и искусства. Прогулка по столице позволит вам увидеть такие шедевры, как Дом инвалидов, Вандомская площадь и Колоннада Лувра. Эти места до сих пор хранят атмосферу XVII века. Погрузитесь в мир, где барокко и классицизм создавали уникальный облик города. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €490 за экскурсию

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Описание экскурсии

Дом инвалидов — он был построен при Людовике XIV как приют для раненых солдат. А сегодня здесь хранится гробница Наполеона.

Вандомская площадь — одна из самых красивых в Париже. Вы узнаете, почему в связи с этой площадью спорят о соперничестве Людовика с Генрихом IV и гениальности Жюль-Ардуэна Мансара.

Площадь Побед. Её так торопились сдать, что на открытии незаконченные здания заменили нарисованными.

Колоннада Лувра. Этот шедевр французского классицизма возвёл профессор медицины, архитектор и дядя Красной Шапочки Клод Перро.

Церковь Сен-Сюльпис — вокруг неё Дюма-отец поселил своих мушкетёров.

Церковь Святого Роха, первую камень которой заложил сам Людовик в 1653 году.

Институт Франции — здание с куполом на парадной полукруглой площади, творение архитектора Версаля.

Ворота Святого Дионисия и ворота Святого Мартина, прославляющие крупные победы короля-солнца.

Квартал Маре — один из самых древних в городе. Он сохранил облик 17 века. Погуляем тут и поговорим о знаменитых жителях районах — мадам де Севинье, Викторе Гюго, герцоге де Сюлли и других.