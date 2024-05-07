1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €135 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Париж - город на берегу Сены: экскурсия по символам истории
Откройте для себя величие Парижа, прогуливаясь по набережным Сены и встречая его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Palais Royale
Завтра в 12:30
16 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны двух островов для взрослых и детей
Окунуться в многовековую историю Парижа от средневековья до наших дней
Начало: Новый мост
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от €107 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 мая 2024Прекрасно прогулялись с Людмилой по Сите. Экскурсия рассчитана на детей, ребенок узнал много нового и интересного. Да и взрослые тоже:) Благодарим
- ВВероника15 апреля 2024Большое СПАСИБО Людмиле за чудесную прогулку. Нам с сыном было очень комфортно! Прекрасная, не обременительная, но в тоже время насыщенная
- ВВалерия28 декабря 2023Ольга-замечательный экскурсовод! Мы получили огромное удовольствие. спасибо!
- ММарина17 ноября 2023Это было мое первое знакомство с городом. И я очень рада, что оно началось именно с этой экскурсии. Во-первых, истории
- ААнна27 июля 2023Прекрасная экскурсия! Ольга очень эрудированный экскурсовод, рассказала очень много интересной информации, чувствуется что человек знает историю, прекрасно ориентируется во всех исторических периодах Франции. Очень приятный и интеллигентный человек. Мы потрясающе провели время. Спасибо большое Ольги за экскурсию.
- ААлёна22 апреля 2023Огромная благодарность Елене за прекрасную, интересную, незабываемую экскурсию! Очень креативный, профессиональный подход к людям, подача информации и исторических фактов, внимательность к туристам, непередаваемая любовь к Парижу и его достопримечательностям. Благодарим Вас от души и рекомендуем всем Елену!
- OOlga10 апреля 2023Экскурсия с Леной нам очень понравилась - два часа пролетели незаметно! Увлекательно и познавательно, узнали много такого, чего сами бы не прочитали. Рекомендуем!
- ИИрина25 февраля 2023Первый раз, когда экскурсия прошла так, что вроде и все хорошо, и по программе, но вот как то скучно. Хороший
- KKseniia23 ноября 2022Мария прекрасный гид. Нам очень понравилась экскурсия по острову Ситэ
- ВВиктория28 сентября 2022Мы много и часто путешествуем, всегда заказываем несколько экскурсии, поэтому с экскурсоводами опыт имеем. В этот раз Мария нас удивила
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