46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Маршрут экскурсии включает два главных парижских острова: остров Сите и остров святого Людовика. Я познакомлю вас со знаменитыми достопримечательностями, такими как Новый мост, площадь Дофина, Консьержи, Собор Парижской Богоматери, отель Лозен.

Я расскажу вам много интересных и захватывающих фактов о событиях и жителях этих островов.

Почему пятница 13-е считается несчастливым днем? Какая тайна хранится за воротами Собора Парижской Богоматери? Почему в средние века жители города гуляли с кожаными зонтиками в любую погоду?

Я дам вам подробный ответ на все эти вопросы, а также расскажу вам о проклятии последних тамплиеров, о страшной истории пирожков с улицы Мармусе, о любви Элоизы и Абеляра, о знаменитом клубе гашишистов и о многом-многом другом.