215 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы не только прогуляемся по достопримечательностям, с которых начинается Париж, но и расскажем о жизни в столице, о французском менталитете и самых вкусных местах города!
Описание экскурсии
Вы пройдете по одному из двух насыщенных маршрутов — Красному или Синему, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Париже, но любая из них подходит для первого знакомства с городом, а второй маршрут дополняет первый.
Красный маршрут: парижский фасад
Вы исследуете знаковые достопримечательности, среди которых Елисейский дворец — символ Французской Республики, знаменитые Елисейские поля, мост Александра III — один из самых красивых мостов Парижа, собор Инвалидов, в котором захоронен Наполеон I, и легендарная Эйфелева башня.
Синий маршрут: неочевидные сокровища Парижа
Перед вами предстанут площадь Согласия, Бурбонский дворец и музей д’Орсе, церковь Сен-Сюльпис и роскошный Люксембургский сад, а также несколько атмосферных мест, которые известны лишь истинным парижанам. Вы узнаете, чем может удивить французская кухня, и услышите интересные и даже шокирующие истории из жизни города!
Карта и календарь с расписанием маршрутов — в галерее фото.
Нетуристические уголки и советы для путешественников
Мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри: поделимся реальным опытом жизни в Париже, расскажем, где можно вкусно пообедать и купить морепродукты. Вы посетите интересные места, известные лишь местным жителям: например, улицу с домом Д’Артаньяна или тайный городской садик, напоминающий Страну Чудес из книжки Кэрролла. Кроме того, вы узнаете, как выбрать настоящие французские сувениры и какие музеи стоит посетить во время путешествия.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Париже, и частым гостям богемной столицы.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
- Экскурсия проводится без наушников
- Экскурсия проходит по двум маршрутам — Красному и Синему, которые чередуются ежедневно. С картой маршрутов и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
- В конце экскурсии вас ждет «пятнадцатиминутка» — сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Париже, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате с выбором маршрута* (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети до 8 лет (возьмите удостоверяющие док-ты)
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Вдруг дождь пошел довольно сильный,
Для формата прогулки и знакомства с городом информации достаточно. Рекомендую