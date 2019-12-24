54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и архитектура главных достопримечательностей

Расположенный в 3 и 4 округах Парижа, квартал Марэ простирается от Сены до площади Республики. Вы прогуляетесь по его атмосферным улочкам, любуясь великолепными особняками в классическом стиле и их элегантными фасадами. В программе экскурсии:

Старинная площадь Грэв , на которой казнили провинившихся со времён Средневековья до Французской революции.

, на которой казнили провинившихся со времён Средневековья до Французской революции. Музей Карнавале — вы полюбуетесь двумя особняками XVI века, Карнавале и Ле Пелетье де Сант Фаржо, и узнаете о коллекции музея.

— вы полюбуетесь двумя особняками века, Карнавале и Ле Пелетье де Сант Фаржо, и узнаете о коллекции музея. Особняк де Санс — редкий уцелевший в Париже образец гражданской архитектуры XV века, связанный с историями архиепископов.

— редкий уцелевший в Париже образец гражданской архитектуры XV века, связанный с историями архиепископов. Средневековая крепостная стена , которую построили по приказу короля Луи-Филиппа в XII веке перед крестовым походом.

, которую построили по приказу короля Луи-Филиппа в веке перед крестовым походом. Площадь Вогезов — это элегантное место очарует ресторанчиками под сводами галерей и познакомит с архитектурой эпохи Людовика XIII .

— это элегантное место очарует ресторанчиками под сводами галерей и познакомит с архитектурой эпохи Людовика . Бывшая церковь иезуитов Св. Павла и Св. Людовика , где вы узнаете о её судьбе и рассмотрите фасад в классическом стиле.

, где вы узнаете о её судьбе и рассмотрите фасад в классическом стиле. Особняк Rohan — самый роскошный особняк в Марэ, построенный для кардиналов Rohan.

Атмосферные уголки Марэ

Квартал любят и парижане, и гости города: здесь в тёплый день читают книги на лавочке, устраивают романтический ужин или гуляют с семьёй в воскресенье. Вы ощутите дух Марэ: пройдёте по популярной торговой улице Франк-Буржуа, окажетесь в очаровательном еврейском квартальчике, где в местных пекарнях можно купить вкусные булочки, и откроете старинные загадки Марэ.