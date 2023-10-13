Увидеть столицу Франции во всей красе и запечатлеть лучшие моменты на iPhone 13 Pro
5
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
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Ответы на вопросы
Хотите получить от Парижа не только яркие впечатления, но и уникальные фото? Тогда я точно смогу вам помочь! Вместе мы пройдёмся по самым фотогеничным уголкам сказочного города. Вы откроете для себя места, которые видели на картинках Пинтерест и страницах популярных блогеров. Пришло ваше время стать главным героем этих фотоснимков!
Ближайшие даты:
14 окт
16 окт
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
23 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша прогулка пройдет в дружеской атмосфере. Сначала мы поговорим о вас: что вам нравится, кем вы себя ощущаете, какие снимки вам хотелось бы получить. Посмотрим ваши соцсети, чтобы понять ваш стиль. Затем отправимся по романтическим местам, откуда открываются завораживающие виды на главную звезду Парижа – Эйфелеву башню. Я расскажу массу интересные фактов о городе и локациях, которые мы выберем для съёмки. Поделюсь особенностями жизни в Париже и дам множество лайфхаков.
Вместе мы создадим много красивых снимков. Также я могу поснимать для вас рилсы, шортсы и тик токи. Съёмка будет проходит на iPhone 13 Pro, который позволяет делать высококачественные фото. Снимки вы получите сразу после фотосессии.
Организационные детали
Вы можете принести с собой реквизит, но не забывайте, что мы будем много гулять.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле метро Bir-Hakeim
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vadim — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 372 туристов
Всем привет! Давайте знакомиться! Меня зовут Вадим;) Я переехал в Париж более 7 лет назад, здесь я рос и учился, впитывал культуру и французский образ жизни. Я бесконечно влюблён в этот уникальный город, его атмосферу и неуловимый шарм! 5 лет назад я нашёл своё призвание, став гидом. Но не обычным гидом, на чьих экскурсиях зевают от переизбытка имён и дат. Я стал другом и проводником для путешественников со всего мира.
Моя цель — познакомить вас с городом и его достопримечательностями; открыть тайные уголки, известные только местным жителям, о которых не пишут в путеводителях; рассказать о жизни парижан, обычаях и приметах; предостеречь от опасностей, которые таит каждый город; дать рекомендации для незабываемого путешествия.
Вы узнаете тайны и легенды Парижа, которые запомнятся навсегда!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Zulhiya
13 окт 2023
Первая встреча с Парижем с таким замечательным гидом-фотографом Вадимом прошла восхитительна, общительный и очень позитивный. Просто чисто человеческое огромное спасибо Вадиму за столь незабываемую экскурсию, а про фотки это просто надо увидеть эту красоту. Спасибо большое.
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Татьяна
12 окт 2023
У нас состоялась отличная прогулка), фотографии получилось великолепные), как в кино снялись)), рекомендую 100%, приятное общение и красивые кадры вам обеспечены)
Олеся
29 сен 2023
Это была одна из лучших моих фотосессий. К сочным фотографиям прилагается еще и рассказ Вадима о Париже. Отвечал на все мои любопытные вопросы про город. Было увлекательно, непринужденно и приятно. Вадим очень мягко общался. Предлагал много разных вариантов локаций. При встрече сразу уточнил все детали и пожелания. Мы даже снимали рилсы для инстаграма. Я осталась очень довольна и визжала от восторга, после просмотра фото. Рекомендую 👌🏼🤩 прилагаю свои фотографии со съемки))