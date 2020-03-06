23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Бастилия: мифы и правда

Маршрут пройдёт вдоль бывшей крепостной стены 12 века, окружавшей Париж — её внушительные остатки видны кое-где и сегодня. Одной из составляющих частей стены была Бастилия. Знаменитую тюрьму я, конечно, не покажу, ведь её взятие и последующее разрушение стали символом Великой французской революции. Эта героическая история известна нам из школьных учебников. Но знаете ли вы, какая масштабная мифологизация связана с этой темой? Вы услышите информацию из закрытых для широкой аудитории архивов, поймёте, как уже тогда «фальшивые новости» использовалась при борьбе за власть, как героизировалась история и как на самом деле жилось в Бастилии.

Нетуристические дворики Парижа и город 150 лет назад

Кто-то сказал, что весь Париж можно перейти по крышам (именно этим занимался в кино Бельмондо), но его можно было также пройти насквозь — из двора в двор — в них и протекала большая часть жизни парижан. С её современностью вы познакомитесь, заглянув в такие сохранившиеся и скрытые от туристов уголки. А ещё я помогу представить, как выглядел город 150 лет назад: вы увидите, что осталось от типичного Парижа времён Золя, Гюго, Дюма и других писателей, увековечивших город в своих произведениях.

Яркие сюжеты за фасадами

На каждой площади и улице вас ждёт калейдоскоп интересных фактов разных времён и сфер жизни Парижа. Например, вы узнаете как монастырь святого Антония и его свиньи сыграли ключевую роль в истории Франции, как Лувр связан с первым франко-английским конфликтом, а парижские рэкетиры — с мэрией города. Услышите правдивую историю Квазимодо, рассказ о самой оригинальной казни в истории Франции, о пристанище королевы Марго и её многочисленных фаворитов.

Площадь-история Шатле и Русские сезоны Дягилева

На площади Шатле поговорим о древней крепости, которая, в отличие от Бастилии, была по-настоящему мрачной тюрьмой — мало кто выходил отсюда живым. Не хотелось бы расставаться на грустной ноте, поэтому я расскажу истории двух театров, появившихся здесь в 19 веке. В одном из них вопреки обстоятельствам начинались знаменитые Русские сезоны Дягилева, которые так впечатлили французов, что и сегодня Франция остается самой русскоязычной и русско-культурной страной западной Европы.