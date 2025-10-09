Мои заказы

Дворцово-парковый комплекс в Версале (билет включён) - из Парижа

Пройти по парадным залам, увидеть покои короля и королевы и полюбоваться Зеркальной галереей
Версаль — символ абсолютной власти и роскоши Франции. Вы пройдёте по залам, где решались судьбы Европы, и услышите истории балов и придворных интриг. По лестнице королевы спуститесь во дворик и ощутите масштаб и блеск эпохи Людовика XIV.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Экскурсия начинается в самом сердце Версаля — во дворце Людовика XIV. Вас ждут парадные залы, где проходили знаменитые «апартаменты» — вечерние приёмы, на которых придворные мерялись нарядами и манерами, а король принимал иностранных монархов и послов.

Вы увидите Салоны Геркулеса, Марса, Аполлона и Меркурия с их драпировками, росписями и богатым убранством. Заглянете в более личные покои — спальню и рабочий кабинет короля.

Кульминация маршрута — знаменитая Зеркальная галерея. Огромные зеркала мануфактуры Сен-Гобен, мраморные стены, хрустальные люстры и свет, отражающийся из садов — только ради этой залы стоит приехать в Версаль.

Завершая прогулку, вы пройдёте через апартаменты королевы и зал Коронации, по лестнице королевы попадёте во внутренний двор и сможете самостоятельно изучить это место в свободное время.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Возможно участие с детьми старше 4 лет
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Максим
Максим — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Валерия
9 окт 2025
Экскурсия хорошая, с гидом удобно.
Но в Версале очень много туристов, в Фонтенбло намного комфортнее, но меньше народу! В целом очень хорошо все организовано!
Экскурсия хорошая, с гидом удобно.

