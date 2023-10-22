Поговорить о великих французах на прогулке по старейшему кладбищу Парижа
Я покажу вам неприметные могилы, роскошные мавзолеи и необычные статуи — копии работ Микеланджело и Родена. Вы услышите рассказ о судьбах более 20 художников, писателей, музыкантов, учёных. И поймёте, почему это кладбище называют музеем под открытым небом.
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Описание
Что вас ожидает
Жизнь замечательных людей
Имена многих обитателей некрополя будут вам знакомы, но вас очень удивят малоизвестные факты из их биографий. Я объясню, почему физика Ампера хотели исключить из Академии наук, а именем писателя Стендаля назвали психическое расстройство. Вы узнаете, под чью музыку пляшут канкан, почему французы вспоминают Эмиля Золя, прочищая каминные трубы, и отчего певица Далида свела счёты с жизнью.
«Русский след» на Монмартре
Мы поговорим о русских возлюбленных Дюма-сына. Вспомним певицу Полину Виардо, ради которой Тургенев покинул Россию, и поблагодарим зодчего Монферрана за Исаакиевский собор в Петербурге. Я расскажу о трагедии звезды «Русских сезонов» Вацлава Нижинского, покажу статую-символ Евросоюза на могиле балерины Людмилы Чериной и усыпальницу светской дамы Марии Потоцкой.
Необычные профессии и достижения
Куртизанка, чью жизнь Дюма-сын описал в «Даме с камелиями», и палач, казнивший короля, знаменитая исполнительница канкана и изобретатель саксофона — вы услышите об особенностях ремёсел и превратностях судеб этих людей. Также мы посетим могилы врача, сделавшего первую прививку от бешенства, и депутата, который «умер за 25 франков».
Рассказ о кладбище Монмартр я сопровождаю иллюстрациями, чтобы вы могли лучше представить тех, кто нашёл здесь своё последнее пристанище.
Кому подойдёт
Программа рассчитана только на взрослых путешественников и не подойдет детям младше 12 лет. Также экскурсия не рекомендуется путешественникам с ограниченными возможностями передвижения и с травмами, затрудняющими прогулку. Пожалуйста, объективно оценивайте ваши силы.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предполагается. Вход на кладбище бесплатный.
- В плохую погоду (проливной дождь, сильный ветер) кладбище может быть закрыто из соображений безопасности, поэтому прогулку придётся перенести
- Для компаний от 4 человек предусмотрена скидка — подробности можно уточнить в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Blanche
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.