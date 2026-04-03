23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны — и я с радостью поделюсь ими с вами.
Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории.
Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории.
Описание экскурсии
Прогуляемся вдоль бывшей крепостной стены 12 века — её внушительные остатки видны кое-где и сегодня. Одной из частей стены была Бастилия — её я, конечно, не покажу, но многое расскажу:
- как в прошлом использовали фальшивые новости в борьбе за власть
- как героизировалась история
- как на самом деле жилось в Бастилии
Буквально пройдём Париж насквозь — из двора во двор. Вы окажетесь в скрытых уголках, увидите, что осталось от типичного Парижа времён Золя, Гюго и Дюма и представите, как выглядел город 150 лет назад.
На площади Шатле поговорим о древней крепости, которая, в отличие от Бастилии, была по-настоящему мрачной тюрьмой — мало кто выходил отсюда живым.
А ещё вы узнаете:
- в каком театре, вопреки обстоятельствам, начинались знаменитые «Русские сезоны» Дягилева и как на них отреагировала французская публика
- как монастырь Святого Антония и его свиньи сыграли ключевую роль в истории Франции
- что связывает Лувр с первым франко-английским конфликтом, а парижских рэкетиров — с мэрией города
- кем на самом деле был Квазимодо
- какая история казни считается самой оригинальной во Франции
- где было пристанище королевы Марго и её многочисленных фаворитов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Place de la Bastille
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 497 туристов
Выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета. Доктор географических и исторических наук Гаварского госуниверситета. Совмещаю работу гидом с работой в Сорбонне. Лицензированным гидом работаю с 1996 года… Написал я всё это и думаю —
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Экскурсия превзошла все ожидания. Гид - просто уникален, подача материала - захватывающая. Просто потрясающие впечатления!!!
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Я
Для нас время в Париже навсегда разделилась на «до Давида» и «после Давида». За несколько часов, проведённых в обществе этого уникального человека, мы с головой окунулись в историю Парижа. Невероятные
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K
При нашем с мужем огромном экскурсионном опыте, встреча с Давидом точно останется в памяти в хорошем смысле. Это не классическая экскурсия по Парижу. У Давида свой подход к работе с
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Т
Наш гид по Парижу оказался человеком совершенно неординарным — со своей манерой, своим взглядом и огромным багажом знаний. Не из тех, кого можно оценить по стандартным меркам туристического сервиса.
Больше всего
Больше всего
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Е
Неспешная и захватывающая прогулка от площади Бастилии по району Маре с незаурядным и очень интересным рассказчиком! Мы взяли тур «Тайны Парижа». Я ожидала что-то типа обзорной экскурсии, но нет, мы
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А
«Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран — И мир опять предстанет странным, Закутанным в цветной туман!»
Эпиграфом к отзыву хотелось бы поставить эти строки классика. На уровне впечатлений. Для
Эпиграфом к отзыву хотелось бы поставить эти строки классика. На уровне впечатлений. Для
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Входит в следующие категории Парижа
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