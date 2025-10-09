Дворцово-парковый комплекс в Версале (билет включён) - из Парижа
Пройти по парадным залам, увидеть покои короля и королевы и полюбоваться Зеркальной галереей
Версаль — символ абсолютной власти и роскоши Франции. Вы пройдёте по залам, где решались судьбы Европы, и услышите истории балов и придворных интриг. По лестнице королевы спуститесь во дворик и ощутите масштаб и блеск эпохи Людовика XIV.
Описание экскурсии
Экскурсия начинается в самом сердце Версаля — во дворце Людовика XIV. Вас ждут парадные залы, где проходили знаменитые «апартаменты» — вечерние приёмы, на которых придворные мерялись нарядами и манерами, а король принимал иностранных монархов и послов.
Вы увидите Салоны Геркулеса, Марса, Аполлона и Меркурия с их драпировками, росписями и богатым убранством. Заглянете в более личные покои — спальню и рабочий кабинет короля.
Кульминация маршрута — знаменитая Зеркальная галерея. Огромные зеркала мануфактуры Сен-Гобен, мраморные стены, хрустальные люстры и свет, отражающийся из садов — только ради этой залы стоит приехать в Версаль.
Завершая прогулку, вы пройдёте через апартаменты королевы и зал Коронации, по лестнице королевы попадёте во внутренний двор и сможете самостоятельно изучить это место в свободное время.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе
Возможно участие с детьми старше 4 лет
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Стоимость экскурсии
Стандартный билет
€96
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
В
Валерия
9 окт 2025
Экскурсия хорошая, с гидом удобно. Но в Версале очень много туристов, в Фонтенбло намного комфортнее, но меньше народу! В целом очень хорошо все организовано!