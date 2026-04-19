54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка в атмосфере Маре

Маре - это не только архитектура, но и душа Парижа. Пройдитесь по его улочкам и откройте для себя очарование старинных особняков и атмосферных уголков
Квартал Маре в Париже - это место, где прошлое и настоящее сливаются в гармонии. Посетители смогут увидеть старинные площади, великолепные особняки и средневековые стены.

Прогулка по этому кварталу предлагает возможность узнать об истории Парижа и насладиться его архитектурными шедеврами.

Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать настоящий дух французской столицы и насладиться её уникальной атмосферой
4.9
63 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🌿 Уникальная атмосфера квартала
  • 🕍 Архитектурные шедевры
  • 📚 Интересные истории и факты
  • 🍰 Очаровательные кондитерские

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по кварталу Маре - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и приятная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми прелестями квартала в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить Маре, хотя погода может быть более прохладной. В зимние месяцы прогулка по Маре может быть менее комфортной из-за низких температур, но всё же остаётся возможностью для тех, кто хочет избежать толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Прогулка в атмосфере Маре
Прогулка в атмосфере Маре
Прогулка в атмосфере Маре

Что можно увидеть

  • Площадь Грэв
  • Музей Карнавале
  • Особняк де Санс
  • Средневековая крепостная стена
  • Площадь Вогезов
  • Церковь Св. Павла и Св. Людовика
  • Особняк Rohan

Описание экскурсии

История и архитектура главных достопримечательностей

Расположенный в 3 и 4 округах Парижа, квартал Маре простирается от Сены до площади Республики. Вы прогуляетесь по его атмосферным улочкам, любуясь великолепными особняками в классическом стиле и их элегантными фасадами. В программе экскурсии:

  • Старинная площадь Грэв, на которой казнили провинившихся со времён Средневековья до Французской революции.
  • Музей Карнавале — вы полюбуетесь двумя особняками XVI века, Карнавале и Ле Пелетье де Сант Фаржо, и узнаете о коллекции музея.
  • Особняк де Санс — редкий уцелевший в Париже образец гражданской архитектуры XV века, связанный с историями архиепископов.
  • Средневековая крепостная стена, которую построили по приказу короля Луи-Филиппа в XII веке перед крестовым походом.
  • Площадь Вогезов — это элегантное место очарует ресторанчиками под сводами галерей и познакомит с архитектурой эпохи Людовика XIII.
  • Бывшая церковь иезуитов Св. Павла и Св. Людовика, где вы узнаете о её судьбе и рассмотрите фасад в классическом стиле.
  • Особняк Rohan — самый роскошный особняк в Маре, построенный для кардиналов Rohan.

Атмосферные уголки Маре

Квартал любят и парижане, и гости города: здесь в тёплый день читают книги на лавочке, устраивают романтический ужин или гуляют с семьёй в воскресенье. Вы ощутите дух Маре: пройдёте по популярной торговой улице Франк-Буржуа, окажетесь в очаровательном еврейском квартальчике, где в местных пекарнях можно купить вкусные булочки, и откроете старинные загадки Маре.

Организационные детали

  • Мы не посещаем музеи и церкви
  • Обратите внимание, что прогулка проходит в динамичном ритме
  • Экскурсию можно провести на ваш выбор:
    Утром в 9.00, в 9.30 или в 10.00,
    После обеда — в 13.30, в 14.00, в 14.30

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На мосту Arcole
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 6734 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, архитектурой и традициями.
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Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. А после обучения возникло желание поменять профессию — стать гидом-экскурсоводом — и всё, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Все экскурсии провожу самостоятельно. Получила диплом и Государственную лицензию гида. Приглашаю вас на встречу с Парижем.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
4
3
1
2
1
Н
С Ольгой уже не первый раз в Париже. Удивительный эрудированный гид, увлекательный рассказ, наобычные нетуристические места и встречи! Спасибо большое!
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Яна
Будучи в Париже уже в седьмой раз, решила на этот раз воспользоваться услугами гида, ведь хорошо известно, что лучше всего о городе могут рассказать местные жители. Из всех предлагаемых экскурсий
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наибольший интерес вызвала Прогулка в атмосфере Марэ, поскольку именно эта часть Парижа была наименее исследована мной ранее.

