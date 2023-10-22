Некрополь Монмартра: мозаика судеб

Поговорить о великих французах на прогулке по старейшему кладбищу Парижа

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Дюма-сын, Далида, Оффенбах, Дега, Стендаль — неполный список обитателей «города мёртвых» у подножия холма Монмартр.

Я покажу вам неприметные могилы, роскошные мавзолеи и необычные статуи — копии работ Микеланджело и Родена. Вы услышите рассказ о судьбах более 20 художников, писателей, музыкантов, учёных. И поймёте, почему это кладбище называют музеем под открытым небом.
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Некрополь Монмартра: мозаика судеб
Ближайшие даты:
22
окт
30
окт
5
ноя
6
ноя
12
ноя
13
ноя
1
фев
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Жизнь замечательных людей

Имена многих обитателей некрополя будут вам знакомы, но вас очень удивят малоизвестные факты из их биографий. Я объясню, почему физика Ампера хотели исключить из Академии наук, а именем писателя Стендаля назвали психическое расстройство. Вы узнаете, под чью музыку пляшут канкан, почему французы вспоминают Эмиля Золя, прочищая каминные трубы, и отчего певица Далида свела счёты с жизнью.

«Русский след» на Монмартре

Мы поговорим о русских возлюбленных Дюма-сына. Вспомним певицу Полину Виардо, ради которой Тургенев покинул Россию, и поблагодарим зодчего Монферрана за Исаакиевский собор в Петербурге. Я расскажу о трагедии звезды «Русских сезонов» Вацлава Нижинского, покажу статую-символ Евросоюза на могиле балерины Людмилы Чериной и усыпальницу светской дамы Марии Потоцкой.

Необычные профессии и достижения

Куртизанка, чью жизнь Дюма-сын описал в «Даме с камелиями», и палач, казнивший короля, знаменитая исполнительница канкана и изобретатель саксофона — вы услышите об особенностях ремёсел и превратностях судеб этих людей. Также мы посетим могилы врача, сделавшего первую прививку от бешенства, и депутата, который «умер за 25 франков».

Рассказ о кладбище Монмартр я сопровождаю иллюстрациями, чтобы вы могли лучше представить тех, кто нашёл здесь своё последнее пристанище.

Кому подойдёт

Программа рассчитана только на взрослых путешественников и не подойдет детям младше 12 лет. Также экскурсия не рекомендуется путешественникам с ограниченными возможностями передвижения и с травмами, затрудняющими прогулку. Пожалуйста, объективно оценивайте ваши силы.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предполагается. Вход на кладбище бесплатный.
  • В плохую погоду (проливной дождь, сильный ветер) кладбище может быть закрыто из соображений безопасности, поэтому прогулку придётся перенести
  • Для компаний от 4 человек предусмотрена скидка — подробности можно уточнить в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Blanche
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Музеи
Летние
Монмартр
Популярные места

Похожие туры из Парижа

Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
199 отзывов
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Завтра
15 окт
18 окт
19 окт
433390 за всё до 4 чел.
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Увидеть самые главные и интересные захоронения некрополя и узнать, о чём они молчат
возле станции метро Père Lachaise
15 окт
16 окт
21 окт
22 окт
195 за всё до 10 чел.
По следам Амели с Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
По следам Амели с Монмартра
Увидеть локации, в которых снимали самый французский фильм, и проникнуться духом богемного Парижа
у Metro Anvers
Завтра
15 окт
16 окт
19 окт
от 100 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