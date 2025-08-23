Мои заказы

Прогулка по Монпарнасу ревущих 20-х

Узнайте, как жили и творили Шагал, Фицджеральд и другие легенды на Монпарнасе. Откройте для себя историю и культуру Парижа 1920-х годов
В 1920-е годы Париж стал центром культурной революции. На Монпарнасе творили Шагал и Сутин, обсуждали идеи Троцкий и Маяковский.

В кафе "Ротонда" и "Куполь" кипела жизнь, а в салоне Гертруды Стайн
читать дальше

встречались Хемингуэй и Фицджеральд.

Эта экскурсия - уникальная возможность окунуться в атмосферу прошлого, узнать о становлении сюрреализма и почувствовать дух потерянного поколения. Прогулка по Монпарнасу позволит понять, каким был Париж 100 лет назад

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная атмосфера 1920-х годов
  • 📚 Истории о знаменитых писателях и художниках
  • ☕ Посещение легендарных кафе Монпарнаса
  • 🖼️ Знакомство с богемой и их образом жизни
  • 🌟 Погружение в культуру и искусство Парижа
Прогулка по Монпарнасу ревущих 20-х© Владислав
Прогулка по Монпарнасу ревущих 20-х© Владислав
Прогулка по Монпарнасу ревущих 20-х© Владислав
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Кафе Ротонда
  • Кафе Куполь
  • Кафе Дом
  • Мастерская Марка Шагала
  • Салон Гертруды Стайн

Описание экскурсии

Побываем в гостях у писательницы Гертруды Стайн, поговорим о её богемном салоне и звёздных гостях — Хемингуэе и Фицджеральде.

Заглянем в мастерские художников Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и других выходцев из Российской империи.

Посетим лучшие кафе бульвара — «Ротонду», «Куполь», «Дом» — и обсудим именитых гостей певицы Кики с Монпарнаса — Цугухару Фудзиту и Амадео Модильяни.

Взглянем на любимые места Монпарнаса виднейших большевиков — Троцкого, Маяковского, Гинзбурга.

Я расскажу, как в Париже появился сюрреализм и загорелись его первые большие звёзды — Сальвадор Дали и Андре Бретон.

Раскрою, как отдыхали самые яркие герои потерянного поколения и где находились лучшие бордели и рестораны.

Кому будет интересно

Тем, кто неравнодушен к истории 20 века. Кто любит живопись и литературу. Кто хочет узнать истоки настоящего современного Парижа.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Rue de Fleurus
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 1388 туристов
Исследователь Парижа, а в прошлом один из самых популярных краеведов Петербурга. Экскурсии провожу с 2018 года, поэтому опыт у меня очень большой. Автор книг-бестселлеров в мире краеведения «Где бьётся сердце
читать дальше

Петербурга?» и «Парадный Петербург», изданных совместно с издательством «Эксмо». После переезда в Париж сохранил петербургское качество и подход к деталям. Специализируюсь на «Прекрасной эпохе» (1860–1914). Во время прогулок стараюсь на пару часов погрузить гостей в атмосферу ушедшего времени. И знаете, судя по отзывам, это у меня очень хорошо получается! В Париже я создал компанию единомышленников — историков и искусствоведов. Поэтому при бронировании вы можете отправиться на прогулку как со мной, так и с моими коллегами. Гарантирую одно: будет очень интересно и необычно.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
23 авг 2025
Экскурсию проводила Анжелика. Очень приятная девушка, материал был интересным, не слишком детализированным (детали мы бы все равно не запомнили). Для меня показателем того, что мне интересно, является то, что я не смотрю на время. Так вот, здесь я на время не смотрела, была вовлечена в истории о художниках и писателях.
Галя
Галя
23 июл 2025
Авторская экскурсия, что редкость.
Интересное изложение.
В хорошем темпе.
Нет занудного перечисления общеизвестных фактов.
Живенько, не тривиально.
Дополнительные вопросы не ставят Влада в тупик. Рекомендасьён.
a
anna
27 мая 2025
Отличная экскурсия! Интересный маршрут, большое внимание к деталям, Владислав очень содержательно рассказывает, и знает много тонкостей. Очень рекомендую! Приеду еще)

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Знакомство с самым богемным кварталом Парижа и его обитателями от Модильяни до Хемингуэя
Начало: Meтро Raspail (ветка 4 и 6)
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Один день в Париже - большая обзорная экскурсия
Пешая
6.5 часов
100 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»: Лувр, Нотр-Дам, Монмартр
Проведите день в Париже, посетив Лувр, Нотр-Дам, Монмартр и другие знаковые места. Узнайте тайны города, насладитесь кофе с круассаном и зарядитесь позитивом
Начало: На площади Конкорд
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
€390 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже