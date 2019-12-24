54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

История и архитектура главных достопримечательностей
Расположенный в 3 и 4 округах Парижа, квартал Марэ простирается от Сены до площади Республики. Вы прогуляетесь по его атмосферным улочкам, любуясь великолепными особняками в классическом стиле и их элегантными фасадами. В программе экскурсии:
Атмосферные уголки Марэ
Квартал любят и парижане, и гости города: здесь в тёплый день читают книги на лавочке, устраивают романтический ужин или гуляют с семьёй в воскресенье. Вы ощутите дух Марэ: пройдёте по популярной торговой улице Франк-Буржуа, окажетесь в очаровательном еврейском квартальчике, где в местных пекарнях можно купить вкусные булочки, и откроете старинные загадки Марэ.