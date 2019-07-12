5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Героиня бессмертного романа Анн и Сержа Голон завоевала внимание сотней тысяч читателей во всем мире. Многотомный роман не только повествует о захватывающих приключениях прекрасной Анжелики, но и погружает читателей в красочное описание Парижа XVII века.

Авторы романа крайне точны в описании парижских улиц того времени. Они погружают читателей в будничной облик старинного города, описывая с исторической достоверностью жизнь парижан от самых нижних слоев общества до королевского двора.

Программа

Зачитывая отрывки из книги, я проведу вас по следам нашей героини. Мы вспомним ее падения и взлеты, прогуливаясь по улицам, описанным в романе. Наша экскурсия включит весь парижский путь героини от улицы Ада, где Анжелика жила у своей сестры во время процесса над графом де Пейраком, до квартала Маре, куда она переехала разбогатев на продаже шоколада.

Я покажу вам, где находились Нельская Башня, Двор Чудес на кладбище Невинных, Гревская площадь, таверна “Храбрый Петух” и еще много всего интересного и увлекательного!