1 чел.
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20%
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
«Открывая другой Париж: прогулка по галереям и пассажам»
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Проникнуться истинно парижским духом: антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки
«На протяжении нескольких столетий именно во Франции билось сердце Европейского рынка искусства, а значит его антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки — вот где можно проникнуться истинно парижским духом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€80 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Галерейный мир Парижа
Познакомиться с современным искусством в местах, где оно выставляется, в компании экспертов
Начало: Около церкви Saint Germain des Pres
«Я приглашаю вас на эксклюзивную прогулку по району бульвара Сан-Жермен с его галереями современного искусства»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна25 мая 2024На экскурсии вам удастся попасть в камерные и недоступные обычному туристу места галерейного квартала. Личная вовлечённость гида в процессы галерейного дела и знакомства с владельцами и персоналом позволяли чувствовать себя спокойно и защищенно в этой несколько специфичной среде.
- ЮЮлия22 января 2024Супер экскурсия и максимум полезная)))
- ССергей10 декабря 2023С Ольгой прошлись по кварталу Сен-Жермен и зашли в самые знаковые галереи. Хорошо, деньги остались в сейфе отеля, скупил бы
- ЕЕлена20 ноября 2023Нам очень не повезло с погодой - лил сильный дождь. Но очень повезло с экскурсоводом. Александр поразил знанием как истории,
- ЕЕлена30 июля 2021Остановили свой выбор именно на Александре, и остались очень довольны, очень понравилась экскурсия по пассажам и галереям! как же здорово
- ДДарья22 марта 2018Спасибо Дарье за прогулку по Блошиному рынку, в следующий раз обязательно посетим с Дашей аукцион. Очень интересный опыт, еще раз спасбо.
- ААлена19 марта 2018Я очень благодарна Дарье. С пониманием своего дела и учитывая пожелания, все показала и рассказала. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Галереи»
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