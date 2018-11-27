4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Самый великолепный памятник эпохи Людовика XVII — Дом инвалидов, который был построен при Людовике XIV в качестве приюта для вернувшихся с войны раненых солдат. В Соборе инвалидов сегодня находится главная достопримечательность Дома — гробница Наполеона.
Вандомская площадь, одна из самых красивых в Париже, на которой расположился знаменитый Риц. Одни убеждены, что без Людовика XIV и его желания соперничать с дедом Генрихом IV в украшении Парижа не было бы и Вандомской площади. Другие утверждают, что только гений Жюль-Ардуэна Мансара мог создать такой совершенный ансамбль. На самом деле даже без одного из этих лиц Вандомская площадь не могла бы появиться.
Площадь Побед, спроектированная в 1686 году на итальянский манер в честь военных кампаний Короля-Солнце. Заказчик, маршал де ла Фейяд, очень спешил сделать Солнцу приятное, и на открытии площади незаконченные здания заменили нарисованными.
Колоннада Лувра. Этот шедевр французского классицизма возвел в 1667-1679-х профессор медицины и архитектор Клод Перро, брат сказочника Перро и, следовательно, дядя Красной Шапочки.
Мы не обойдем вниманием и важнейшее религиозное строение эпохи Людовика – классическую церковь Сен-Сюльпис. Вокруг нее Дюма-отец поселил своих мушкетеров.
Церковь святого Роха, первую камень которой заложил сам Людовик в 1653-м году.
Прекрасное здание с куполом на парадной полукруглой площади, в которую упирается Мост искусств, — институт Франции, построенный Луи Лево, архитектором Версаля. Здесь расположены пять академий, самая знаменитая из которых, Французская, была учреждена еще Ришелье в 1635 году.
Ворота Святого Дионисия, возведенные в 1672-м году и пославлявшие крупные победы Людовика XIV на Рейне, и ворота Святого Мартина, сооруженные в 1674 г. в честь победы над немецкими, голландскими и испанскими войсками.
Закончим нашу экскурсию в одном из самых древних кварталов Парижа — Маре, пережившего перестройку города в XIX веке и сохранившего облик XVII столетия. Именно там бурлила столичная жизнь времен Людовика XIV. Мы познакомимся с площадями, особняками и церквями, которые помнят мушкетеров, героев знаменитого романа Александра Дюма, и узнаем поближе знаменитых жильцов квартала — мадам де Севинье, Виктора Гюго, герцога де Сюлли и других.
У меня всегда при себе профессиональный фотоаппарат, и я с радостью, совершенно бесплатно, сделаю вам запоминающиеся снимки по вашему желанию.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день,
Франция для меня давно стала второй родиной. Первая – Россия. Меня зовут Максим, я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Страстно увлеченный Францией и ее богатейшей историей студент… До недавнего времени я учился в Реймсе (регион Шампань-Арденн), а теперь перебрался в Париж.
Занимаюсь переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы, веду свой исторический форум, а также провожу экскурсии по Парижу и пригородам.
Буду рад, если Вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
Максим отличный гид. Готовой экскурсии под наш запрос не было, и он сформировал специальный вариант под наш запрос. Очень интересный рассказчик, прекрасное знание фактического материала и источников по эпохе. Я сам выпускник исторического факультета одного из ведущих вузов Москвы, но мне было чертовски интересно.
Ирина
23 августа 2018
Спасибо Максиму за содержательную и интересную прогулку по Парижу. Похоже, мне удалось полюбить город. Хочется вернуться.
Алена
22 августа 2018
Максим потрясающий знаток истории Франции. Очень рекомендую
Марина
1 января 2017
Максим - профессионал и историк. Если вам нужна не просто релакс-экскурсия, а интересные и малоизвестные исторические факты - Вам к Максиму. Мы были вдвоём с сыном, которого невозможно заинтересовать базовыми историческими фактами и знаниями. Хорошо структурированная, насыщенная экскурсия понравиться тем, кто стремится к развитию и не боится много ходить пешком.
