215 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На нашей дружеской прогулке вы познакомитесь с нетривиальной историей Парижа, окунетесь в романтическую атмосферу города и взглянете на него глазами местных жителей. Мы не только прогуляемся по достопримечательностям, с которых начинается Париж, но и расскажем о жизни в столице, о французском менталитете и самых вкусных местах города!

Описание экскурсии

Вы пройдете по одному из двух насыщенных маршрутов — Красному или Синему, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Париже, но любая из них подходит для первого знакомства с городом, а второй маршрут дополняет первый.

Красный маршрут: парижский фасад

Вы исследуете знаковые достопримечательности, среди которых Елисейский дворец — символ Французской Республики, знаменитые Елисейские поля, мост Александра III — один из самых красивых мостов Парижа, собор Инвалидов, в котором захоронен Наполеон I, и легендарная Эйфелева башня.

Синий маршрут: неочевидные сокровища Парижа

Перед вами предстанут площадь Согласия, Бурбонский дворец и музей д’Орсе, церковь Сен-Сюльпис и роскошный Люксембургский сад, а также несколько атмосферных мест, которые известны лишь истинным парижанам. Вы узнаете, чем может удивить французская кухня, и услышите интересные и даже шокирующие истории из жизни города!

Карта и календарь с расписанием маршрутов — в галерее фото.

Нетуристические уголки и советы для путешественников

Мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри: поделимся реальным опытом жизни в Париже, расскажем, где можно вкусно пообедать и купить морепродукты. Вы посетите интересные места, известные лишь местным жителям: например, улицу с домом Д’Артаньяна или тайный городской садик, напоминающий Страну Чудес из книжки Кэрролла. Кроме того, вы узнаете, как выбрать настоящие французские сувениры и какие музеи стоит посетить во время путешествия.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Париже, и частым гостям богемной столицы.

Организационные детали