5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в атмосферу Парижа XVII века из знаменитого романа Анн и Сержа Голон

Людмила
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Людмила – ваш гид
Героиня бессмертного романа Анн и Сержа Голон завоевала внимание сотней тысяч читателей во всем мире.

Многотомный роман не только повествует о захватывающих приключениях прекрасной Анжелики, но и погружает читателей в красочное описание Парижа XVII века.
От 163 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Встреча У собора Парижской Богоматери
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У этой экскурсии5 отзывов
5
По следам Анжелики, маркизы ангелов
По следам Анжелики, маркизы ангелов

Авторы романа крайне точны в описании парижских улиц того времени. Они погружают читателей в будничной облик старинного города, описывая с исторической достоверностью жизнь парижан от самых нижних слоев общества до королевского двора.

Программа

Зачитывая отрывки из книги, я проведу вас по следам нашей героини. Мы вспомним ее падения и взлеты, прогуливаясь по улицам, описанным в романе. Наша экскурсия включит весь парижский путь героини от улицы Ада, где Анжелика жила у своей сестры во время процесса над графом де Пейраком, до квартала Маре, куда она переехала разбогатев на продаже шоколада.

Я покажу вам, где находились Нельская Башня, Двор Чудес на кладбище Невинных, Гревская площадь, таверна “Храбрый Петух” и еще много всего интересного и увлекательного!

По следам Анжелики, маркизы ангелов

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У собора Парижской Богоматери.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 июля 2019
Мы провели несколько прекрасных часов в компании Людмилы. Экскурсия великолепная, впечатления от гида - самые положительные. Мы довольно часто пользуемся услугами гидов на Трипстере, пожалуй, эта прогулка была одной из самых выдающихся. Профессионал с большой буквы! Огромное спасибо за ваше время и фантастические впечатления!
23 октября 2018
Великолепная прогулка по улицам Парижа, во время которой ожили персонажи любимой книги! Море эмоций и интересной информации. Людмила очень приятный человек и настоящий профессионал в своей сфере. Маршрут очень грамотно выстроен, охватывает почти все знаковые места в центре Парижа, так что в другой обзорной экскурсии нет необходимости. И в то же время она совсем не утомительна, 3 часа пролетели незаметно.
Огромное спасибо!!!
28 мая 2018
Экскурсия прекрасная, много нового и интересного. Людмила очень интересно рассказывает, показала много интересных мест. Рекомендую всем!!!!
18 февраля 2017
Огромное спасибо, Людмиле! Глубокие знания, содержательность, доброта! Как будто водила не клиентов по Парижу, а старых друзей:)
25 февраля 2015
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась, можно даже сказать, превзошла ожидания. Гид Людмила очень профессионально и креативно преподнесла нам Париж. много интересных фактов, историй и легенд
Спасибо, что делаете это
Елена. Минск

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