Париж Наполеона: от революции до империи

Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Наша экскурсия будет похожа на хорошее историческое кино с острыми поворотами сюжета. Мы окунёмся во времена Французской революции и империи Наполеона Бонапарта. Посетим все главные места Парижа: Лувр, сад Тюильри, церковь Мадлен, площадь Конкорд. Обсудим нравы и моду, а также самых ярких представителей той эпохи. И осознаем, как она изменила мир навсегда.
5
1 отзыв
Париж Наполеона: от революции до империи
Париж Наполеона: от революции до империи
Париж Наполеона: от революции до империи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Главный ужас французских королей — площадь Согласия
  • Любимую резиденцию Наполеона — Елисейский дворец
  • Роскошную улицу, созданную в период империи — Риволи
  • Самую красивую церковь Парижа — Мадлен
  • Самую изящную из площадей — площадь Вандом
  • Самые богатые пассажи Колберт и Вивьен
  • Самую помпезную королевскую резиденцию Пале Рояль

Вы узнаете:

  • Как началась Французская революция
  • Как из провинциального офицера Наполеон превратился в императора
  • Кем были многочисленные родственники Бонапарта
  • Какой образ жизни вели французы в те годы и во что одевались

Мы также:

  • Вспомним историю любви Наполеона и Жозефины
  • Познакомимся с символом предательства и лжи — министром Талейраном
  • Поговорим о верном псе Наполеона — маршале Мюрате; человеке, подарившем миру слово «террор» — Максимилиане Робеспьере; главном кутюрье эпохи рококо — Розе Бертен и многих других колоритных фигурах.

Кому понравится экскурсия

Рекомендую как для искушённых гостей города, жаждущих познать его с другой стороны, так и для новичков, которые хотят увидеть ключевые парижские достопримечательности и прикоснуться к истории одного из самых удивительных городов Европы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
21 мая 2024
Отличный рассказ и маршрут. Рекомендую для семей с подростками, нашим понравилось.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураНочныеЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыЛуврПопулярные местаРазвлеченияУлицы и переулкиНаполеонСамое главноеСад ТюильриПрирода и пейзажиЕлисейский дворец

Похожие экскурсии из Парижа

Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
400340 за всё до 3 чел.
Один день в сердце Парижа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Один день в сердце Парижа
Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы
Начало: У метро Passy
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
ХорошоТам