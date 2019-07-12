5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Авторы романа крайне точны в описании парижских улиц того времени. Они погружают читателей в будничной облик старинного города, описывая с исторической достоверностью жизнь парижан от самых нижних слоев общества до королевского двора.
Программа
Зачитывая отрывки из книги, я проведу вас по следам нашей героини. Мы вспомним ее падения и взлеты, прогуливаясь по улицам, описанным в романе. Наша экскурсия включит весь парижский путь героини от улицы Ада, где Анжелика жила у своей сестры во время процесса над графом де Пейраком, до квартала Маре, куда она переехала разбогатев на продаже шоколада.
Я покажу вам, где находились Нельская Башня, Двор Чудес на кладбище Невинных, Гревская площадь, таверна “Храбрый Петух” и еще много всего интересного и увлекательного!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура У собора Парижской Богоматери.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
Мы провели несколько прекрасных часов в компании Людмилы. Экскурсия великолепная, впечатления от гида - самые положительные. Мы довольно часто пользуемся услугами гидов на Трипстере, пожалуй, эта прогулка была одной из самых выдающихся. Профессионал с большой буквы! Огромное спасибо за ваше время и фантастические впечатления!
Анна
23 октября 2018
Великолепная прогулка по улицам Парижа, во время которой ожили персонажи любимой книги! Море эмоций и интересной информации. Людмила очень приятный человек и настоящий профессионал в своей сфере. Маршрут очень грамотно выстроен, охватывает почти все знаковые места в центре Парижа, так что в другой обзорной экскурсии нет необходимости. И в то же время она совсем не утомительна, 3 часа пролетели незаметно.
Огромное спасибо!!!
Елена
28 мая 2018
Экскурсия прекрасная, много нового и интересного. Людмила очень интересно рассказывает, показала много интересных мест. Рекомендую всем!!!!
Петр
18 февраля 2017
Огромное спасибо, Людмиле! Глубокие знания, содержательность, доброта! Как будто водила не клиентов по Парижу, а старых друзей:)
Елена
25 февраля 2015
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась, можно даже сказать, превзошла ожидания. Гид Людмила очень профессионально и креативно преподнесла нам Париж. много интересных фактов, историй и легенд
Спасибо, что делаете это
Елена. Минск
Познавательное, но не скучное приключение, которое запомнится юным путешественникам
Лувр известен богатыми коллекциями, которые знакомят с историей и культурой многих эпох и цивилизаций. Но это не самый лёгкий для посещения музей даже для взрослых. Я с радостью помогу увлечь ваших детей, незаметно познакомлю с понятиями из области искусства и библейскими сюжетами. Так встреча с мировыми шедеврами пройдёт весело, увлекательно и без мучений. Приготовьтесь к динамичному путешествию в мир сказок и чудесных историй Лувра!
Окунуться в многовековую историю Парижа от средневековья до наших дней
Маршрут экскурсии включает два главных парижских острова: остров Сите и остров святого Людовика. Я познакомлю вас со знаменитыми достопримечательностями, такими как Новый мост, площадь Дофина, Консьержи, Собор Парижской Богоматери, отель Лозен.
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Париж — один их самых мистических городов на земле. Чего только не происходило в этом необыкновенном городе. Его улицы и дома полны тайн, легенд и страшных историй, в мир которых мы погрузимся на прогулке по стариннейшему району города.
Семейная экскурсия по легендарным местам жизни и творчества великих художников прошлого
Мы пройдем по улицам, где век назад ходили великие художники. Я покажу ребятам места, где жили и творили Моне, Ренуар, Дега и многие другие. Расскажу про легендарные бары и кабаре, где они собирались и развлекались. И буду сопровождать свой рассказ репродукциями знаменитых картин и афиш, написанных на Монмартре.
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Сколько раз я слышала от приехавших в Париж знакомых один и тот же вопрос: а где жили «Три мушкетера»? А вам интересно узнать, куда их поселил Александр Дюма? Ведь все улицы, описанные в книге, существуют и по сей день! Если да, то присоединяйтесь и погрузитесь в волшебный мир любимых героев нашего детства!
Всего за 2 часа я предлагаю вам увидеть три разных Парижа. За время нашей прогулки вы узнаете много интересных фактов из жизни знаменитых писателей, художников и артистов, которые были связаны с этими местами и увековечили их в своих творениях!
Знакомство с самым богемным кварталом Парижа и его обитателями от Модильяни до Хемингуэя
В начале XX века Монпарнас был полноправным центром мировой богемы, куда съезжалась творческая интеллигенция со всего света. Пабло Пикассо, Марк Шагал, Сальвадор Дали, Альфонс Муха, Эрнест Хемингуэй, Илья Эринбург, – вот лишь немногие из знаменитых обитателей квартала. Мы прогуляемся по легендарным улицам и заведениям Монпарнаса, обсудим невероятные истории и окунемся в атмосферу вечного праздника, в которой рождались шедевры нового искусства.
Прогулка по местам короткой, но очень бурной жизни выдающегося пост-импрессиониста
Анри Тулуз-Лотрек — один из самых выдающихся представителей пост-импрессионизма.
Еще при жизни о нем ходили легенды. Этот маленький человек обладал невероятным талантом и оставил человечеству бесценные полотна и афиши. Я предлагаю вам побывать в местах его короткой, но очень бурной жизни и поближе познакомиться с его судьбой.
Эта экскурсия посвящена литературному шедевру Ги де Мопассана «Милый Друг». Каждый, читая этот роман, невольно погружался в атмосферу Парижа конца XIX века, гулял с его персонажами по улицам, представлял себе их жилища и места, где они встречались и развлекались. Всем почитателям творчества Мопассана, я предлагаю пройтись по тому самому Парижу в компании с любимыми героями.
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Если вы заинтересовались этой прогулкой, то уверена — вы очень любите фотографировать! Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Парижа, учитывая ваши интересы и рассказывая о прошлом и настоящем города. Разноцветные двери и скрытые садики квартала Маре, исторические фасады и магазинчики Сен-Жермен-де-Пре, необычные ракурсы Эйфелевой башни и богемный Монмартр — вы сделаете сотни идеальных кадров, а я с радостью пофотографирую вас и познакомлю с жизнью парижан.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Активная и познавательная прогулка по французской столице для тех, кто не любит стоять на месте
Как успеть увидеть всё самое интересное в таком многогранном городе, как Париж? Даже если вы не ограничены во времени, в первые дни пребывания во французской столице впечатления сыплются градом. Мечта упорядочить хаос в голове и рассмотреть неповторимые уголки города, узнать главные факты из истории Парижа осуществима: достаточно встать на сигвей и прокатиться с ветерком по старинным улицам!
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Прикоснуться к истории, узнать о повседневной жизни горожан и приобрести редкие и прекрасные вещицы
Париж — столица уникальных магазинов и бутиков, украшенных на самый разный манер и торгующих порой необыкновенными вещами. На моей экскурсии вы познакомитесь с живым историческим Парижем, рассмотрите содержимое старинных прилавков и полюбуетесь аутентичными вывесками. Я расскажу об истории этих товаров, о привычках и обычаях парижан — и вы словно перенесетесь в прошлое и откроете для себя быт французской столицы XVIII-XIX веков.
Городские истории и истинная парижская атмосфера на авторской экскурсии по старинным кварталам
Идея прогулки родилась в долгих скитаниях и размышлениях о том, как составить идеально-оригинальный маршрут, соединяющий эстетическую и историческую часть для любителей проникать в самую суть. И вуаля — вы погрузитесь в историю и атмосферу города, отдохнете от толпы и сделаете свои снимки Парижа «изнутри»!