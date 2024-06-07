Площадь Согласия – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Согласия» в Париже на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
279 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
18 июня в 15:00
25 за человека
Автомобильная экскурсия по Парижу
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Прогулка по Сене с аудиогидом
Билеты
1 час
8 отзывов
Прогулка по Сене с аудиогидом
Начало: Эйфелева башня
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:30
18 июня в 10:30
25 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу
    Очень приятный гид, прогулялись, посмотрели окрестности, новые места. Не утомительно, информации не много, но вполне достаточно. Спасибо.
  • О
    Ольга
    31 декабря 2023
    Автомобильная экскурсия по Парижу
    Добрый день, экскурсия очень понравилась. Очень замечательный гид подарил незабываему атмосферу на обзорной экскурсии в Париже! Вернусь сюда еще одозначно! 😃🔥
  • N
    Nadezhda
    10 мая 2023
    Париж - пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
    Прекрасная экскурсия. Елена превосходный экскурсовод!!! Очень понравилось!!!
  • Y
    Yauheni
    3 июня 2022
    Париж - пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
    Самая лучшая экскурсия в мире
  • s
    sales
    10 сентября 2019
    Прогулка по Сене с аудиогидом
    Прогулка нормальная, но аудиогид все время отваливается. Девушка которая выдает билеты не очень понятно объяснила как пройти, если бы это
    читать дальше

    был наш первый день в Париже, то она бы испортила точно нам настроение, но благо мы уже немного имели представление о том что нам искать и где. Это единственное что смазало впечатление и не дает советовать вас другим.

  • Е
    Екатерина
    28 августа 2019
    Прогулка по Сене с аудиогидом
    Легко и непринуждённо. Всё запомнилось. Спасибо.
  • Л
    Лена
    24 августа 2019
    Прогулка по Сене с аудиогидом
    Огромное спасибо за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Площадь Согласия»

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  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Опера Гарнье
  9. Эйфелева башня
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Площадь Согласия" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 299 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Площадь Согласия», 299 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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