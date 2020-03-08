215 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В зависимости от дня недели вы пройдете по одному из двух насыщенных маршрутов — Красному или Синему. Это две интересные и абсолютно разные истории о Париже, но любая из них подходит для первого знакомства с городом.

Красный маршрут: парижский фасад

Вы исследуете знаковые достопримечательности, которые стоит посетить в первый день путешествия: Елисейский дворец — символ Французской Республики, знаменитые Елисейские поля и Триумфальную арку, красивейший мост Парижа, собор, в котором захоронен Наполеон I, и конечно, легендарную Эйфелеву башню.

Синий маршрут: неочевидные сокровища Парижа

Перед вами предстанут площадь Согласия, Бурбонский дворец и музей д’Орсе, церковь Сен-Сюльпис и роскошный Люксембургский сад, а также несколько атмосферных мест, которые известны лишь истинным парижанам. Вы узнаете, чем может удивить французская кухня, и услышите интересные и даже шокирующие истории из жизни города!

Нетуристические уголки и советы для путешественников

Мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри: поделимся реальным опытом жизни в Париже, расскажем, где можно вкусно пообедать и купить морепродукты. Вы посетите интересные места, известные лишь местным жителям: например, улицу с домом Д’Артаньяна или тайный городской садик, напоминающий Страну Чудес из книжки Кэрролла. Кроме того, вы узнаете, как выбрать настоящие французские сувениры и какие музеи стоит посетить во время путешествия.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Париже, и частым гостям богемной столицы.