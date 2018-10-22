5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По следам Анжелики - маркизы ангелов

Путешествие в атмосферу Парижа 17 века из знаменитого романа Анн и Сержа Голон
Героиня бессмертного романа Анн и Сержа Голон завоевала внимание сотней тысяч читателей во всём мире. Мы пройдём по следам героини, вспомним её падения и взлёты. И конечно, окунёмся в жизнь парижан 17 века — от низших слоёв общества до королевского двора.
5
5 отзывов
По следам Анжелики - маркизы ангелов
По следам Анжелики - маркизы ангелов
По следам Анжелики - маркизы ангелов

Описание экскурсии

Мы пройдём по всему парижскому пути героини — от улицы Ада, где Анжелика жила у своей сестры во время процесса над графом де Пейраком, до квартала Маре, куда она переехала, разбогатев на продаже шоколада.

Я покажу вам, где находились:

  • Нельская Башня
  • Двор Чудес на кладбище Невинных
  • Гревская площадь
  • таверна «Храбрый Петух»
  • и ещё много всего интересного и увлекательного!

И конечно, прогулку по следам Анжелики будут сопровождать отрывки из романа.

В описании использованы кадры из фильмов «Анжелика — маркиза ангелов» и «Анжелика и король» кинокомпаний Francos Films и Les Films Borderie

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Нотр-Дама
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я
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получила степень бакалавра по специальности «История и история искусства», что позволило мне стать лицензированным гидом. Моя задача не только профессионально познакомить вас с историей города и его достопримечательностями, но и передать вам мою любовь к нему! Я постоянно живу в Париже с 2005 года — за это время я полюбила его всем сердцем. И постараюсь от всей души, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
1
А
Великолепная прогулка по улицам Парижа, во время которой ожили персонажи любимой книги! Море эмоций и интересной информации. Людмила очень приятный человек и настоящий профессионал в своей сфере. Маршрут очень грамотно
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выстроен, охватывает почти все знаковые места в центре Парижа, так что в другой обзорной экскурсии нет необходимости. И в то же время она совсем не утомительна, 3 часа пролетели незаметно.
Огромное спасибо!!!

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Юлия
Мы провели несколько прекрасных часов в компании Людмилы. Экскурсия великолепная, впечатления от гида - самые положительные. Мы довольно часто пользуемся услугами гидов на Трипстере, пожалуй, эта прогулка была одной из самых выдающихся. Профессионал с большой буквы! Огромное спасибо за ваше время и фантастические впечатления!
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Е
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась, можно даже сказать, превзошла ожидания. Гид Людмила очень профессионально и креативно преподнесла нам Париж. много интересных фактов, историй и легенд Спасибо, что делаете это Елена. Минск
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Е
Экскурсия прекрасная, много нового и интересного. Людмила очень интересно рассказывает, показала много интересных мест. Рекомендую всем!!!!
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Петр
Огромное спасибо, Людмиле! Глубокие знания, содержательность, доброта! Как будто водила не клиентов по Парижу, а старых друзей:)
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