В 1920-е годы Париж стал центром культурной революции. На Монпарнасе творили Шагал и Сутин, обсуждали идеи Троцкий и Маяковский.В кафе "Ротонда" и "Куполь" кипела жизнь, а в салоне Гертруды Стайн

встречались Хемингуэй и Фицджеральд. Эта экскурсия - уникальная возможность окунуться в атмосферу прошлого, узнать о становлении сюрреализма и почувствовать дух потерянного поколения. Прогулка по Монпарнасу позволит понять, каким был Париж 100 лет назад

Описание экскурсии

Побываем в гостях у писательницы Гертруды Стайн, поговорим о её богемном салоне и звёздных гостях — Хемингуэе и Фицджеральде.

Заглянем в мастерские художников Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и других выходцев из Российской империи.

Посетим лучшие кафе бульвара — «Ротонду», «Куполь», «Дом» — и обсудим именитых гостей певицы Кики с Монпарнаса — Цугухару Фудзиту и Амадео Модильяни.

Взглянем на любимые места Монпарнаса виднейших большевиков — Троцкого, Маяковского, Гинзбурга.

Я расскажу, как в Париже появился сюрреализм и загорелись его первые большие звёзды — Сальвадор Дали и Андре Бретон.

Раскрою, как отдыхали самые яркие герои потерянного поколения и где находились лучшие бордели и рестораны.

Кому будет интересно

Тем, кто неравнодушен к истории 20 века. Кто любит живопись и литературу. Кто хочет узнать истоки настоящего современного Парижа.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.