54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Квартал Маре в Париже - это место, где прошлое и настоящее сливаются в гармонии. Посетители смогут увидеть старинные площади, великолепные особняки и средневековые стены.
Прогулка по этому кварталу предлагает возможность узнать об истории Парижа и насладиться его архитектурными шедеврами.
Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать настоящий дух французской столицы и насладиться её уникальной атмосферой
Прогулка по этому кварталу предлагает возможность узнать об истории Парижа и насладиться его архитектурными шедеврами.
Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать настоящий дух французской столицы и насладиться её уникальной атмосферой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🌿 Уникальная атмосфера квартала
- 🕍 Архитектурные шедевры
- 📚 Интересные истории и факты
- 🍰 Очаровательные кондитерские
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по кварталу Маре - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и приятная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми прелестями квартала в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить Маре, хотя погода может быть более прохладной. В зимние месяцы прогулка по Маре может быть менее комфортной из-за низких температур, но всё же остаётся возможностью для тех, кто хочет избежать толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Грэв
- Музей Карнавале
- Особняк де Санс
- Средневековая крепостная стена
- Площадь Вогезов
- Церковь Св. Павла и Св. Людовика
- Особняк Rohan
Описание экскурсии
История и архитектура главных достопримечательностей
Расположенный в 3 и 4 округах Парижа, квартал Маре простирается от Сены до площади Республики. Вы прогуляетесь по его атмосферным улочкам, любуясь великолепными особняками в классическом стиле и их элегантными фасадами. В программе экскурсии:
- Старинная площадь Грэв, на которой казнили провинившихся со времён Средневековья до Французской революции.
- Музей Карнавале — вы полюбуетесь двумя особняками XVI века, Карнавале и Ле Пелетье де Сант Фаржо, и узнаете о коллекции музея.
- Особняк де Санс — редкий уцелевший в Париже образец гражданской архитектуры XV века, связанный с историями архиепископов.
- Средневековая крепостная стена, которую построили по приказу короля Луи-Филиппа в XII веке перед крестовым походом.
- Площадь Вогезов — это элегантное место очарует ресторанчиками под сводами галерей и познакомит с архитектурой эпохи Людовика XIII.
- Бывшая церковь иезуитов Св. Павла и Св. Людовика, где вы узнаете о её судьбе и рассмотрите фасад в классическом стиле.
- Особняк Rohan — самый роскошный особняк в Маре, построенный для кардиналов Rohan.
Атмосферные уголки Маре
Квартал любят и парижане, и гости города: здесь в тёплый день читают книги на лавочке, устраивают романтический ужин или гуляют с семьёй в воскресенье. Вы ощутите дух Маре: пройдёте по популярной торговой улице Франк-Буржуа, окажетесь в очаровательном еврейском квартальчике, где в местных пекарнях можно купить вкусные булочки, и откроете старинные загадки Маре.
Организационные детали
- Мы не посещаем музеи и церкви
- Обратите внимание, что прогулка проходит в динамичном ритме
- Экскурсию можно провести на ваш выбор:
Утром в 9.00, в 9.30 или в 10.00,
После обеда — в 13.30, в 14.00, в 14.30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На мосту Arcole
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 6734 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, архитектурой и традициями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
С Ольгой уже не первый раз в Париже. Удивительный эрудированный гид, увлекательный рассказ, наобычные нетуристические места и встречи! Спасибо большое!
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Будучи в Париже уже в седьмой раз, решила на этот раз воспользоваться услугами гида, ведь хорошо известно, что лучше всего о городе могут рассказать местные жители. Из всех предлагаемых экскурсий
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B
На днях вернулась из Парижа, поэтому отвечаю не сразу. Экскурсия с Ольгой нам с университетской подругой понравилась, а заканчивали мы романо-германское отделение мы филологи.
Ольга обладает реальными знаниями, не поверхностными, об
Ольга обладает реальными знаниями, не поверхностными, об
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A
Оказалось, что мы и не знали наш любимый район Парижа Марэ, пока не прогулялись с чудесным экскурсоводом Ольгой по его средневековым улочкам 🇫🇷 Архитектура, ароматы свежей выпечки, история, которая оживает
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О
Это было прекрасно! Мы были на экскурсии 25.04.19 (родители и сын 15 лет), кроме нас было 2 девушки, думаю, что и в большем количестве нам было бы комфортно.
Что особенно понравилось:
-
Что особенно понравилось:
-
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И
Очень интересная, информативная экскурсия. Шли энергично, но Ольга рассказывала интересные моменты и то, что меня особенно заинтересовывала, я делала метки на оффлайн карте, после чего вернулась туда. Также Ольга показала
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