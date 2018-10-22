5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Героиня бессмертного романа Анн и Сержа Голон завоевала внимание сотней тысяч читателей во всём мире. Мы пройдём по следам героини, вспомним её падения и взлёты. И конечно, окунёмся в жизнь парижан 17 века — от низших слоёв общества до королевского двора.

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Цена если вас не более 6 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Мы пройдём по всему парижскому пути героини — от улицы Ада, где Анжелика жила у своей сестры во время процесса над графом де Пейраком, до квартала Маре, куда она переехала, разбогатев на продаже шоколада.

Я покажу вам, где находились:

Нельская Башня

Двор Чудес на кладбище Невинных

Гревская площадь

таверна «Храбрый Петух»

и ещё много всего интересного и увлекательного!

И конечно, прогулку по следам Анжелики будут сопровождать отрывки из романа.

В описании использованы кадры из фильмов «Анжелика — маркиза ангелов» и «Анжелика и король» кинокомпаний Francos Films и Les Films Borderie