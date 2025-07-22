4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Париж времён Людовика XIV

Откройте для себя Париж эпохи Людовика XIV, прогуливаясь по его величественным памятникам и узнавая об истории и культуре того времени
Людовик XIV, известный как Король-Солнце, оставил неизгладимый след в истории Парижа. Его правление ознаменовалось расцветом архитектуры и искусства.

Прогулка по столице позволит вам увидеть такие шедевры, как Дом инвалидов, Вандомская площадь и Колоннада Лувра. Эти места до сих пор хранят атмосферу XVII века. Погрузитесь в мир, где барокко и классицизм создавали уникальный облик города. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🎨 Искусство эпохи барокко
  • 🌆 Прогулка по старинным кварталам
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
Париж времён Людовика XIV
Париж времён Людовика XIV
Париж времён Людовика XIV

Что можно увидеть

  • Дом инвалидов
  • Вандомская площадь
  • Площадь Побед
  • Колоннада Лувра
  • Церковь Сен-Сюльпис
  • Церковь святого Роха
  • Институт Франции
  • Ворота Святого Дионисия
  • Ворота Святого Мартина
  • Квартал Маре

Описание экскурсии

Дом инвалидов — он был построен при Людовике XIV как приют для раненых солдат. А сегодня здесь хранится гробница Наполеона.

Вандомская площадь — одна из самых красивых в Париже. Вы узнаете, почему в связи с этой площадью спорят о соперничестве Людовика с Генрихом IV и гениальности Жюль-Ардуэна Мансара.

Площадь Побед. Её так торопились сдать, что на открытии незаконченные здания заменили нарисованными.

Колоннада Лувра. Этот шедевр французского классицизма возвёл профессор медицины, архитектор и дядя Красной Шапочки Клод Перро.

Церковь Сен-Сюльпис — вокруг неё Дюма-отец поселил своих мушкетёров.

Церковь Святого Роха, первую камень которой заложил сам Людовик в 1653 году.

Институт Франции — здание с куполом на парадной полукруглой площади, творение архитектора Версаля.

Ворота Святого Дионисия и ворота Святого Мартина, прославляющие крупные победы короля-солнца.

Квартал Маре — один из самых древних в городе. Он сохранил облик 17 века. Погуляем тут и поговорим о знаменитых жителях районах — мадам де Севинье, Викторе Гюго, герцоге де Сюлли и других.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции. Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17
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века в Сорбонне и сейчас преподаю в университете. Занимаюсь также переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы и веду свой исторический форум. Буду очень рад, если вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Н
Одна из лучших посещённых нами экскурсий! Мы остались в невероятном восторге. Максим - очень вежливый, образованный человек и интересный рассказчик. Четыре часа пролетели незаметно. Очень всем рекомендуем! Надеемся нам ещё раз доведётся побывать у него на экскурсиях.

Виктория и Надежда.
Одна из лучших посещённых нами экскурсий! Мы остались в невероятном восторге. Максим - очень вежливый, образованный
Одна из лучших посещённых нами экскурсий! Мы остались в невероятном восторге. Максим - очень вежливый, образованный
Одна из лучших посещённых нами экскурсий! Мы остались в невероятном восторге. Максим - очень вежливый, образованный
Одна из лучших посещённых нами экскурсий! Мы остались в невероятном восторге. Максим - очень вежливый, образованный
Одна из лучших посещённых нами экскурсий! Мы остались в невероятном восторге. Максим - очень вежливый, образованный
Одна из лучших посещённых нами экскурсий! Мы остались в невероятном восторге. Максим - очень вежливый, образованный
Одна из лучших посещённых нами экскурсий! Мы остались в невероятном восторге. Максим - очень вежливый, образованный
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Марина
Максим - профессионал и историк. Если вам нужна не просто релакс-экскурсия, а интересные и малоизвестные исторические факты - Вам к Максиму. Мы были вдвоём с сыном, которого невозможно заинтересовать базовыми историческими фактами и знаниями. Хорошо структурированная, насыщенная экскурсия понравиться тем, кто стремится к развитию и не боится много ходить пешком.
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Константин
Максим отличный гид. Готовой экскурсии под наш запрос не было, и он сформировал специальный вариант под наш запрос. Очень интересный рассказчик, прекрасное знание фактического материала и источников по эпохе. Я сам выпускник исторического факультета одного из ведущих вузов Москвы, но мне было чертовски интересно.
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И
Спасибо Максиму за содержательную и интересную прогулку по Парижу. Похоже, мне удалось полюбить город. Хочется вернуться.
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Алена
Максим потрясающий знаток истории Франции. Очень рекомендую
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