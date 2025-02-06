46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Маршрут экскурсии охватывает два главных парижских острова: Сите и святого Людовика.Путешествие включает посещение таких знаковых мест, как Новый мост, площадь Дофина, Консьержи, Собор Парижской Богоматери и отель Лозен.Узнайте, почему пятница

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Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по Парижу. В это время года город оживает, и атмосфера становится особенно праздничной. Летние дни позволяют насладиться всеми прелестями экскурсии без лишних забот. Весной и осенью также можно получить массу удовольствия от посещения Парижа. В апреле, мае, сентябре и октябре туристов ждет меньше, что делает экскурсии более спокойными и комфортными.

Сейчас август — это идеальное время.