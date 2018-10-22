5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Героиня бессмертного романа Анн и Сержа Голон завоевала внимание сотней тысяч читателей во всём мире. Мы пройдём по следам героини, вспомним её падения и взлёты. И конечно, окунёмся в жизнь парижан 17 века — от низших слоёв общества до королевского двора.
Описание экскурсии
Мы пройдём по всему парижскому пути героини — от улицы Ада, где Анжелика жила у своей сестры во время процесса над графом де Пейраком, до квартала Маре, куда она переехала, разбогатев на продаже шоколада.
Я покажу вам, где находились:
- Нельская Башня
- Двор Чудес на кладбище Невинных
- Гревская площадь
- таверна «Храбрый Петух»
- и ещё много всего интересного и увлекательного!
И конечно, прогулку по следам Анжелики будут сопровождать отрывки из романа.
В описании использованы кадры из фильмов «Анжелика — маркиза ангелов» и «Анжелика и король» кинокомпаний Francos Films и Les Films Borderie
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нотр-Дама
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Великолепная прогулка по улицам Парижа, во время которой ожили персонажи любимой книги! Море эмоций и интересной информации. Людмила очень приятный человек и настоящий профессионал в своей сфере. Маршрут очень грамотно
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Мы провели несколько прекрасных часов в компании Людмилы. Экскурсия великолепная, впечатления от гида - самые положительные. Мы довольно часто пользуемся услугами гидов на Трипстере, пожалуй, эта прогулка была одной из самых выдающихся. Профессионал с большой буквы! Огромное спасибо за ваше время и фантастические впечатления!
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Е
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась, можно даже сказать, превзошла ожидания. Гид Людмила очень профессионально и креативно преподнесла нам Париж. много интересных фактов, историй и легенд Спасибо, что делаете это Елена. Минск
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Е
Экскурсия прекрасная, много нового и интересного. Людмила очень интересно рассказывает, показала много интересных мест. Рекомендую всем!!!!
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Огромное спасибо, Людмиле! Глубокие знания, содержательность, доброта! Как будто водила не клиентов по Парижу, а старых друзей:)
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