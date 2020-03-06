23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны

David
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David – ваш гид
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны.

Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа.

Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории.

А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе станции метро Place de la Bastille, подходят линии 1, 5, 8
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У этой экскурсии23 отзыва
4.96
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева

Что вас ожидает

Бастилия: мифы и правда
Маршрут пройдёт вдоль бывшей крепостной стены 12 века, окружавшей Париж — её внушительные остатки видны кое-где и сегодня. Одной из составляющих частей стены была Бастилия. Знаменитую тюрьму я, конечно, не покажу, ведь её взятие и последующее разрушение стали символом Великой французской революции. Эта героическая история известна нам из школьных учебников. Но знаете ли вы, какая масштабная мифологизация связана с этой темой? Вы услышите информацию из закрытых для широкой аудитории архивов, поймёте, как уже тогда «фальшивые новости» использовалась при борьбе за власть, как героизировалась история и как на самом деле жилось в Бастилии.

Нетуристические дворики Парижа и город 150 лет назад
Кто-то сказал, что весь Париж можно перейти по крышам (именно этим занимался в кино Бельмондо), но его можно было также пройти насквозь — из двора в двор — в них и протекала большая часть жизни парижан. С её современностью вы познакомитесь, заглянув в такие сохранившиеся и скрытые от туристов уголки. А ещё я помогу представить, как выглядел город 150 лет назад: вы увидите, что осталось от типичного Парижа времён Золя, Гюго, Дюма и других писателей, увековечивших город в своих произведениях.

Яркие сюжеты за фасадами
На каждой площади и улице вас ждёт калейдоскоп интересных фактов разных времён и сфер жизни Парижа. Например, вы узнаете как монастырь святого Антония и его свиньи сыграли ключевую роль в истории Франции, как Лувр связан с первым франко-английским конфликтом, а парижские рэкетиры — с мэрией города. Услышите правдивую историю Квазимодо, рассказ о самой оригинальной казни в истории Франции, о пристанище королевы Марго и её многочисленных фаворитов.

Площадь-история Шатле и Русские сезоны Дягилева
На площади Шатле поговорим о древней крепости, которая, в отличие от Бастилии, была по-настоящему мрачной тюрьмой — мало кто выходил отсюда живым. Не хотелось бы расставаться на грустной ноте, поэтому я расскажу истории двух театров, появившихся здесь в 19 веке. В одном из них вопреки обстоятельствам начинались знаменитые Русские сезоны Дягилева, которые так впечатлили французов, что и сегодня Франция остается самой русскоязычной и русско-культурной страной западной Европы.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия. Встречаемся на площади Бастилии
  • Дополнительных расходов нет (только если вам не захочется выпить чашечку кофе)
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро Place de la Bastille, подходят линии 1, 5, 8.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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David
David
Выпускник Санкт-Петербургского Государственного Университета. Доктор географических и исторических наук Гаврского Государственного Университета. Совмещаю работу гидом с работой в Университете Сорбонны. Лицензированным экскурсоводом работаю с 1996-го года. Написал я всё это и думаю: ну ведь сухо всё и скучно! Люди ведь подумают: придёт этакий педант и начнёт гнусаво о чём-то вещать. И хотя мне уже за 45, это не обо мне. Хотя понять кое-что за все эти годы успел. Например то, что Францию, как и всякую поистине красивую женщину, просто так любить нельзя. Её можно ласкать глазами. Проникаться ею всеми фибрами души. Вот я и решил делиться своими познаниями о стране, которая так запала мне в душу, с теми, кто хочет узнать о ней побольше, нежели это описано в банальных путеводителях. Я покажу вам также множество таких уголков, куда туристы, если и заглядывают, то по чистой случайности — заблудившись. И, конечно, постараюсь так захватывающе и правильно подать информацию, чтобы было интересно даже самому искушённому путешественнику.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Очень рекомендую всем, кто любит Париж и французскую историю. Давид - лучший гид, из всех, кого я встречала в разных странах за последние много лет. Давид прекрасный рассказчик, знаток Истории, которую преподносит легко и непринужденно.
1 марта 2020
У меня сегодня день, везения, Давид! Обожаю людей растворяющихся в своём деле, Давид, человек-находка, гид, который вкладывает душу в свои рассказы, человек, с которым хочется дружить и проводить время. Невозможно было остановится слушать, какая там погода, не погода, когда человек затягивет в свой мир, все равно что происходит вокруг. Столько полезной, интересной информации, так все доступно и понятно. Вот бы в мои школьные годы, такого преподавателя. Давид, Вы определено занимаетесь своим делом. Успехов Вам и новых открытий.
27 января 2020
Экскурсовод был несколько эксцентричным, экскурсия - интересной, познавательной и веселой, маршрут - «не избитым». Посетили не туристические места, понравилось! Кому хочется чего-то не обычного, очень рекомендую!
8 января 2020
Четвертый раз в Париже. Более интересного знающего и приятного гида не встречали.
27 декабря 2019
Грамотный гид. Интересные темы. Персональный подход.
11 декабря 2019
Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Спасибо огромное!
7 декабря 2019
Это была прекрасная экскурсия, Давид явно испытывает удовольствие от процесса! Мы остались под впечатлением и будем всем рекомендовать его! Это та информация, которую вы не прочитаете в интернете, и потрясающий рассказчик и великолепный Париж -то что надо для путешественников.
Всем советую!!!
24 ноября 2019
Экскурсия очень насыщена историей, тайнами, загадками и их отгадками. Отличная компания гида Давида и его кота Марселя способствует погружению в атмосферу того, о чем идет рассказ - от средневековья до начала ХХ века. Порекомендуем эту экскурсию любителям малоизвестных и от этого особенно интересных историй.
Спасибо Давиду, с ним интересно будет разгадывать и другие тайны Парижа, которые не вошли в эту экскурсию.
7 ноября 2019
Давид- замечательный гид. Интересная , увлекательная, познавательная экскурсия! Неординарная подача материала! Давид показал нам такие места, которых нет в путеводителе. Узнали много нового, все было интересно! Спасибо Давиду! Рекомендуем.
5 ноября 2019
Любопытнейшая экскурсия! Давид обладает обширными знаниями в истории, географии и геополитике, которыми с удовольствием с нами поделился. Мы узнали огромное количество фактов, до сих пор нам неизвестных. Большое спасибо Давиду!
Ещё 13 отзывов

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