23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Раскрыть тайны Парижа с гидом-историком из Сорбонны

Про Бастилию, «Русские сезоны» Дягилева и монастырских свиней - в центре города
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны — и я с радостью поделюсь ими с вами.

Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории.
4.8
73 отзыва
Раскрыть тайны Парижа с гидом-историком из Сорбонны
Раскрыть тайны Парижа с гидом-историком из Сорбонны
Раскрыть тайны Парижа с гидом-историком из Сорбонны

Описание экскурсии

Прогуляемся вдоль бывшей крепостной стены 12 века — её внушительные остатки видны кое-где и сегодня. Одной из частей стены была Бастилия — её я, конечно, не покажу, но многое расскажу:

  • как в прошлом использовали фальшивые новости в борьбе за власть
  • как героизировалась история
  • как на самом деле жилось в Бастилии

Буквально пройдём Париж насквозь — из двора во двор. Вы окажетесь в скрытых уголках, увидите, что осталось от типичного Парижа времён Золя, Гюго и Дюма и представите, как выглядел город 150 лет назад.

На площади Шатле поговорим о древней крепости, которая, в отличие от Бастилии, была по-настоящему мрачной тюрьмой — мало кто выходил отсюда живым.

А ещё вы узнаете:

  • в каком театре, вопреки обстоятельствам, начинались знаменитые «Русские сезоны» Дягилева и как на них отреагировала французская публика
  • как монастырь Святого Антония и его свиньи сыграли ключевую роль в истории Франции
  • что связывает Лувр с первым франко-английским конфликтом, а парижских рэкетиров — с мэрией города
  • кем на самом деле был Квазимодо
  • какая история казни считается самой оригинальной во Франции
  • где было пристанище королевы Марго и её многочисленных фаворитов

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Place de la Bastille
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 497 туристов
Выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета. Доктор географических и исторических наук Гаварского госуниверситета. Совмещаю работу гидом с работой в Сорбонне. Лицензированным гидом работаю с 1996 года… Написал я всё это и думаю —
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ну ведь сухо всё и скучно! Люди подумают: придёт этакий педант и начнёт гнусаво о чём-то вещать. Но это не обо мне. Францию, как и всякую поистине красивую женщину, просто так любить нельзя. Её можно ласкать глазами. Проникаться ею всеми фибрами души. Вот я и решил делиться своими познаниями о стране, которая так запала мне в душу, с теми, кто хочет узнать о ней побольше, нежели это описано в путеводителях. Я покажу вам множество таких уголков, куда туристы если и заглядывают, то по чистой случайности — заблудившись. И постараюсь так захватывающе и правильно подать информацию, чтобы было интересно даже самому искушённому путешественнику.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Экскурсия превзошла все ожидания. Гид - просто уникален, подача материала - захватывающая. Просто потрясающие впечатления!!!
Экскурсия превзошла все ожидания. Гид - просто уникален, подача материала - захватывающая. Просто потрясающие впечатления!!!
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Я
Для нас время в Париже навсегда разделилась на «до Давида» и «после Давида». За несколько часов, проведённых в обществе этого уникального человека, мы с головой окунулись в историю Парижа. Невероятные
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детали из истории города и жизни наиболее известных парижан разных эпох, оживили для нас этот город и превратили его из просто туристической достопримечательности в нечто большее, в пространство, где каждый дом, улица или площадь имеет историю, к которой имеют отношение то Ришелье, то Гюго, то Наполеон III. Давид рассказывает неторопясь, с паузами, часто начиная издалека, но в какой-то момент вы обнаруживаете, что из тонкой ниточки повествования сплетается очень интересная история, связанная с тем местом в котором вы находитесь. Не торопите Давида, и вам воздастся сторицей. Его рассказ о Париже - лучшее, что может случиться с вами в этом городе.

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K
При нашем с мужем огромном экскурсионном опыте, встреча с Давидом точно останется в памяти в хорошем смысле. Это не классическая экскурсия по Парижу. У Давида свой подход к работе с
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историческими фактами. Он разрушает, казалось бы, устоявшиеся точки зрения на те или иные события, предлагая слушателям альтернативный взгляд на них, не впадая, при этом в домыслы и надуманности. Всё это происходит в местах, где эти события имели место, что кратно усиливает производимый эффект. Манера подачи материала очень размеренная,"плавная"). Никакой спешки. Чашка чая или кофе в "правильных" местах неоднократно по ходу… Посидеть на лавочке в сквере, рассуждая о дуэльной практике французов - тоже часть программы)).. Порой, казалось, что это общение столь же важно для него, как и для нас. Отсюда, экскурсия, вместо 2,5 часов продлилась 5,5 часов. Давид не жадный. Оплачивать ли эту разницу и в каком размере, он оставил на наше усмотрение. Так что, если вы любите историю и никуда не спешите, то вам точно понравится.

