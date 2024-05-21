Наша экскурсия будет похожа на хорошее историческое кино с острыми поворотами сюжета. Мы окунёмся во времена Французской революции и империи Наполеона Бонапарта. Посетим все главные места Парижа: Лувр, сад Тюильри, церковь Мадлен, площадь Конкорд. Обсудим нравы и моду, а также самых ярких представителей той эпохи. И осознаем, как она изменила мир навсегда.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Главный ужас французских королей — площадь Согласия
- Любимую резиденцию Наполеона — Елисейский дворец
- Роскошную улицу, созданную в период империи — Риволи
- Самую красивую церковь Парижа — Мадлен
- Самую изящную из площадей — площадь Вандом
- Самые богатые пассажи Колберт и Вивьен
- Самую помпезную королевскую резиденцию Пале Рояль
Вы узнаете:
- Как началась Французская революция
- Как из провинциального офицера Наполеон превратился в императора
- Кем были многочисленные родственники Бонапарта
- Какой образ жизни вели французы в те годы и во что одевались
Мы также:
- Вспомним историю любви Наполеона и Жозефины
- Познакомимся с символом предательства и лжи — министром Талейраном
- Поговорим о верном псе Наполеона — маршале Мюрате; человеке, подарившем миру слово «террор» — Максимилиане Робеспьере; главном кутюрье эпохи рококо — Розе Бертен и многих других колоритных фигурах.
Кому понравится экскурсия
Рекомендую как для искушённых гостей города, жаждущих познать его с другой стороны, так и для новичков, которые хотят увидеть ключевые парижские достопримечательности и прикоснуться к истории одного из самых удивительных городов Европы.
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Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 444 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Владислав, и я исследователь Парижа. На экскурсиях я стараюсь раскрыть наш прекрасный город с самой неожиданной стороны. Я отлично знаю историю Парижа, но моя главная специализацияЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
21 мая 2024
Отличный рассказ и маршрут. Рекомендую для семей с подростками, нашим понравилось.
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