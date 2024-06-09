Артистическая прогулка по Сент-Женевьев-де-Буа — история русской эмиграции через жизненный путь выдающихся личностей, похороненных на самом большом русском кладбище за рубежом. Во время экскурсии мы с вами погрузимся в эпоху Русских сезонов, исторических потрясений и великих деятелей искусства.

Описание экскурсии

Русское кладище в Сан Женевьев де Буа под Парижем - самое большое пристанище эмигрантов после революции 1917 года. Здесь похоронены воины и генералы Белой армии, Казачьи атаманы, известные художники и скульпторы, ученые, писатели и поэты, артисты балета и русская аристократия. Это арстическая прогулка с чтением стихов и прозы Бунина, Тэффи, Гиппиус, Тарковского, Галича и других, кто нашел здесь последнее прибежище. Важная информация: 1) Точное время проведения экскурсии согласовывается индивидуально 2) Чтобы добраться до Сент-Женевьев-де-Буа нужно заказать трансфер, вызвать такси или использовать общественный транспорт (электричка RER C + автобус)