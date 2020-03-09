46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Тайны двух островов для взрослых и детей

Окунуться в многовековую историю Парижа от средневековья до наших дней

Людмила
Задать вопрос
Людмила – ваш гид
Маршрут экскурсии включает два главных парижских острова: остров Сите и остров святого Людовика.

Я познакомлю вас со знаменитыми достопримечательностями, такими как Новый мост, площадь Дофина, Консьержи, Собор Парижской Богоматери, отель Лозен.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Новый мост
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии46 отзывов
4.98
Тайны двух островов для взрослых и детей
Тайны двух островов для взрослых и детей

Я расскажу вам много интересных и захватывающих фактов о событиях и жителях этих островов.

Почему пятница 13-е считается несчастливым днем? Какая тайна хранится за воротами Собора Парижской Богоматери? Почему в средние века жители города гуляли с кожаными зонтиками в любую погоду?

Я дам вам подробный ответ на все эти вопросы, а также расскажу вам о проклятии последних тамплиеров, о страшной истории пирожков с улицы Мармусе, о любви Элоизы и Абеляра, о знаменитом клубе гашишистов и о многом-многом другом.

Тайны двух островов для взрослых и детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Новый мост.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Людмила
Людмила
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
Напишите мне

46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Большое спасибо Людмиле за проведённую экскурсию. Несмотря на дождь, нам всё понравилось. С нами были двое девочек 10 лет. Людмиле удалось увлечь их своим рассказом. Рекомендуем.
2 января 2020
Спасибо!)))
28 декабря 2019
Благодарим Людмилу за великолепную экскурсию! Интересно, живо, насыщено, объёмно, исторически достоверно, эмоционально и ярко! Даже маленький ребёнок не устал и остался доволен. Очень рекомендуем!
19 ноября 2019
Большое. спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию. Я была с двумя детьми 10 лет. С не легкой задачей заинтересовать детей, гид прекрасно справилась. Все было интересно, прекрасно организовано и очень доброжелательно. Спасибо.
8 июня 2019
Брали с подругой индивидуальную экскурсию для 2-х взрослых и двух детей - мальчиков 7-ми и 8-ми лет. Все прошло чудесно! Людмиле удалось заинтересовать мальчиков, два часа пролетели быстро и незаметно. После экскурсии, уже в последующие дни нашего пребывания в Париже, дети, узнавая знакомые места, с удовольствием вспоминали исторические факты и байки, рассказанные нашим гидом. Очень рекомендую Людмилу, особенно семьям с детьми! Она - именно тот гид, который способен удерживать внимание детей длительное время! Очень благодарны Людмиле за экскурсию "Тайны двух островов"!
22 мая 2019
В общем экскурсия прошла хорошо. Людмила очень приятный рассказчик. К сожалению, экскурсия совсем не рассчитана на детей (при том что у нас не маленькие дети 8 и 12 лет). Материал подавался в качестве лекции. В моем представлении детская экскурсия должна быть с увлекательными заданиями, интерактивом и подачей материала на уровне младшей школы.
Для взрослых экскурсия вполне приятная, на все наши вопросы Людмила с удовольствием подробно ответила.
Огорчил еще один факт, после пожара подойти к Собору Парижской Богоматери нельзя. Тем более войти внутрь, а большая часть экскурсии рассчитана именно на это. Людмила очень старалась исправить это рассказами, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому сам маршрут на данный момент считаю нецелесообразным.
10 мая 2019
Людмила - лучший гид во Франции! Мы второй раз уже с Людой гуляем по Парижу и уверена, в следующий приезд тоже пойдём с ней открывать новые уголки нашего любимого города.
8 мая 2019
Людмила замечательный гид! Очень доброжелательная! С первых минут встречи и до конца экскурсии, мы остались очень довольны ею. Потрясающие знания об истории Франции, интереснейшие истории и море новых впечатлений! Огромное спасибо Людмиле еще раз!! Обязательно порекомендую ее друзьям, которые посетят Париж!
Ольга
2 мая 2019
Людмила чудесная рассказчица. Мы были с двумя девочками 9 и 5 лет. Малышке, конечно, было не оч понятно, но впечатления самые позитивные, и цель - не вливать в ребёнка информацию, а тихонько прививать вкус к истории, прогулкам по городу, архитектуре. И вот наша гид справилась чудесно. Старшая, думаю, будет ещё долго вспоминать историю про паштет)), пятницу 13, а год казни Марии Антуанетты и французской революции запомнилось навсегда. Montaigne и Сорбонна теперь тоже с нами, как и самое вкусное мороженое. Оч рекомендую. Бережный и интересный вход в историю Франции и Парижа.
28 апреля 2019
Детям очень понравилась экскурсия, до сих пор её периодически вспоминают. В маршруте и рассказе Людмилы есть изюминки, завлекающие детей. Нам понравилось!!!
Ещё 36 отзывов

