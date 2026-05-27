Роскошный Версаль - с гидом-историком

Открыть мир французской монархии - от интриг Зеркальной галереи до перспектив Большого канала
Версаль строили как центр вселенной — и на несколько веков он действительно им стал.

Мы пройдём по парадным апартаментам короля и королевы, остановимся в Зеркальной галерее и выйдем в покорившие всю Европу сады. Андре Ленотр проектировал их как продолжение дворца. Вы услышите истории о людях и событиях, которые превратили это место в символ целой эпохи.
Роскошный Версаль - с гидом-историком

Описание экскурсии

Версальский дворец

Мы осмотрим парадные апартаменты короля и королевы. Полюбуемся интерьерами, которые богато украшены живописью и позолотой. Побываем в спальне короля — центре власти. Пройдём по Зеркальной галерее — символу французского могущества и технологического прогресса. А ещё заглянем в королевскую капеллу.

Сады — театр под открытым небом

Прогуляемся по главным аллеям и рассмотрим партерные композиции. Увидим знаменитые фонтаны и скульптуры и насладимся великолепными видами на Большой канал.

Вы узнаете о придворной жизни времён Людовика XIV, ритуалах, интригах и ключевых исторических событиях, которые связаны с дворцово-парковым ансамблем Версаля.

Организационные детали

  • Трансфер от Парижа до Версаля и обратно на автомобиле с просторным салоном, откидными сидениями. В салоне есть питьевая вода, Wi-Fi и возможность зарядить телефон. За рулём один из наших водителей с профессиональным стажем от 15 лет
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — €35 за взрослого, дети до 18 лет — бесплатно
  • Чаевые — на ваше усмотрение
  • С вами будет гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 295 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки. Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге. С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.

от €550 за экскурсию