46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Маршрут экскурсии охватывает два главных парижских острова: Сите и святого Людовика.
Путешествие включает посещение таких знаковых мест, как Новый мост, площадь Дофина, Консьержи, Собор Парижской Богоматери и отель Лозен.
Узнайте, почему пятница
Путешествие включает посещение таких знаковых мест, как Новый мост, площадь Дофина, Консьержи, Собор Парижской Богоматери и отель Лозен.
Узнайте, почему пятница
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут по историческим островам
- 🏰 Посещение знаменитых достопримечательностей
- 📜 Интересные исторические факты и легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🔍 Узнайте тайны Парижа
Лучшее время для посещения
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сен
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Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по Парижу. В это время года город оживает, и атмосфера становится особенно праздничной. Летние дни позволяют насладиться всеми прелестями экскурсии без лишних забот. Весной и осенью также можно получить массу удовольствия от посещения Парижа. В апреле, мае, сентябре и октябре туристов ждет меньше, что делает экскурсии более спокойными и комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Новый мост
- Площадь Дофина
- Консьержи
- Собор Парижской Богоматери
- Отель Лозен
Описание экскурсии
Я расскажу вам много интересных и захватывающих фактов о событиях и жителях этих островов.
Почему пятница 13-е считается несчастливым днем? Какая тайна хранится за воротами Собора Парижской Богоматери? Почему в средние века жители города гуляли с кожаными зонтиками в любую погоду?
Я дам вам подробный ответ на все эти вопросы, а также расскажу вам о проклятии последних тамплиеров, о страшной истории пирожков с улицы Мармусе, о любви Элоизы и Абеляра, о знаменитом клубе гашишистов и о многом-многом другом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Новый мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная и познавательная экскурсия « Тайны двух островов», нам очень понравилось, была с сыном 14 лет. От Людмилы узнали много нового и открыли интересные места и новые вкусности) Гуляли
+2
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Людмила заслуживает высокой оценки! Легко подстраиватся под предпочтения клиента. Идёт на встречу нашим интересам, меняет маршрут по запросу, при этом качество подачи не меняется.
На руках папка с распечатанными допами, пунктуальная, приятная в общении, открытая. Будем рекомендовать и обращаться вновь.
На руках папка с распечатанными допами, пунктуальная, приятная в общении, открытая. Будем рекомендовать и обращаться вновь.
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Ю
Невозможно передать эмоции, которые мы получили от экскурсии!!! слушали открыв рты, дочке 11 лет до сих под впечатлением! А Людмила- это не просто гид, а профессионал высокого уровня, держит внимание,
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Е
Взяли с мужем экскурсию с Людмилой по двум островам. Первый раз в Париже, хотелось чтобы в памяти остались яркие впечатления, и Люда нам это подарила! Удивительно интересные рассказы, отлично построенное
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M
Прекрасная экскурсия для знакомства детей с историей Парижа. Людмила проявила себя не только как знаток истории Франции, Парижа, но и как педагог, умеющий найти подход к детям, понять их интерес,
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Людмила чудесная рассказчица. Мы были с двумя девочками 9 и 5 лет. Малышке, конечно, было не оч понятно, но впечатления самые позитивные, и цель - не вливать в ребёнка информацию,
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