Людмила проводит ещё 5 экскурсий

Сказочный Лувр для детей от 6 летСказочный Лувр для детей от 6 летСказочный Лувр для детей от 6 лет
130 за экскурсию
2 часа
35 отзывов
Познавательное, но не скучное приключение, которое запомнится юным путешественникам
Лувр известен богатыми коллекциями, которые знакомят с историей и культурой многих эпох и цивилизаций. Но это не самый лёгкий для посещения музей даже для взрослых. Я с радостью помогу увлечь ваших детей, незаметно познакомлю с понятиями из области искусства и библейскими сюжетами. Так встреча с мировыми шедеврами пройдёт весело, увлекательно и без мучений. Приготовьтесь к динамичному путешествию в мир сказок и чудесных историй Лувра!
Страшные истории и легенды ПарижаСтрашные истории и легенды ПарижаСтрашные истории и легенды Парижа
От 130 за экскурсию
2 часа
41 отзыв
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Париж — один их самых мистических городов на земле. Чего только не происходило в этом необыкновенном городе. Его улицы и дома полны тайн, легенд и страшных историй, в мир которых мы погрузимся на прогулке по стариннейшему району города.
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизмаМонмартр для детей: всё о родине импрессионизмаМонмартр для детей: всё о родине импрессионизма
От 130 за экскурсию
2 часа
19 отзывов
Семейная экскурсия по легендарным местам жизни и творчества великих художников прошлого
Мы пройдем по улицам, где век назад ходили великие художники. Я покажу ребятам места, где жили и творили Моне, Ренуар, Дега и многие другие. Расскажу про легендарные бары и кабаре, где они собирались и развлекались. И буду сопровождать свой рассказ репродукциями знаменитых картин и афиш, написанных на Монмартре.
По следам Трех МушкетеровПо следам Трех МушкетеровПо следам Трех Мушкетеров
От 130 за экскурсию
2 часа
53 отзыва
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Сколько раз я слышала от приехавших в Париж знакомых один и тот же вопрос: а где жили «Три мушкетера»? А вам интересно узнать, куда их поселил Александр Дюма? Ведь все улицы, описанные в книге, существуют и по сей день! Если да, то присоединяйтесь и погрузитесь в волшебный мир любимых героев нашего детства!
Контрасты ПарижаКонтрасты ПарижаКонтрасты Парижа
От 130 за экскурсию
2 часа
20 отзывов
Три совсем разных Парижа всего за 2 часа
Всего за 2 часа я предлагаю вам увидеть три разных Парижа. За время нашей прогулки вы узнаете много интересных фактов из жизни знаменитых писателей, художников и артистов, которые были связаны с этими местами и увековечили их в своих творениях!

Экскурсии для детей в Париже

Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослыхПриключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослыхПриключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
161 за экскурсию
2.5 часа
68 отзывов
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
Интерактивная прогулка по Лувру с детьмиИнтерактивная прогулка по Лувру с детьмиИнтерактивная прогулка по Лувру с детьми
169 за экскурсию
2 часа
68 отзывов
Познакомиться с шедеврами знаменитого музея в игровом формате
Кто сказал, что музей — это скучно? Я предлагаю вам не экскурсию, а увлекательную игру, в которой знакомство с шедеврами Лувра станет интересным и веселым приключением. Дети будут выполнять разные задания — искать комнаты, отгадывать загадки, раскрашивать картинки — и сами не заметят, как погрузятся в мир самого знаменитого музея мира.
Первое свидание с ПарижемПервое свидание с ПарижемПервое свидание с Парижем
152 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Запечатлеть себя на фоне изящной архитектуры и узнать истории из прошлого
Я проведу вас по сияющему центру Парижа и познакомлю с его главными площадями и дворцами. Все они — это не просто истории королевских побед и свершений, но и истории любви, а также придворных интриг. Приготовьтесь окунуться в хитросплетения судеб и волшебную атмосферу Парижа! А если захотите, на память о прогулке у вас останется романтичный видеоролик.
Лувр для детейЛувр для детейЛувр для детей
175 за экскурсию
2 часа
50 отзывов
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Для детей в Лувре целое раздолье: подземелья, подвесные мосты, горгульи, короны и даже настоящие мумии и сфинксы! А также креативные занятия по расшифровке древних иероглифов!
Детская экскурсия по музею д’ОрсеДетская экскурсия по музею д’ОрсеДетская экскурсия по музею д’Орсе
163 за экскурсию
2 часа
22 отзыва
Философия импрессионизма в интерактивной форме для детей 7-13 лет
Если вы приехали в Париж, вам непременно стоит побывать в музее изобразительных искусств д’Орсе – третьем по популярности в городе и десятом в мире. А если вы прибыли с детьми – то нет лучшего способа познакомить их с шедеврами живописи, чем отправить на интерактивную экскурсию. Будет познавательно и нескучно, ведь дети не просто прогуляются с гидом по музею, а примут участие в увлекательной игре.
Диснейленд — волшебство без очередей!Диснейленд — волшебство без очередей!Диснейленд — волшебство без очередей!
750 за экскурсию
7.5 часов
1 отзыв
VIP-сопровождение: купить билеты и сувениры со скидкой 20% и покататься на всех аттракционах
Если вы открыли эту страницу — то, скорее всего, планируете сказочный день мечты! Я помогу сделать его действительно таким: вы не потеряете драгоценное время в очередях, сориентируетесь в обилии аттракционов и развлечений, встретитесь с любимыми героями, купите сувениры со скидкой и полюбуетесь парадом персонажей с лучшего ракурса.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи