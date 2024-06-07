1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
18 июня в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Билеты
1 час
Прогулка по Сене с аудиогидом
Начало: Эйфелева башня
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:30
18 июня в 10:30
€25 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Очень приятный гид, прогулялись, посмотрели окрестности, новые места. Не утомительно, информации не много, но вполне достаточно. Спасибо.
- ООльга31 декабря 2023Добрый день, экскурсия очень понравилась. Очень замечательный гид подарил незабываему атмосферу на обзорной экскурсии в Париже! Вернусь сюда еще одозначно! 😃🔥
- NNadezhda10 мая 2023Париж - пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часовПрекрасная экскурсия. Елена превосходный экскурсовод!!! Очень понравилось!!!
- YYauheni3 июня 2022Париж - пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часовСамая лучшая экскурсия в мире
- ssales10 сентября 2019Прогулка нормальная, но аудиогид все время отваливается. Девушка которая выдает билеты не очень понятно объяснила как пройти, если бы это
- ЕЕкатерина28 августа 2019Легко и непринуждённо. Всё запомнилось. Спасибо.
- ЛЛена24 августа 2019Огромное спасибо за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Площадь Согласия»
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Сейчас в Париже в категории "Площадь Согласия" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 299 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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