Версаль — символ абсолютной власти и роскоши Франции. Вы пройдёте по залам, где решались судьбы Европы, и услышите истории балов и придворных интриг. По лестнице королевы спуститесь во дворик и ощутите масштаб и блеск эпохи Людовика XIV.

Описание экскурсии

Экскурсия начинается в самом сердце Версаля — во дворце Людовика XIV. Вас ждут парадные залы, где проходили знаменитые «апартаменты» — вечерние приёмы, на которых придворные мерялись нарядами и манерами, а король принимал иностранных монархов и послов.

Вы увидите Салоны Геркулеса, Марса, Аполлона и Меркурия с их драпировками, росписями и богатым убранством. Заглянете в более личные покои — спальню и рабочий кабинет короля.

Кульминация маршрута — знаменитая Зеркальная галерея. Огромные зеркала мануфактуры Сен-Гобен, мраморные стены, хрустальные люстры и свет, отражающийся из садов — только ради этой залы стоит приехать в Версаль.

Завершая прогулку, вы пройдёте через апартаменты королевы и зал Коронации, по лестнице королевы попадёте во внутренний двор и сможете самостоятельно изучить это место в свободное время.

