Марэ и его галереи современного искусства - с независимым куратором

Я отведу вас в лучшие места модного района, где вас ждут интересные инсталляции, картины и не только
За последние 5 лет география парижской галерейной сцены менялась с головокружительной скоростью, но несмотря на появление новых маршрутов районы авеню Матиньон, Сен-Жермен-де-Пре и Марэ остаются основными эпицентрами.

В этот раз мы исследуем главные галереи чрезвычайно насыщенного арт-квартала Марэ, разобраться в котором не поможет ни обычный GPS, ни приложение Marais Guide.
Марэ и его галереи современного искусства - с независимым куратором
Марэ и его галереи современного искусства - с независимым куратором
Марэ и его галереи современного искусства - с независимым куратором
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Раз. Мы встретимся в одном из приятных кафе Марэ, где начнём знакомство с галерейной историей этого района, эволюцией его галерейной карты, ключевыми маршрутами и локациями, некоторые из которых мы посетим, а остальные вы сможете потом увидеть самостоятельно. Мы также поговорим о том, почему в последние годы Париж закрепил свой статус центра европейского арт-рынка.

Два. Затем мы отправимся исследовать самые интересные и разноплановые галереи — от международных гигантов до недавно появившихся. Пересечём район с севера на юг, научившись ориентироваться в многообразии и типологии самых разных галерей — от blue cheap до молодых экспериментальных пространств.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка в размеренном темпе. Вход в галереи бесплатный.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Rambuteau
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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