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Т
Наш гид по Парижу оказался человеком совершенно неординарным — со своей манерой, своим взглядом и огромным багажом знаний. Не из тех, кого можно оценить по стандартным меркам туристического сервиса.
Больше всего
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меня подкупило то, что он искренне увлечен тем, о чем рассказывает. Экскурсия давно вышла за рамки заявленного времени, но было видно, что он не отрабатывает часы, а просто делится тем, что любит и знает. И заканчивается такая экскурсия не тогда, когда пора смотреть на часы, а тогда, когда заканчивается история.
Париж полон красивых мест и находка встретить человека, который показывает не только фасады, но и смыслы. Для меня это была не просто прогулка по городу, а интересная встреча и разговор. Спасибо за знания, которые не найдешь в путеводителях, и за истории, которые остаются в памяти.

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Е
Неспешная и захватывающая прогулка от площади Бастилии по району Маре с незаурядным и очень интересным рассказчиком! Мы взяли тур «Тайны Парижа». Я ожидала что-то типа обзорной экскурсии, но нет, мы
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получили гораздо больше)) А именно «тайны, интриги, расследования» - интересные исторические факты, хитросплетения судеб персонажей, не просто кто и когда спроектировал здание, но и для кого, почему именно так, зачем… Ликбез на тему французской революции, узкие улочки, магазинчики, синагога, лучший в мире фалафель, самые старые дома в Париже (до Османа). Все остались в восторге - и взрослые, и сыновья 19 и 14 лет! Давид оригинален и прекрасен в своем амплуа! Спасибо большое ♥️

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А
«Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран — И мир опять предстанет странным, Закутанным в цветной туман!»

Эпиграфом к отзыву хотелось бы поставить эти строки классика. На уровне впечатлений. Для
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самого отзыва приходится подбирать слова самостоятельно. Охарактеризовать работу Давида сухо и коротко не получается, количество определений не поддается подсчету. Тем не менее, наиболее точным было бы, всё же, понятие guide именно в таком, английском его варианте, где гид, а, точнее, гайд – это в первую очередь проводник, а потом уже и справочник, и экскурсовод и всё, что хотите. Для меня Давид стал именно проводником в миры, как будто бы уже известные, но, как оказалось, абсолютно малоизученные. Музыка, архитектура, история, религия, всё это сплелось в единое целое во время нашего с Давидом путешествия. Да, именно путешествия сквозь толщу времен и глубину столетий, в лабиринте старинных улиц, где мифы и легенды об их обитателях тесно переплетены с неожиданными биографическими фактами и причудливыми узорами судеб. За чашкой кофе в уютном уличном кафе, в тени платанов на парковой скамейке, в тиши католического храма незаметно пролетали часы под удивительные истории о бесконечном пути от великого до смешного и обратно. Маятник повествования качался от полотен поистине эпохального размаха к уровню детализированной «документалки», участником которой, и, если хотите, интервьюером, мне также посчастливилось стать. Сегодняшние жители исторических кварталов по-приятельски перекидывались с Давидом парой слов, охотно делясь информацией о современном житье-бытье, приоткрывая для нас двери в мир современного парижанина.
Заканчивая с художественной частью своего отзыва, позволю себе сделать несколько коротких (или не очень) выводов практического плана, полагаю, они будут полезны:
1. Пунктуальность. Давид приходит вовремя. В строго определённое накануне место, в назначенное время;
2. Уровень знаний, эрудиция, манера подачи материала позволяет Давиду проводить такого рода экскурсии практически без возрастных ограничений и вне зависимости от уровня подготовки слушателей. Способность почти мгновенно определить круг интересов собеседников позволяет выстроить всё таким образом, чтобы во время прогулки скучать не пришлось никому. К нашим услугам широкий диапазон от глубоко научного до почти развлекательного;
3. В процессе общения с Давидом вы можете почерпнуть много полезной информации практического характера, например, касательно местонахождения очень интересных магазинов и ресторанов, найти которые и попасть в них самостоятельно будет очень и очень сложно.
Словом, не откажите себе в удовольствии отправиться на прогулку с Давидом, да-да, именно прогулку, а не экскурсию, по улицам города, где за пять лет меняется всё, а за тысячу – ничего. Прогулку с добрым другом, искренним и внимательным рассказчиком, который обязательно явит вам максиму, озвученную ещё одним классиком – «жизнь богаче фантазии»

П. С. Искренне надеюсь, что мне повезет ещё раз побывать в Париже и новая прогулка с Давидом станет для меня очередной большой творческой удачей.

«Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран — И мир опять предстанет странным, Закутанным в цветной туман!»
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