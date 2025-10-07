Париж с первого взгляда: инструкция по… очарованию
Париж с первого взгляда: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города. Остров Сите, Нотр-Дам, Лувр и многое другое ждут вас
Париж с первого взгляда - это уникальная возможность для новичков ощутить магию французской столицы.
Начните путешествие на острове Сите, узнайте о древнеримском прошлом, полюбуйтесь Нотр-Дамом и прогуляйтесь по набережным Сены. Визит читать дальше
на остров Сен-Луи и знакомство с аристократической архитектурой 17 века добавят шарма. Посетите Лувр, сад Тюильри и Вандомскую площадь, чтобы почувствовать эстетику и историю Парижа. Завершите прогулку у Оперы Гарнье, чтобы продолжить день в кафе или ресторане. Идеально для первого знакомства с городом
Описание экскурсии
Начнём на острове Сите, где когда-то родился Париж. Поговорим о древнеримском прошлом города, рассмотрим легендарный Нотр-Дам, бывший королевский дворец и Консьержери.
Заглянем на остров Сен-Луи, небольшой аристократический оазис с архитектурой 17 века.
Прогуляемся вдоль Сены и обсудим, как река формировала облик Парижа, почему Новый мост назвали именно так, и как набережные стали культурным пространством.
Сделаем паузу на скрытой от глаз площади Дофина и направимся к Лувру. Здесь вы узнаете об истории дворца, королях, революциях и главном музее мира.
Пройдёмся по саду Тюильри и выйдем к площади Согласия. Я расскажу о Великой Французской революции, о гильотине и о том, как Франция даже травму умеет превращать в эстетику.
Задержимся на Вандомской площади, элегантной и парадной части Парижа — её создавали архитекторы Людовика XIV и… мода.
Завершим прогулку у Оперы Гарнье, одного из самых красивых зданий Парижа — отсюда удобно отправиться в кафе, ресторан или продолжить знакомство с городом.
И это ещё не всё! Вы узнаете:
о легендах Нотр-Дама, его восстановлении и роли в истории Франции
о Лувре как символе власти, искусства и революции
как устроен классический парижский фасад и что он рассказывает о жизни горожан
в чём разница правого и левого берегов
как видеть Париж глазами художника, архитектора и мечтателя
об архитектуре, эстетике, городском пространстве и той энергии, которая делает Париж уникальным
И о многом-многом другом!
Организационные детали
Экскурсия проходит в любую погоду (кроме экстремальных случаев)
Программа подходит для всех возрастов
Обратите внимание: во время прогулки мы не посещаем музеи
Юлия — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 40 туристов
Я живу в Париже и по-настоящему влюблена в этот город, как исследователь, каждый день открывающий новые грани культуры, истории и искусства Франции.
Я изучаю Париж и Францию практически всю жизнь — читать дальше
сначала как путешественница, затем как искусствовед, а теперь и как начинающий гид.
Прогулки со мной — это рассказ о городе, где встречаются искусство и мода, королевские тайны и великие революции. Я делюсь впечатлениями, контекстом, атмосферой и гарантирую, что после нашей встречи Париж останется в вашем сердце, а не только на фотографиях.
Я каждый месяц путешествую по регионам Франции и веду популярный канал о Париже и его культурной жизни, Франции и искусстве.
Артём
8 окт 2025
Отличная легкая прогулка. Не нагромождено сложной информацией, вся база о Париже. Очень приятно было провести время, рекомендуем.
Ольга
2 окт 2025
Очень красивый город, хорошая душевная прогулка плюс красота и интересный рассказ:)
Наталья
27 сен 2025
Все прошло отлично, легко и непринужденно. Однозначно рекомендую.
Анна
18 сен 2025
Экскурсия понравилась, насыщенная и интересная. Благодарим Юлию за прекрасно проведенное время! Много впечатлений, рекомендую
Наталья
15 авг 2025
Великолепный гид с кучей всевозможных знаний о Париже. Рассказала много интересных деталей и нюансов,которые я бы никогда не узнала. Очень приятная как человек,с юмором,что важно поскольку полно занудных гидов. Хорошо фотографирует. Рекомендую!
Людмила
11 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Юлией. У нас сложилось общее представление о городе. Юлия очень интересно рассказала как о важных исторических достопримечательностях,так и о ежедневной жизни парижан. Очень рекомендуем данную экскурсию
Анастасия
25 июл 2025
Большое спасибо за экскурсию! Мы были с подругой в Париже всего один день и, если честно, не надеялись на многое, но! Мы встретились с этой прекрасной девушкой, которая показала нам город с прекрасной стороны, рассказала самое главное и интересное, провела самыми важными маршрутами! Мы остались в абсолютном восторге и благодаря ей действительно очаровались Парижем!
Анна
18 июл 2025
Вчера мы гуляли по центру Парижа с замечательной Юлией. Наша экскурсия прошла великолепно, познавательно и весело! Юля - прекрасный рассказчик и отличный гид. Ни одного нашего вопроса не осталось без читать дальше
ответа - Юля знает о Париже очень-очень много! Маршрут здорово составлен, прогулка была насыщенной, но в то же время ненапряжной. Очень рекомендую Юлю и сама ещё воспользуюсь ее услугами в качестве гида-экскурсовода!
Анна
8 июл 2025
Это было первое путешествие в Париж, и Юлия сделала максимально все для того, чтобы остались от него самые лучшие впечатления! Никуда не торопясь, мы обошли все основные центральные достопримечательности Парижа. читать дальше
Юлия великолепный экскурсовод, ее рассказы включали не только исторические данные, но и современные аспекты, включая отсыл к фильмам. Помимо исторической теории, мы получили рекомендации по вкусным местам и лучшему мороженому в городе! Кроме того, Юлия на протяжении всего путешествия была на связи, готовая помочь по всем туристическим моментам, с которыми может столкнуться турист, особенно из России. Однозначно рекомендую Юлию как ответственного и неравнодушного экскурсовода в Париже! Юлия, еще раз огромная благодарность!
Марина
8 июл 2025
Экскурсия состоялась в первый день посещения Парижа, было очень интересно и познавательно) рекомендую 👍🏻👍🏻👍🏻
Анна
28 июн 2025
Юлия, в первую очередь хочу выразить большую Вам благодарность! Было очень интересно, спасибо! Без сомнения, я рекомендую такую экскурсию. Учтены все особенности нашего пребывания, приятная беседа и исчерпывающие комментарии по всем вопросам. Успехов!