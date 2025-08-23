Узнайте, как жили и творили Шагал, Фицджеральд и другие легенды на Монпарнасе. Откройте для себя историю и культуру Парижа 1920-х годов
В 1920-е годы Париж стал центром культурной революции. На Монпарнасе творили Шагал и Сутин, обсуждали идеи Троцкий и Маяковский.
В кафе "Ротонда" и "Куполь" кипела жизнь, а в салоне Гертруды Стайн читать дальше
встречались Хемингуэй и Фицджеральд.
Эта экскурсия - уникальная возможность окунуться в атмосферу прошлого, узнать о становлении сюрреализма и почувствовать дух потерянного поколения. Прогулка по Монпарнасу позволит понять, каким был Париж 100 лет назад
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 1388 туристов
Исследователь Парижа, а в прошлом один из самых популярных краеведов Петербурга. Экскурсии провожу с 2018 года, поэтому опыт у меня очень большой. Автор книг-бестселлеров в мире краеведения «Где бьётся сердце читать дальше
Петербурга?» и «Парадный Петербург», изданных совместно с издательством «Эксмо». После переезда в Париж сохранил петербургское качество и подход к деталям. Специализируюсь на «Прекрасной эпохе» (1860–1914). Во время прогулок стараюсь на пару часов погрузить гостей в атмосферу ушедшего времени. И знаете, судя по отзывам, это у меня очень хорошо получается!
В Париже я создал компанию единомышленников — историков и искусствоведов. Поэтому при бронировании вы можете отправиться на прогулку как со мной, так и с моими коллегами.
Гарантирую одно: будет очень интересно и необычно.
Татьяна
23 авг 2025
Экскурсию проводила Анжелика. Очень приятная девушка, материал был интересным, не слишком детализированным (детали мы бы все равно не запомнили). Для меня показателем того, что мне интересно, является то, что я не смотрю на время. Так вот, здесь я на время не смотрела, была вовлечена в истории о художниках и писателях.
Галя
23 июл 2025
Авторская экскурсия, что редкость. Интересное изложение. В хорошем темпе. Нет занудного перечисления общеизвестных фактов. Живенько, не тривиально. Дополнительные вопросы не ставят Влада в тупик. Рекомендасьён.
a
anna
27 мая 2025
Отличная экскурсия! Интересный маршрут, большое внимание к деталям, Владислав очень содержательно рассказывает, и знает много тонкостей. Очень рекомендую! Приеду еще)