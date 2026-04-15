Хотите получить от Парижа не только яркие впечатления, но и уникальные фото? Тогда это предложение точно для вас! Прогулка пройдет в дружеской атмосфере, где вы сможете рассказать о своих предпочтениях

и стиле. Вместе посетим самые романтические места с завораживающими видами на Эйфелеву башню. Узнаете интересные факты о городе и получите множество лайфхаков. Снимки будут сделаны на iPhone 13 Pro и переданы вам сразу после фотосессии. Возможна съемка рилсов, шортсов и тик токов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Наша прогулка пройдет в дружеской атмосфере. Сначала мы поговорим о вас: что вам нравится, кем вы себя ощущаете, какие снимки вам хотелось бы получить. Посмотрим ваши соцсети, чтобы понять ваш стиль. Затем отправимся по романтическим местам, откуда открываются завораживающие виды на главную звезду Парижа – Эйфелеву башню. Я расскажу массу интересные фактов о городе и локациях, которые мы выберем для съёмки. Поделюсь особенностями жизни в Париже и дам множество лайфхаков.

Вместе мы создадим много красивых снимков. Также я могу поснимать для вас рилсы, шортсы и тик токи. Съёмка будет проходит на iPhone 16 Pro Max, который позволяет делать высококачественные фото. Снимки вы получите сразу после фотосессии.

Организационные детали

Вы можете принести с собой реквизит, но не забывайте, что мы будем много гулять.