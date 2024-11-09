За последние 5 лет география парижской галерейной сцены менялась с головокружительной скоростью, но несмотря на появление новых маршрутов районы авеню Матиньон, Сен-Жермен-де-Пре и Марэ остаются основными эпицентрами. В этот раз мы исследуем главные галереи чрезвычайно насыщенного арт-квартала Марэ, разобраться в котором не поможет ни обычный GPS, ни приложение Marais Guide.

Описание экскурсии

Раз. Мы встретимся в одном из приятных кафе Марэ, где начнём знакомство с галерейной историей этого района, эволюцией его галерейной карты, ключевыми маршрутами и локациями, некоторые из которых мы посетим, а остальные вы сможете потом увидеть самостоятельно. Мы также поговорим о том, почему в последние годы Париж закрепил свой статус центра европейского арт-рынка.

Два. Затем мы отправимся исследовать самые интересные и разноплановые галереи — от международных гигантов до недавно появившихся. Пересечём район с севера на юг, научившись ориентироваться в многообразии и типологии самых разных галерей — от blue cheap до молодых экспериментальных пространств.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка в размеренном темпе. Вход в галереи бесплатный.