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
В маршрут вошли как основные достопримечательности, так и малоизвестные памятники истории и архитектуры, составляющие неотъемлемую часть облика Парижа. Вы познакомитесь с загадочным Парижем Средних веков, увидите памятники Возрождения, века Леонардо да Винчи и Микеланджело, полюбуетесь на блестящий королевский город барокко и классицизма, во многом перестроенный при Наполеонах в XIX веке.
Экскурсия по одному из самых древних кварталов французской столицы, который помнит мушкетеров Дюма
Вас ждет экскурсия по одному из самых древних кварталов Парижа, пережившего перестройку города в XIX веке и сохранившего облик XVII столетия. Мы познакомимся с площадями, особняками и церквями, которые помнят мушкетеров, героев знаменитого романа Александра Дюма, и узнаем поближе знаменитых жильцов квартала — мадам де Севинье, Виктора Гюго, герцога де Сюлли и других.
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
Прогулка по одному из самых аутентичных кварталов Парижа. Когда-то здесь была деревня. В 1860 году ее присоединили к Парижу, но до сих пор этот район, со своими жителями, улицами, кафе и виноградниками, сохранил дух французской провинции. В начале XX века невысокие цены на жилье и деревенская простота жизни привлекли сюда писателей, композиторов и художников. Здесь жили Золя, Берлиоз, Ренуар, Сера, Дега, Ван Гог, Пикассо.
Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района
Латинский квартал — старинный студенческий район, выросший вокруг Парижского университета, знаменитой Сорбонны. Его отличает особая атмосфера — узкие, уютные средневековые улочки, антикварные и книжные магазины, кафе и лавочки, а так же обилие достопримечательностей.
Экскурсия в любимое место пребывания королей Франции в 20 минутах от центра Парижа
Мы познакомимся с королевской резиденцией, расположенной на окраине Париже в 20-ти минутах от центра города. Венсенский замок известен как любимое место пребывания королей Франции. Из старинных построек особенно впечатляют донжон XIV столетия и Святая капелла, сооруженная по образцу ее парижской сестры.
История аббатства, знакомство с первым готическим сооружением мира и гробницы королевских особ
В 30 минутах езды на метро от центра Парижа расположилось самое могущественное королевское аббатство Средневековья, служившее усыпальницей французских монархов на протяжении столетий и являвшееся символом французской нации. Мы отправимся на знакомство с первым готическим сооружением мира, проследим за развитием этого известного архитектурного стиля, кроме того, полюбуемся гробницами королевских особ и их слуг разных эпох.
Знакоство с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями X-XV столетий
Предлагаю вашему вниманию авторскую экскурсию по Парижу времен Средних Веков. Мы с познакомимся с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями, которые помнят период X-XV столетий. Мы увидим не только классические и всемирно известные памятники, как Нотр-Дам де Пари, но и узнаем, например, о тайных подвалах XIII века квартала Маре или полюбуемся на готические своды в недавно отреставрированном колледже Бернардинцев, где проживали в Средние века студенты Сорбонны.
Простота и изящество средневековой архитектуры, прославленные жители и увлекательные истории
Приглашаю на экскурсию по Сен-Жермен-де-Пре — одному из самых очаровательных кварталов Парижа, пользующемуся любовью парижан и туристов. В его архитектуре сочетаются изысканность и простота, утонченность и изящество. Квартал родился вокруг одноименного аббатства в Средние Века, в XVII веке именно в нем Александр Дюма поселил своих мушкетеров, а сегодня его облюбовали такие знаменитости, как Катрин Денёв. Обо всем подробнее — во время прогулки.
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
Вас ждет знакомство с историей и достопримечательностями двух знаменитых островов Парижа. На одном мы найдем самые знаменитые постройки французской столицы, на втором — менее известные, но не менее примечательные шедевры архитектуры и совершенно особую атмосферу старой Франции.
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.