Сразу хочу сказать, что я сделала правильный выбор. Многое из того, что рассказывала Ольга, было мною услышано впервые. Ольга неформально подошла ко времени экскурсии и, вместо положенных 2 часов, мы исследовали Париж больше 3. Мы заглядывали в такие места, дворы и переулки, в которые сам бы, проходя мимо, никогда бы не зашел. Ольга умеет заинтересовать собеседника своим увлеченным рассказом. В конце экскурсии Ольга показала некоторые продуктовые магазинчики и рестораны, которые она могла порекомендовать для обязательного посещения, чем я впоследствии и воспользовалась, за что я ей благодарна. В одной из булочных Ольга купила для нас 2 разных багета, мы их попробовали, почувствовав разницу. Сразу после экскурсии я поделилась новой информацией со многими моими знакомыми и порекомендовала им ее посещение, надеюсь, они воспользуются моим советом при случае.

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B
На днях вернулась из Парижа, поэтому отвечаю не сразу. Экскурсия с Ольгой нам с университетской подругой понравилась, а заканчивали мы романо-германское отделение мы филологи.
Ольга обладает реальными знаниями, не поверхностными, об
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истории Парижа. Это важно. Но более всего подкупает ее увлеченность темой и влюбленность в сам город,-- а это еще более ценно! Значит, она будет расширять материал и подавать его всегда эмоционально. Такое отношение заинтересованности встретишь нечасто. Ольга не жалеет времени, открыта вопросам. Она приятный, милый человек и хороший специалист. Надеюсь, встретимся когда--нибудь еще раз.

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A
Оказалось, что мы и не знали наш любимый район Парижа Марэ, пока не прогулялись с чудесным экскурсоводом Ольгой по его средневековым улочкам 🇫🇷 Архитектура, ароматы свежей выпечки, история, которая оживает
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на глазах и Париж, который влюбляет в себя снова и снова 🇫🇷 Насколько же детали города дают почувствовать его шарм. Насколько же профессиональный гид, влюблённый в своё дело и в город, помогает увидеть то, что поражает и восторгает до глубины души 🇫🇷 Уверен, что 998 из 1000 туристов, приезжающих в Париж не были тут - по улочкам мы встречали только местных 🇫🇷 Если вы на 1 день в Париже - берите Марэ, если на больше и даже если уже были - берите все экскурсии и бегом за Ольгой узнавать и чувствовать душу города 🇫🇷 Это действительно было что-то, все 3 экскурсии, которые пролетели как один миг и оставили чудесное послевкусие и воспоминания на всю жизнь 🇫🇷 Я не приукрашиваю - Ольга лучший гид в Париже. И мы в таком восторге, что не могу не поделиться и не поблагодарить её ещё раз. Это было волшебно! Спасибо =)

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О
Это было прекрасно! Мы были на экскурсии 25.04.19 (родители и сын 15 лет), кроме нас было 2 девушки, думаю, что и в большем количестве нам было бы комфортно.
Что особенно понравилось:
-
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формат 2,5 часа - было ощущение полноценного приключения. Мы быстро передвигались от объекта к объекту, но это не было утомительно - все чудесно чередовалось: история, информация, впечатления, переходы и отдых;
- Ольга запаслась доп. материалами: копиями карт, портретами личностей, которые упоминались, - это отлично дополняло рассказ и удерживало внимание;
- не хочу выдавать секретов нашего гида, но на маршруте нас ждал совершенно неожиданный и очень приятный сюрприз:))
Нам настолько понравилась наша прогулка, что мы, порывшись в интернете, вернулись на следующий день в Марэ "догулять" и досмотреть самостоятельно разные интересности. Теперь мы уже тут отлично ориентировались:);
- отдельное спасибо Ольге за советы и рекомендации, мы внесли коррективы в свои планы и не пожалели об этом.
Если вы хотите увидеть, как средневековый Париж живёт и процветает в современном городе, если вы готовы уделить этому 2,5 часа -эта экскурсия для вас.

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И
Очень интересная, информативная экскурсия. Шли энергично, но Ольга рассказывала интересные моменты и то, что меня особенно заинтересовывала, я делала метки на оффлайн карте, после чего вернулась туда. Также Ольга показала
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нам места, куда было бы интересно сходить. Мы туда пришли потом, остались очень довольны, сделали покупки у лучших профессионалов Франции, в том числе в подарок. Тем, кто хочет размеренно гулять и не сильно напрягаться, думаю, что не понравится сам темп экскурсии. Потому что прошли очень много мест, информации тоже было не мало. Но нам давали интересные исторические "зацепки", которые помогали сохранять переданную информацию. Большое спасибо, Ольга! Вы сделали эту поездку особенно запоминающейся и интересной! Хочу отметить, что прошла три экскурсии с этим гидом!

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