Версаль строили как центр вселенной — и на несколько веков он действительно им стал.
Мы пройдём по парадным апартаментам короля и королевы, остановимся в Зеркальной галерее и выйдем в покорившие всю Европу сады. Андре Ленотр проектировал их как продолжение дворца. Вы услышите истории о людях и событиях, которые превратили это место в символ целой эпохи.
Описание экскурсии
Версальский дворец
Мы осмотрим парадные апартаменты короля и королевы. Полюбуемся интерьерами, которые богато украшены живописью и позолотой. Побываем в спальне короля — центре власти. Пройдём по Зеркальной галерее — символу французского могущества и технологического прогресса. А ещё заглянем в королевскую капеллу.
Сады — театр под открытым небом
Прогуляемся по главным аллеям и рассмотрим партерные композиции. Увидим знаменитые фонтаны и скульптуры и насладимся великолепными видами на Большой канал.
Вы узнаете о придворной жизни времён Людовика XIV, ритуалах, интригах и ключевых исторических событиях, которые связаны с дворцово-парковым ансамблем Версаля.
Организационные детали
- Трансфер от Парижа до Версаля и обратно на автомобиле с просторным салоном, откидными сидениями. В салоне есть питьевая вода, Wi-Fi и возможность зарядить телефон. За рулём один из наших водителей с профессиональным стажем от 15 лет
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — €35 за взрослого, дети до 18 лет — бесплатно
- Чаевые — на ваше усмотрение
- С вами будет гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
