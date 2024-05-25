Галереи в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Галереи» в Париже на русском языке, цены от €80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
«Открывая другой Париж: прогулка по галереям и пассажам»
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222178 за всё до 4 чел.
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Проникнуться истинно парижским духом: антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки
«На протяжении нескольких столетий именно во Франции билось сердце Европейского рынка искусства, а значит его антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки — вот где можно проникнуться истинно парижским духом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
80 за человека
Галерейный мир Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Галерейный мир Парижа
Познакомиться с современным искусством в местах, где оно выставляется, в компании экспертов
Начало: Около церкви Saint Germain des Pres
«Я приглашаю вас на эксклюзивную прогулку по району бульвара Сан-Жермен с его галереями современного искусства»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    25 мая 2024
    Галерейный мир Парижа
    На экскурсии вам удастся попасть в камерные и недоступные обычному туристу места галерейного квартала. Личная вовлечённость гида в процессы галерейного дела и знакомства с владельцами и персоналом позволяли чувствовать себя спокойно и защищенно в этой несколько специфичной среде.
  • Ю
    Юлия
    22 января 2024
    Галерейный мир Парижа
    Супер экскурсия и максимум полезная)))
  • С
    Сергей
    10 декабря 2023
    Галерейный мир Парижа
    С Ольгой прошлись по кварталу Сен-Жермен и зашли в самые знаковые галереи. Хорошо, деньги остались в сейфе отеля, скупил бы
    читать дальше

    половину от увиденного. А если серьёзно, эта прогулка будет интересна всем, кто хоть немного интересуется современным искусством и открыт для нового. Дикий восторг, времени не хватило, было очень интересно. Вернусь и не раз! С Ольгой было очень легко и приятно, это эксперт, профессионал, прекрасно разбирающийся в сложном мире современного арта.

    С Ольгой прошлись по кварталу Сен-Жермен и зашли в самые знаковые галереи. Хорошо, деньги остались вС Ольгой прошлись по кварталу Сен-Жермен и зашли в самые знаковые галереи. Хорошо, деньги остались вС Ольгой прошлись по кварталу Сен-Жермен и зашли в самые знаковые галереи. Хорошо, деньги остались вС Ольгой прошлись по кварталу Сен-Жермен и зашли в самые знаковые галереи. Хорошо, деньги остались вС Ольгой прошлись по кварталу Сен-Жермен и зашли в самые знаковые галереи. Хорошо, деньги остались вС Ольгой прошлись по кварталу Сен-Жермен и зашли в самые знаковые галереи. Хорошо, деньги остались вС Ольгой прошлись по кварталу Сен-Жермен и зашли в самые знаковые галереи. Хорошо, деньги остались вС Ольгой прошлись по кварталу Сен-Жермен и зашли в самые знаковые галереи. Хорошо, деньги остались в
  • Е
    Елена
    20 ноября 2023
    Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
    Нам очень не повезло с погодой - лил сильный дождь. Но очень повезло с экскурсоводом. Александр поразил знанием как истории,
    читать дальше

    так и самого города. Мы увидели такие уголки Парижа, в которые мы сами ни за что не попали. Бывали в городе много раз, но не знали, что такие места существуют. Александр - очень интересный рассказчик. Очень рекомендуем данную экскурсию и Александра, как экскурсовода. Судя по его образованности и манере изложения все экскурсии у него очень интересные. Если будем в Париже еще раз, обязательно пойдем с ним снова по городу. Помимо всего Александр зашел за нами в отель, хотя отель был достаточно далеко от места старта экскурсии. По дороге он рассказал много увлекательного о местах, которые мы проходили и об истории Франции и Парижа. В конце Александр посоветовал отличное кафе для обеда. В общем сильно-сильно рекомендуем и передаем привет Александру.

  • Е
    Елена
    30 июля 2021
    Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
    Остановили свой выбор именно на Александре, и остались очень довольны, очень понравилась экскурсия по пассажам и галереям! как же здорово
    читать дальше

    было побродить по уютным улочкам Парижа, куда вы сами вряд-ли попадете, послушать и окунуться в ту эпоху, прочувствовать очарование Парижа. Александр сделал сопровождение прогулки очень интересным и информативным, обладает способностью рассказывать увлекательно и! Правда, узнала много нового, и в след. Раз обязательно возьму пару экскурсий именно у Александра)))) спасибо, вашему сайту)

  • Д
    Дарья
    22 марта 2018
    Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
    Спасибо Дарье за прогулку по Блошиному рынку, в следующий раз обязательно посетим с Дашей аукцион. Очень интересный опыт, еще раз спасбо.
  • А
    Алена
    19 марта 2018
    Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
    Я очень благодарна Дарье. С пониманием своего дела и учитывая пожелания, все показала и рассказала. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Галереи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
  2. Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
  3. Галерейный мир Парижа
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Галереи" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 178 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Галереи», 11 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам