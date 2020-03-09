46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу вам много интересных и захватывающих фактов о событиях и жителях этих островов.
Почему пятница 13-е считается несчастливым днем? Какая тайна хранится за воротами Собора Парижской Богоматери? Почему в средние века жители города гуляли с кожаными зонтиками в любую погоду?
Я дам вам подробный ответ на все эти вопросы, а также расскажу вам о проклятии последних тамплиеров, о страшной истории пирожков с улицы Мармусе, о любви Элоизы и Абеляра, о знаменитом клубе гашишистов и о многом-многом другом.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Новый мост.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
Большое спасибо Людмиле за проведённую экскурсию. Несмотря на дождь, нам всё понравилось. С нами были двое девочек 10 лет. Людмиле удалось увлечь их своим рассказом. Рекомендуем.
НИКИТА
2 января 2020
Спасибо!)))
Julia
28 декабря 2019
Благодарим Людмилу за великолепную экскурсию! Интересно, живо, насыщено, объёмно, исторически достоверно, эмоционально и ярко! Даже маленький ребёнок не устал и остался доволен. Очень рекомендуем!
Светлана
19 ноября 2019
Большое. спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию. Я была с двумя детьми 10 лет. С не легкой задачей заинтересовать детей, гид прекрасно справилась. Все было интересно, прекрасно организовано и очень доброжелательно. Спасибо.
Ольга
8 июня 2019
Брали с подругой индивидуальную экскурсию для 2-х взрослых и двух детей - мальчиков 7-ми и 8-ми лет. Все прошло чудесно! Людмиле удалось заинтересовать мальчиков, два часа пролетели быстро и незаметно. После экскурсии, уже в последующие дни нашего пребывания в Париже, дети, узнавая знакомые места, с удовольствием вспоминали исторические факты и байки, рассказанные нашим гидом. Очень рекомендую Людмилу, особенно семьям с детьми! Она - именно тот гид, который способен удерживать внимание детей длительное время! Очень благодарны Людмиле за экскурсию "Тайны двух островов"!
Елена
22 мая 2019
В общем экскурсия прошла хорошо. Людмила очень приятный рассказчик. К сожалению, экскурсия совсем не рассчитана на детей (при том что у нас не маленькие дети 8 и 12 лет). Материал подавался в качестве лекции. В моем представлении детская экскурсия должна быть с увлекательными заданиями, интерактивом и подачей материала на уровне младшей школы.
Для взрослых экскурсия вполне приятная, на все наши вопросы Людмила с удовольствием подробно ответила.
Огорчил еще один факт, после пожара подойти к Собору Парижской Богоматери нельзя. Тем более войти внутрь, а большая часть экскурсии рассчитана именно на это. Людмила очень старалась исправить это рассказами, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому сам маршрут на данный момент считаю нецелесообразным.
Марина
10 мая 2019
Людмила - лучший гид во Франции! Мы второй раз уже с Людой гуляем по Парижу и уверена, в следующий приезд тоже пойдём с ней открывать новые уголки нашего любимого города.
Елена
8 мая 2019
Людмила замечательный гид! Очень доброжелательная! С первых минут встречи и до конца экскурсии, мы остались очень довольны ею. Потрясающие знания об истории Франции, интереснейшие истории и море новых впечатлений! Огромное спасибо Людмиле еще раз!! Обязательно порекомендую ее друзьям, которые посетят Париж!
Ольга
2 мая 2019
Людмила чудесная рассказчица. Мы были с двумя девочками 9 и 5 лет. Малышке, конечно, было не оч понятно, но впечатления самые позитивные, и цель - не вливать в ребёнка информацию, а тихонько прививать вкус к истории, прогулкам по городу, архитектуре. И вот наша гид справилась чудесно. Старшая, думаю, будет ещё долго вспоминать историю про паштет)), пятницу 13, а год казни Марии Антуанетты и французской революции запомнилось навсегда. Montaigne и Сорбонна теперь тоже с нами, как и самое вкусное мороженое. Оч рекомендую. Бережный и интересный вход в историю Франции и Парижа.
