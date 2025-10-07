Париж с первого взгляда - это уникальная возможность для новичков ощутить магию французской столицы.Начните путешествие на острове Сите, узнайте о древнеримском прошлом, полюбуйтесь Нотр-Дамом и прогуляйтесь по набережным Сены. Визит

на остров Сен-Луи и знакомство с аристократической архитектурой 17 века добавят шарма. Посетите Лувр, сад Тюильри и Вандомскую площадь, чтобы почувствовать эстетику и историю Парижа. Завершите прогулку у Оперы Гарнье, чтобы продолжить день в кафе или ресторане. Идеально для первого знакомства с городом

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начнём на острове Сите, где когда-то родился Париж. Поговорим о древнеримском прошлом города, рассмотрим легендарный Нотр-Дам, бывший королевский дворец и Консьержери.

Заглянем на остров Сен-Луи, небольшой аристократический оазис с архитектурой 17 века.

Прогуляемся вдоль Сены и обсудим, как река формировала облик Парижа, почему Новый мост назвали именно так, и как набережные стали культурным пространством.

Сделаем паузу на скрытой от глаз площади Дофина и направимся к Лувру. Здесь вы узнаете об истории дворца, королях, революциях и главном музее мира.

Пройдёмся по саду Тюильри и выйдем к площади Согласия. Я расскажу о Великой Французской революции, о гильотине и о том, как Франция даже травму умеет превращать в эстетику.

Задержимся на Вандомской площади, элегантной и парадной части Парижа — её создавали архитекторы Людовика XIV и… мода.

Завершим прогулку у Оперы Гарнье, одного из самых красивых зданий Парижа — отсюда удобно отправиться в кафе, ресторан или продолжить знакомство с городом.

И это ещё не всё! Вы узнаете:

о легендах Нотр-Дама, его восстановлении и роли в истории Франции

о Лувре как символе власти, искусства и революции

как устроен классический парижский фасад и что он рассказывает о жизни горожан

в чём разница правого и левого берегов

как видеть Париж глазами художника, архитектора и мечтателя

об архитектуре, эстетике, городском пространстве и той энергии, которая делает Париж уникальным

И о многом-многом другом!

Организационные детали