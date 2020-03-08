215 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
На нашей дружеской прогулке вы познакомитесь с нетривиальной историей Парижа, окунетесь в романтическую атмосферу города и взглянете на него глазами местных жителей.

Мы не только прогуляемся по достопримечательностям, с которых начинается Париж, но и расскажем о жизни в столице, о французском менталитете и самых вкусных местах города!
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (Елисейские поля Клемансо)
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У этой экскурсии215 отзывов
4.71
Ежедневная прогулка по Парижу
Ежедневная прогулка по Парижу

Что вас ожидает

В зависимости от дня недели вы пройдете по одному из двух насыщенных маршрутов — Красному или Синему. Это две интересные и абсолютно разные истории о Париже, но любая из них подходит для первого знакомства с городом.

Красный маршрут: парижский фасад
Вы исследуете знаковые достопримечательности, которые стоит посетить в первый день путешествия: Елисейский дворец — символ Французской Республики, знаменитые Елисейские поля и Триумфальную арку, красивейший мост Парижа, собор, в котором захоронен Наполеон I, и конечно, легендарную Эйфелеву башню.
Синий маршрут: неочевидные сокровища Парижа
Перед вами предстанут площадь Согласия, Бурбонский дворец и музей д’Орсе, церковь Сен-Сюльпис и роскошный Люксембургский сад, а также несколько атмосферных мест, которые известны лишь истинным парижанам. Вы узнаете, чем может удивить французская кухня, и услышите интересные и даже шокирующие истории из жизни города!

Нетуристические уголки и советы для путешественников
Мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри: поделимся реальным опытом жизни в Париже, расскажем, где можно вкусно пообедать и купить морепродукты. Вы посетите интересные места, известные лишь местным жителям: например, улицу с домом Д’Артаньяна или тайный городской садик, напоминающий Страну Чудес из книжки Кэрролла. Кроме того, вы узнаете, как выбрать настоящие французские сувениры и какие музеи стоит посетить во время путешествия.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Париже, и частым гостям богемной столицы.

Организационные детали

• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
• Экскурсия проводится без наушников.
• Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Париже, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ежедневная прогулка по Парижу
Ежедневная прогулка по Парижу
Ежедневная прогулка по Парижу
Ежедневная прогулка по Парижу
Ежедневная прогулка по Парижу
Ежедневная прогулка по Парижу

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (Елисейские поля Клемансо).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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215 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Гид Альбина провела очень интересную экскурсию. Спасибо!
8 марта 2020
Экскурсоводом была Алина, очень интересно все рассказывала, видно, что человек искренне любит свою работу и вовлекает в это других людей. Всем советую данную экскурсию, так как у Алины не «топорный» подход, а она «раскрывает» прелести Парижа и его уютные уголки.
7 марта 2020
Отличный гид, знающий и приветливый. Нам очень понравилось
5 марта 2020
Экскурсия была очень интересной и познавательной, хотя люди, пришедшие на нее, прекрасно были осведомлены и о французской истории, и в Париже бывали не один раз. Ни один участник не покинул нашего прекрасного экскурсовода Наталию (знатока Наполеона и писателя!), хотя погода была ужасной, полил косой ливень с сильным ветром, вырывающим зонты из рук. Мы прошли по тем местам Парижа, в которых не бывали раньше (синий маршрут), и теперь знаем о Париже гораздо больше, чем раньше. Очень жаль, что из-за краткости нашего пребывания в Париже, не смогли пойти на другие экскурсии Наталии, она прекрасный гид и знаток истории. Очень рекомендуем ее экскурсии для углубления знаний о Париже и французской истории. Если еще раз попадем в Париж, обязательно обратимся к ней и будем рекомендовать ее друзьям.
4 марта 2020
Хорошая экскурсия для знакомства с Парижем. Полностью соответствует названию- Обзорная! Хороший, не скучный гид Деля! Ориентируется на состав группы, внимательна, чувствует каждого участника. Спасибо!
29 февраля 2020
Эта экскурсия лично меня устроила тем, что тебя не ведут к тем местам которые у всех на слуху (Лувр , Триумфальная арка...), а постарались показать и рассказать о тех местах которые самому было бы проблематично просто найти . Наш экскурсовод Эля оказалась и хорошим экскурсоводом и просто приятным человеком. Удачи в ваших начинаниях. Спасибо.
20 февраля 2020
Спасибо за очень содержательную и интересную информацию! Время пролетело незаметно.
13 февраля 2020
Получили много информации о городе , почувствовали атмосферу , насколько это позволяет экскурсия на 2 часа . Гид Аля очаровательна , чувствуется её большая увлечённость работой , вдохновение , знания и любовь к этому городу , уважение и симпатия к его гостям . Спасибо
8 февраля 2020
Малоинформативно и неэффективно( зря потраченные время и деньги. Мало похоже на описание экскурсии на сайте.
7 февраля 2020
Особая благодарность гиду Деле
Ещё 205 отзывов

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