Хотите получить от Парижа не только яркие впечатления, но и уникальные фото? Тогда я точно смогу вам помочь! Вместе мы пройдёмся по самым фотогеничным уголкам сказочного города. Вы откроете для себя места, которые видели на картинках Пинтерест и страницах популярных блогеров. Пришло ваше время стать главным героем этих фотоснимков!

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Описание

Что вас ожидает

Наша прогулка пройдет в дружеской атмосфере. Сначала мы поговорим о вас: что вам нравится, кем вы себя ощущаете, какие снимки вам хотелось бы получить. Посмотрим ваши соцсети, чтобы понять ваш стиль. Затем отправимся по романтическим местам, откуда открываются завораживающие виды на главную звезду Парижа – Эйфелеву башню. Я расскажу массу интересные фактов о городе и локациях, которые мы выберем для съёмки. Поделюсь особенностями жизни в Париже и дам множество лайфхаков.

Вместе мы создадим много красивых снимков. Также я могу поснимать для вас рилсы, шортсы и тик токи. Съёмка будет проходит на iPhone 13 Pro, который позволяет делать высококачественные фото. Снимки вы получите сразу после фотосессии.

Организационные детали

Вы можете принести с собой реквизит, но не забывайте, что мы будем много гулять.