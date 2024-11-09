За последние 5 лет география парижской галерейной сцены менялась с головокружительной скоростью, но несмотря на появление новых маршрутов районы авеню Матиньон, Сен-Жермен-де-Пре и Марэ остаются основными эпицентрами.
В этот раз мы исследуем главные галереи чрезвычайно насыщенного арт-квартала Марэ, разобраться в котором не поможет ни обычный GPS, ни приложение Marais Guide.
В этот раз мы исследуем главные галереи чрезвычайно насыщенного арт-квартала Марэ, разобраться в котором не поможет ни обычный GPS, ни приложение Marais Guide.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Раз. Мы встретимся в одном из приятных кафе Марэ, где начнём знакомство с галерейной историей этого района, эволюцией его галерейной карты, ключевыми маршрутами и локациями, некоторые из которых мы посетим, а остальные вы сможете потом увидеть самостоятельно. Мы также поговорим о том, почему в последние годы Париж закрепил свой статус центра европейского арт-рынка.
Два. Затем мы отправимся исследовать самые интересные и разноплановые галереи — от международных гигантов до недавно появившихся. Пересечём район с севера на юг, научившись ориентироваться в многообразии и типологии самых разных галерей — от blue cheap до молодых экспериментальных пространств.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка в размеренном темпе. Вход в галереи бесплатный.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Rambuteau
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Париже
Я независимый куратор современного искусства, куратор Radicants (Париж), продюсер культурных проектов, арт-эдвайзер и арт-критик. Лауреат премии «Инновация» (2017) в номинации «Куратор года». Организовал более 30 выставочных проектов в художественных институциях Греции, Португалии, России, Франции. Возглавлял департамент кураторских практик Московской школы современного искусства, работал художественным руководителем фонда Ayarkut, занимал должности куратора в фонде V-A-C, галерее ISSMAG, фонде Cosmoscow.Задать вопрос
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