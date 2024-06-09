Артистическая прогулка по Сент-Женевьев-де-Буа — история русской эмиграции через жизненный путь выдающихся личностей, похороненных на самом большом русском кладбище за рубежом.
Во время экскурсии мы с вами погрузимся в эпоху Русских сезонов, исторических потрясений и великих деятелей искусства.
Во время экскурсии мы с вами погрузимся в эпоху Русских сезонов, исторических потрясений и великих деятелей искусства.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Церковь Успения Богородица архитектора Альберта Бенуа
- Надгробия Нуриева, Тарковского, Бунина, Мережковского, Гиппиус, Тэффи, Галича, Некрасова, Сомова, Коровина, Серебряковой, Добужинских, Лифаря, Вырубовой, Кшесинской, Романовых, Юсупова, Долгоруких, Мещерских, Оболенских и многих других
- Военные мемориалы Донскому казачеству, Галлиполийцам, Дроздовцам, Кадетам, русским воинам Иностранного легиона
Описание экскурсии
Русское кладище в Сан Женевьев де Буа под Парижем - самое большое пристанище эмигрантов после революции 1917 года. Здесь похоронены воины и генералы Белой армии, Казачьи атаманы, известные художники и скульпторы, ученые, писатели и поэты, артисты балета и русская аристократия. Это арстическая прогулка с чтением стихов и прозы Бунина, Тэффи, Гиппиус, Тарковского, Галича и других, кто нашел здесь последнее прибежище. Важная информация: 1) Точное время проведения экскурсии согласовывается индивидуально 2) Чтобы добраться до Сент-Женевьев-де-Буа нужно заказать трансфер, вызвать такси или использовать общественный транспорт (электричка RER C + автобус)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Успения Богородица архитектора Альберта Бенуа
- Надгробия Нуриева, Тарковского, Бунина, Мережковского, Гиппиус, Тэффи, Галича, Некрасова, Сомова, Коровина, Серебряковой, Добужинских, Лифаря, Вырубовой, Кшесинской, Романовых, Юсупова, Долгоруких, Мещерских, Оболенских и многих других
- Военные мемориалы Донскому казачеству, Галлиполийцам, Дроздовцам, Кадетам, русским воинам Иностранного легиона
Место начала и завершения?
8 rue Leo Lagrange Sainte-Geneviève-des-Bois 91700
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Необходимо определиться с трансфером от отеля
- Заказом такси или самостоятельным визитом до кладбища
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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