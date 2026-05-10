Поговорить о великих французах на прогулке по старейшему кладбищу Парижа
Дюма-сын, Далида, Оффенбах, Дега, Стендаль — неполный список обитателей «города мёртвых» у подножия холма Монмартр.
Я покажу вам неприметные могилы, роскошные мавзолеи и необычные статуи — копии работ Микеланджело и Родена. Вы услышите рассказ о судьбах более 20 художников, писателей, музыкантов, учёных. И поймёте, почему это кладбище называют музеем под открытым небом.
Имена многих обитателей некрополя будут вам знакомы, но вас очень удивят малоизвестные факты из их биографий. Я объясню, почему физика Ампера хотели исключить из Академии наук, а именем писателя Стендаля назвали психическое расстройство. Вы узнаете, под чью музыку пляшут канкан, почему французы вспоминают Эмиля Золя, прочищая каминные трубы, и отчего певица Далида свела счёты с жизнью.
«Русский след» на Монмартре
Мы поговорим о русских возлюбленных Дюма-сына. Вспомним певицу Полину Виардо, ради которой Тургенев покинул Россию, и поблагодарим зодчего Монферрана за Исаакиевский собор в Петербурге. Я расскажу о трагедии звезды «Русских сезонов» Вацлава Нижинского, покажу статую-символ Евросоюза на могиле балерины Людмилы Чериной и усыпальницу светской дамы Марии Потоцкой.
Необычные профессии и достижения
Куртизанка, чью жизнь Дюма-сын описал в «Даме с камелиями», и палач, казнивший короля, знаменитая исполнительница канкана и изобретатель саксофона — вы услышите об особенностях ремёсел и превратностях судеб этих людей. Также мы посетим могилы врача, сделавшего первую прививку от бешенства, и депутата, который «умер за 25 франков».
Рассказ о кладбище Монмартр я сопровождаю иллюстрациями, чтобы вы могли лучше представить тех, кто нашёл здесь своё последнее пристанище.
Кому подойдёт
Программа рассчитана только на взрослых путешественников и не подойдет детям младше 12 лет. Также экскурсия не рекомендуется путешественникам с ограниченными возможностями передвижения и с травмами, затрудняющими прогулку. Пожалуйста, объективно оценивайте ваши силы.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предполагается. Вход на кладбище бесплатный.
В плохую погоду (проливной дождь, сильный ветер) кладбище может быть закрыто из соображений безопасности, поэтому прогулку придётся перенести
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Blanche
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1860 туристов
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «… никогда не кончается, и каждый, кто читать дальшеуменьшить
там жил, помнит его по-своему». Так сказал Хэмингуэй.
Я буду рада показать вам этот удивительный город таким, какой он есть — с его историей и историями, его прошлым и настоящим, легендами и воспоминаниями — и помочь вам открыть ваш Париж.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Николай
Еще один тур с Марией, как всегда познавательный рассказ, интересный маршрут и отлично проведенное время. Спасибо!
Мария
Ответ организатора:
Николай, Юлия, большое спасибо вам за отзывы об экскурсиях! Буду рада снова встретиться с вами, всего доброго!
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