Татьяна
28 апреля 2019
Детям очень понравилась экскурсия, до сих пор её периодически вспоминают. В маршруте и рассказе Людмилы есть изюминки, завлекающие детей. Нам понравилось!!!
Познавательное, но не скучное приключение, которое запомнится юным путешественникам
Лувр известен богатыми коллекциями, которые знакомят с историей и культурой многих эпох и цивилизаций. Но это не самый лёгкий для посещения музей даже для взрослых. Я с радостью помогу увлечь ваших детей, незаметно познакомлю с понятиями из области искусства и библейскими сюжетами. Так встреча с мировыми шедеврами пройдёт весело, увлекательно и без мучений. Приготовьтесь к динамичному путешествию в мир сказок и чудесных историй Лувра!
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Париж — один их самых мистических городов на земле. Чего только не происходило в этом необыкновенном городе. Его улицы и дома полны тайн, легенд и страшных историй, в мир которых мы погрузимся на прогулке по стариннейшему району города.
Семейная экскурсия по легендарным местам жизни и творчества великих художников прошлого
Мы пройдем по улицам, где век назад ходили великие художники. Я покажу ребятам места, где жили и творили Моне, Ренуар, Дега и многие другие. Расскажу про легендарные бары и кабаре, где они собирались и развлекались. И буду сопровождать свой рассказ репродукциями знаменитых картин и афиш, написанных на Монмартре.
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Сколько раз я слышала от приехавших в Париж знакомых один и тот же вопрос: а где жили «Три мушкетера»? А вам интересно узнать, куда их поселил Александр Дюма? Ведь все улицы, описанные в книге, существуют и по сей день! Если да, то присоединяйтесь и погрузитесь в волшебный мир любимых героев нашего детства!
Всего за 2 часа я предлагаю вам увидеть три разных Парижа. За время нашей прогулки вы узнаете много интересных фактов из жизни знаменитых писателей, художников и артистов, которые были связаны с этими местами и увековечили их в своих творениях!
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
Познакомиться с шедеврами знаменитого музея в игровом формате
Кто сказал, что музей — это скучно? Я предлагаю вам не экскурсию, а увлекательную игру, в которой знакомство с шедеврами Лувра станет интересным и веселым приключением. Дети будут выполнять разные задания — искать комнаты, отгадывать загадки, раскрашивать картинки — и сами не заметят, как погрузятся в мир самого знаменитого музея мира.
Запечатлеть себя на фоне изящной архитектуры и узнать истории из прошлого
Я проведу вас по сияющему центру Парижа и познакомлю с его главными площадями и дворцами. Все они — это не просто истории королевских побед и свершений, но и истории любви, а также придворных интриг. Приготовьтесь окунуться в хитросплетения судеб и волшебную атмосферу Парижа! А если захотите, на память о прогулке у вас останется романтичный видеоролик.
Философия импрессионизма в интерактивной форме для детей 7-13 лет
Если вы приехали в Париж, вам непременно стоит побывать в музее изобразительных искусств д’Орсе – третьем по популярности в городе и десятом в мире. А если вы прибыли с детьми – то нет лучшего способа познакомить их с шедеврами живописи, чем отправить на интерактивную экскурсию. Будет познавательно и нескучно, ведь дети не просто прогуляются с гидом по музею, а примут участие в увлекательной игре.
VIP-сопровождение: купить билеты и сувениры со скидкой 20% и покататься на всех аттракционах
Если вы открыли эту страницу — то, скорее всего, планируете сказочный день мечты! Я помогу сделать его действительно таким: вы не потеряете драгоценное время в очередях, сориентируетесь в обилии аттракционов и развлечений, встретитесь с любимыми героями, купите сувениры со скидкой и полюбуетесь парадом персонажей с лучшего ракурса.