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так и самого города. Мы увидели такие уголки Парижа, в которые мы сами ни за что не попали. Бывали в городе много раз, но не знали, что такие места существуют. Александр - очень интересный рассказчик. Очень рекомендуем данную экскурсию и Александра, как экскурсовода. Судя по его образованности и манере изложения все экскурсии у него очень интересные. Если будем в Париже еще раз, обязательно пойдем с ним снова по городу. Помимо всего Александр зашел за нами в отель, хотя отель был достаточно далеко от места старта экскурсии. По дороге он рассказал много увлекательного о местах, которые мы проходили и об истории Франции и Парижа. В конце Александр посоветовал отличное кафе для обеда. В общем сильно-сильно рекомендуем и передаем привет Александру.