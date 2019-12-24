54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История, архитектура и жизнь одного из самых старинных и загадочных кварталов Парижа

Ольга
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Ольга – ваш гид
Забытый и заброшенный 60 лет назад, сегодня квартал Марэ стал модным и любимым местом парижан и путешественников.

Здесь гармонично соседствуют богатая история и современные магазины, очаровательные кондитерские и разнообразная архитектура.

Вы рассмотрите красивейшие особняки и ансамбли площадей Марэ, узнаете об истории главных достопримечательностей и поймёте, как престиж, богатство и слава прошлого отпечатались в камне.
€40
30 за человека
скидка25%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на мосту Arcole
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У этой экскурсии54 отзыва
4.94
Прогулка в атмосфере Марэ
Прогулка в атмосфере Марэ

Что вас ожидает

История и архитектура главных достопримечательностей
Расположенный в 3 и 4 округах Парижа, квартал Марэ простирается от Сены до площади Республики. Вы прогуляетесь по его атмосферным улочкам, любуясь великолепными особняками в классическом стиле и их элегантными фасадами. В программе экскурсии:

  • Старинная площадь Грэв, на которой казнили провинившихся со времён Средневековья до Французской революции.
  • Музей Карнавале — вы полюбуетесь двумя особняками XVI века, Карнавале и Ле Пелетье де Сант Фаржо, и узнаете о коллекции музея.
  • Особняк де Санс — редкий уцелевший в Париже образец гражданской архитектуры XV века, связанный с историями архиепископов.
  • Средневековая крепостная стена, которую построили по приказу короля Луи-Филиппа в XII веке перед крестовым походом.
  • Площадь Вогезов — это элегантное место очарует ресторанчиками под сводами галерей и познакомит с архитектурой эпохи Людовика XIII.
  • Бывшая церковь иезуитов Св. Павла и Св. Людовика, где вы узнаете о её судьбе и рассмотрите фасад в классическом стиле.
  • Особняк Rohan — самый роскошный особняк в Марэ, построенный для кардиналов Rohan.

Атмосферные уголки Марэ
Квартал любят и парижане, и гости города: здесь в тёплый день читают книги на лавочке, устраивают романтический ужин или гуляют с семьёй в воскресенье. Вы ощутите дух Марэ: пройдёте по популярной торговой улице Франк-Буржуа, окажетесь в очаровательном еврейском квартальчике, где в местных пекарнях можно купить вкусные булочки, и откроете старинные загадки Марэ.

Организационные детали

  • Мы не посещаем музеи и церкви
  • Обратите внимание, что прогулка проходит в динамичном ритме
Прогулка в атмосфере Марэ
Прогулка в атмосфере Марэ
Прогулка в атмосфере Марэ
Прогулка в атмосфере Марэ
Прогулка в атмосфере Марэ
Прогулка в атмосфере Марэ
Прогулка в атмосфере Марэ
Прогулка в атмосфере Марэ
Прогулка в атмосфере Марэ
Прогулка в атмосфере Марэ

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на мосту Arcole.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Профессиональный Гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась ее историей, искусством, архитектурой и традициями. Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. После многих лет обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и все, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Получила диплом и Государственную Лицензию Гида, работаю и приглашаю вас на встречу с Парижем.
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась, получили очень много интересной информации, поражает высокий профессионализм гида Ольги, разносторонность её знаний , энергия, увлечённость своим делом, дружелюбное отношение к туристам. Ольга- очень творческий человек, любит свою работу
Желаем ей всего хорошего!
4 ноября 2019
Прекрасная экскурсия, узнали много нового об истории и архитектуре Парижа.
3 ноября 2019
Большое спасибо Ольге за увлекательнейшую и невероятно интересную экскурсию! Открыли для себя удивительный квартал Парижа со знающим, интересно рассказывающим и очень приятным гидом!
29 октября 2019
Мы очень благодарны Ольге за интересную и познавательную экскурсию . Получили огромное удовольствие. Ольга рассказала много интересных моментов и нюансов. С удовольствием порекомендовала всем эту экскурсию .
22 октября 2019
За 2 дня мы успели побывать на 2 экскурсиях (Марэ и Монмартр) . Впечатления одним предложением я бы сформулировал так: если вам хочется максимально эффективно и интересно провести время в Париже, то экскурсии с Ольгой - это идеальное решение. Нам понравилось буквально все - от содержания, формы подачи (причем так, что было интересно всем, вне зависимости от возраста), насыщенности - до организации, внимания к участникам и т.п.. Очень продуманно, профессионально и любовью к своему делу. На наше счастье в списке экскурсий Ольги еще осталось несколько - заполним пробел в следующий приезд.
15 октября 2019
Спасибо большое Ольге - она прекрасно знает материал и умеет его грамотно подать. Обязательно в следующий свой приезд в Париж запишусь на её экскурсию.
5 октября 2019
Будучи в Париже уже в седьмой раз, решила на этот раз воспользоваться услугами гида, ведь хорошо известно, что лучше всего о городе могут рассказать местные жители. Из всех предлагаемых экскурсий наибольший интерес вызвала Прогулка в атмосфере Марэ, поскольку именно эта часть Парижа была наименее исследована мной ранее.

Сразу хочу сказать, что я сделала правильный выбор. Многое из того, что рассказывала Ольга, было мною услышано впервые. Ольга неформально подошла ко времени экскурсии и, вместо положенных 2 часов, мы исследовали Париж больше 3. Мы заглядывали в такие места, дворы и переулки, в которые сам бы, проходя мимо, никогда бы не зашел. Ольга умеет заинтересовать собеседника своим увлеченным рассказом. В конце экскурсии Ольга показала некоторые продуктовые магазинчики и рестораны, которые она могла порекомендовать для обязательного посещения, чем я впоследствии и воспользовалась, за что я ей благодарна. В одной из булочных Ольга купила для нас 2 разных багета, мы их попробовали, почувствовав разницу. Сразу после экскурсии я поделилась новой информацией со многими моими знакомыми и порекомендовала им ее посещение, надеюсь, они воспользуются моим советом при случае.
21 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия, много новой интересной и неожиданной информации. Проходит очень динамично. Мы не заметили как пролетели 3 ч. Рекомендую всем кому интересна культура Франции
7 сентября 2019
Ольга замечательный экскурсовод, знающий своё дело. Очень приятная в общении.
Посетили с ней 2 экскурсии по Лувру и кварталу Маре, остались
В полном восторге! Жаль не хватило времени на третью и четвертую. Очень всем
Рекомендую провести день с Ольгой. Спасибо
20 августа 2019
Великолепная Экскурсия и самый замечательный гид! Мы остались в восторге от прогулки по Марэ, несмотря на то, что гуляли под дождём. Рекомендуем к посещению непременно!
Ещё 44 отзыва

Ольга проводит ещё 9 экскурсий

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