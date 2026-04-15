Хотите уникальные фото из Парижа? Пройдёмся по самым фотогеничным местам и создадим незабываемые снимки. Ваши соцсети засияют новыми красками
Хотите получить от Парижа не только яркие впечатления, но и уникальные фото? Тогда это предложение точно для вас! Прогулка пройдет в дружеской атмосфере, где вы сможете рассказать о своих предпочтениях читать дальшеуменьшить
и стиле. Вместе посетим самые романтические места с завораживающими видами на Эйфелеву башню. Узнаете интересные факты о городе и получите множество лайфхаков. Снимки будут сделаны на iPhone 13 Pro и переданы вам сразу после фотосессии. Возможна съемка рилсов, шортсов и тик токов
Наша прогулка пройдет в дружеской атмосфере. Сначала мы поговорим о вас: что вам нравится, кем вы себя ощущаете, какие снимки вам хотелось бы получить. Посмотрим ваши соцсети, чтобы понять ваш стиль. Затем отправимся по романтическим местам, откуда открываются завораживающие виды на главную звезду Парижа – Эйфелеву башню. Я расскажу массу интересные фактов о городе и локациях, которые мы выберем для съёмки. Поделюсь особенностями жизни в Париже и дам множество лайфхаков.
Вместе мы создадим много красивых снимков. Также я могу поснимать для вас рилсы, шортсы и тик токи. Съёмка будет проходит на iPhone 16 Pro Max, который позволяет делать высококачественные фото. Снимки вы получите сразу после фотосессии.
Организационные детали
Вы можете принести с собой реквизит, но не забывайте, что мы будем много гулять.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Стандартный
€60
Дети до 12 лет
€60
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро Bir-Hakeim
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1576 туристов
Я переехал в Париж в 2015 году, здесь я рос и учился, впитывал культуру и французский образ жизни. Я бесконечно влюблён в этот уникальный город, его атмосферу и неуловимый шарм! читать дальшеуменьшить
В 2017 году я нашёл своё призвание, став гидом. Но не обычным гидом, на чьих экскурсиях зевают от переизбытка имён и дат. Я стал другом и проводником для путешественников со всего мира.
Моя цель — познакомить вас с городом и его достопримечательностями; открыть тайные уголки, известные только местным жителям, о которых не пишут в путеводителях; рассказать о жизни парижан, обычаях и приметах; предостеречь от опасностей, которые таит каждый город; дать рекомендации для незабываемого путешествия.
Вы узнаете тайны и легенды Парижа, которые запомнятся навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
–
3
–
2
–
1
–
Виктория
Была на фотопрогулке с Вадимом в начале апреля - в Париже как раз зацвела вишня и фото получились отличные. В конце прогулки Вадим сразу отправил все фотографии через AirDrop.
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Вера
Спасибо Вадиму за отлично выполненную работу и прекрасные фотоснимки! Мы остались очень довольны!
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А
Арипова
Прогулка по центру с очень приятной компанией и главное какие фотки остались на память!! Мы конечно модели так себе, но Вадим что-то сделал и получилось очень красиво
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Е
Елена
Вадим, спасибо за чудесную фотопрогулку по Парижу! Признаюсь честно, у меня были некоторые опасения, ведь мы с друзьями уже не столько юны и не можем быстро перемещаться по всем локациям, читать дальшеуменьшить
где хочется сделать фото на память. Но Вы превзошли наши ожидания, идеально выстроив маршрут прогулки. В спокойном темпе, разговаривая о Париже и обо всем на свете, мы успели посмотреть так много. Теперь у нас есть больше тысячи чудесных фото на память о солнечном утреннем Париже. Мои комплименты Вашему умению создать непринужденную атмосферу общения буквально с первых минут, как будто мы уже были знакомы. Буду искренне рада, если удастся повторить столь позитивный опыт и сделать еще одну фотопрогулку в будущем.
+2
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Наталья
Очень рада, что записалась на эту потрясающую фотопрогулку. Когда путешествуешь одна, очень хочется красивых фотографий, но в режиме сефи их сделать практически нереально. Вадим поводил меня по самым фотогеничным улочкам читать дальшеуменьшить
около эйфелевой башни, сделал шикарные фотки. Теперь у меня есть лучшие воспоминания о Париже в виде тёплых и атмосферный фото, где я - самый счастливый человек на свете. Очень рекомендую подобный формат, желаю автору программы дальнейшего развития и ежедневных заказов. Стоит каждого цента
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Анастасия
Огромное спасибо Вадиму! Он очень дружелюбен и приветлив, комфортно общаться и никакой неловкости, дружеская прогулка с остановками для фото, время пролетело незаметно, остались приятные впечатления и просто шикарные фотографии!!!! Надо уточнить, читать дальшеуменьшить
что погода была ужасная и ветер ураганный, но и это не помешало Вадиму, словить красивые кадры, на которых все выглядели расслабленно)))) Спасибо! Очень настоятельно рекомендуем, если хотите приятно провести время и получить шикарные фото на память))
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