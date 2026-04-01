215 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Свидание с Парижем каждый день

Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
На нашей дружеской прогулке вы познакомитесь с нетривиальной историей Парижа, окунетесь в романтическую атмосферу города и взглянете на него глазами местных жителей.

Мы не только прогуляемся по достопримечательностям, с которых начинается Париж, но и расскажем о жизни в столице, о французском менталитете и самых вкусных местах города!
4.8
449 отзывов
Свидание с Парижем каждый день
Свидание с Парижем каждый день
Свидание с Парижем каждый день

Описание экскурсии

Вы пройдете по одному из двух насыщенных маршрутов — Красному или Синему, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Париже, но любая из них подходит для первого знакомства с городом, а второй маршрут дополняет первый.

Красный маршрут: парижский фасад

Вы исследуете знаковые достопримечательности, среди которых Елисейский дворец — символ Французской Республики, знаменитые Елисейские поля, мост Александра III — один из самых красивых мостов Парижа, собор Инвалидов, в котором захоронен Наполеон I, и легендарная Эйфелева башня.

Синий маршрут: неочевидные сокровища Парижа

Перед вами предстанут площадь Согласия, Бурбонский дворец и музей д’Орсе, церковь Сен-Сюльпис и роскошный Люксембургский сад, а также несколько атмосферных мест, которые известны лишь истинным парижанам. Вы узнаете, чем может удивить французская кухня, и услышите интересные и даже шокирующие истории из жизни города!

Карта и календарь с расписанием маршрутов — в галерее фото.

Нетуристические уголки и советы для путешественников

Мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри: поделимся реальным опытом жизни в Париже, расскажем, где можно вкусно пообедать и купить морепродукты. Вы посетите интересные места, известные лишь местным жителям: например, улицу с домом Д’Артаньяна или тайный городской садик, напоминающий Страну Чудес из книжки Кэрролла. Кроме того, вы узнаете, как выбрать настоящие французские сувениры и какие музеи стоит посетить во время путешествия.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Париже, и частым гостям богемной столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Экскурсия проходит по двум маршрутам — Красному и Синему, которые чередуются ежедневно. С картой маршрутов и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • В конце экскурсии вас ждет «пятнадцатиминутка» — сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Париже, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате с выбором маршрута* (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€30
Дети до 8 лет (возьмите удостоверяющие док-ты)Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Champs Elysees Clemenceau
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 449 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Хочу выразить особую благодарность нашему экскурсоводу Малхасу! Очень приятный молодой человек, заряжающий своими знаниями и позитивом. Слушали взахлеб, двухчасовая экскурсия пролетела мимолетно!
Хочу выразить особую благодарность нашему экскурсоводу Малхасу! Очень приятный молодой человек, заряжающий своими знаниями и позитивом.
Хочу выразить особую благодарность нашему экскурсоводу Малхасу! Очень приятный молодой человек, заряжающий своими знаниями и позитивом.
Хочу выразить особую благодарность нашему экскурсоводу Малхасу! Очень приятный молодой человек, заряжающий своими знаниями и позитивом.
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Н
Великолепная экскурсия. Проводила нам по Парижу эту экскурсию гид Марина. Все подробно рассказывала, отвечала на все вопросы. Моя жена была просто в восторге от уровня гида и сказала, что это лучший гид (а были мы на очень многих экскурсиях, в том числе 15:15 раз 6).
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И
Экскурсия была очень интересная! Узнали много нового и посетили основные достопримечательности Парижа. Экскурсовод была очень приятная и энергичная. Рассказывала очень увлекательно
Экскурсия была очень интересная! Узнали много нового и посетили основные достопримечательности Парижа. Экскурсовод была очень приятная
Экскурсия была очень интересная! Узнали много нового и посетили основные достопримечательности Парижа. Экскурсовод была очень приятная
Экскурсия была очень интересная! Узнали много нового и посетили основные достопримечательности Парижа. Экскурсовод была очень приятная
Экскурсия была очень интересная! Узнали много нового и посетили основные достопримечательности Парижа. Экскурсовод была очень приятная
Экскурсия была очень интересная! Узнали много нового и посетили основные достопримечательности Парижа. Экскурсовод была очень приятная
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А
огромное спачибо Екатерине за познавательную экскурсию. всё очень понравилось
огромное спачибо Екатерине за познавательную экскурсию. всё очень понравилось
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Алла
Побывали на чудесной экскурсии -знакомство с Парижем Синий маршрут Узнали много нового, нам взрослым и детям-подросткам было очень интересно! Современно, не скучно, грамотная и образованная речь!
Вдруг дождь пошел довольно сильный,
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но он нам не помешал. Гид Малхаз быстро сориентировался и мы продолжали экскурсию, несмотря на погоду! Сначала, стоя на остановкой, потом идя под зонтами!
Спасибо большое Малхазу, все успели, никого не потеряли и мы успели все сфотографировать и посниматься!
Теперь знаем и причину революции во Франции и размер госдолга и когда его окончательно выплатили, историю казни Робеспьера, откуда обелиск на площади Согласия, кого не взяли на обучение в Институт искусства и что Де Лакруа расписывал стены в Церкви Сен Сюльпис, какие кондитерские стоит посещать, где продается самый старинный и вкусный шоколад, историю основания и начала производства!! Очень познавательно!
Полны эмоций и впечатлений!!!

Побывали на чудесной экскурсии -знакомство с Парижем Синий маршрут Узнали много нового, нам взрослым и детям-подросткам
Побывали на чудесной экскурсии -знакомство с Парижем Синий маршрут Узнали много нового, нам взрослым и детям-подросткам
Побывали на чудесной экскурсии -знакомство с Парижем Синий маршрут Узнали много нового, нам взрослым и детям-подросткам
Побывали на чудесной экскурсии -знакомство с Парижем Синий маршрут Узнали много нового, нам взрослым и детям-подросткам
Побывали на чудесной экскурсии -знакомство с Парижем Синий маршрут Узнали много нового, нам взрослым и детям-подросткам
Побывали на чудесной экскурсии -знакомство с Парижем Синий маршрут Узнали много нового, нам взрослым и детям-подросткам
Побывали на чудесной экскурсии -знакомство с Парижем Синий маршрут Узнали много нового, нам взрослым и детям-подросткам
Побывали на чудесной экскурсии -знакомство с Парижем Синий маршрут Узнали много нового, нам взрослым и детям-подросткам+2
Побывали на чудесной экскурсии -знакомство с Парижем Синий маршрут Узнали много нового, нам взрослым и детям-подросткам
Побывали на чудесной экскурсии -знакомство с Парижем Синий маршрут Узнали много нового, нам взрослым и детям-подросткам
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Д
Отличная экскурсия для первого знакомства с Парижем. Малхаз - веселый, эрудированный гид, рассказал интересные факты о Париже, дал много рекомендаций по другим экскурсиям и заведениям. Хотелось бы больше информации по истории, архитектуре, но думаю, что 2х часов для этого будет очень мало)
Для формата прогулки и знакомства с городом информации достаточно. Рекомендую
Отличная экскурсия для первого знакомства с Парижем. Малхаз - веселый, эрудированный гид, рассказал интересные факты о
Отличная экскурсия для первого знакомства с Парижем. Малхаз - веселый, эрудированный гид, рассказал интересные факты о
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