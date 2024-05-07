Площадь Дофин – экскурсии в Париже

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь Дофин» в Париже на русском языке, цены от €107, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Париж - город на берегу Сены
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Париж - город на берегу Сены: экскурсия по символам истории
Откройте для себя величие Парижа, прогуливаясь по набережным Сены и встречая его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Palais Royale
Завтра в 12:30
16 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Тайны двух островов для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Тайны двух островов для взрослых и детей
Окунуться в многовековую историю Парижа от средневековья до наших дней
Начало: Новый мост
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
174 за всё до 6 чел.
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от 107 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Тайны двух островов для взрослых и детей
    Прекрасно прогулялись с Людмилой по Сите. Экскурсия рассчитана на детей, ребенок узнал много нового и интересного. Да и взрослые тоже:) Благодарим
  • В
    Вероника
    15 апреля 2024
    Тайны двух островов для взрослых и детей
    Большое СПАСИБО Людмиле за чудесную прогулку. Нам с сыном было очень комфортно! Прекрасная, не обременительная, но в тоже время насыщенная
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    подача информации, много историй, которые откладываются в памяти (что очень важно, на мой взгляд, когда нет чрезмерной многослойности исторических фактов, а на следующий день трудно что-то вспомнить). Это как раз тот случай, когда не хотелось расходиться, а продолжать гулять, смотреть, слушать еще и еще… Удачи Людмиле! Еще раз, благодарю!

  • В
    Валерия
    28 декабря 2023
    Париж - город на берегу Сены
    Ольга-замечательный экскурсовод! Мы получили огромное удовольствие. спасибо!
  • М
    Марина
    17 ноября 2023
    Парижские тайны
    Это было мое первое знакомство с городом. И я очень рада, что оно началось именно с этой экскурсии. Во-первых, истории
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    разных мест и детали позволяют лучше запомнить новое место и блеснуть знаниями перед друзьями))) Во-вторых, после экскурсии я прошла по тем же местам уже сама и было чувство, что я хорошо знаю эти улочки и дома. Спасибо большое за чудо-экскурсии!!

  • А
    Анна
    27 июля 2023
    Париж - город на берегу Сены
    Прекрасная экскурсия! Ольга очень эрудированный экскурсовод, рассказала очень много интересной информации, чувствуется что человек знает историю, прекрасно ориентируется во всех исторических периодах Франции. Очень приятный и интеллигентный человек. Мы потрясающе провели время. Спасибо большое Ольги за экскурсию.
  • А
    Алёна
    22 апреля 2023
    Парижские тайны
    Огромная благодарность Елене за прекрасную, интересную, незабываемую экскурсию! Очень креативный, профессиональный подход к людям, подача информации и исторических фактов, внимательность к туристам, непередаваемая любовь к Парижу и его достопримечательностям. Благодарим Вас от души и рекомендуем всем Елену!
  • O
    Olga
    10 апреля 2023
    Парижские тайны
    Экскурсия с Леной нам очень понравилась - два часа пролетели незаметно! Увлекательно и познавательно, узнали много такого, чего сами бы не прочитали. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    25 февраля 2023
    Остров Ситэ - корабль на волнах времени
    Первый раз, когда экскурсия прошла так, что вроде и все хорошо, и по программе, но вот как то скучно. Хороший
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    гид, педантичный, аккуратный, вежливый, вот все хорошо. И истории вроде занимательные. Но … как то без души. Париж - самый красивый город мира, с самыми интригующими историями. Любовь и смерть, добро и зло, интриги и вероломство, великодушие и добродетель, страсти и вражда, дружба и предательство. Да, это тоже было в Экскурсии, но на мой вкус - пресновато. От гида ждёшь passion. Тут такое ощущение что встретил не горячего любовника а глубоко женатого человека. Чинно, благородно, правильно, но про Париж я бы рассказала по другому) Но это вкусовщина, хороший гид. Но если ищите с перчинкой, не сюда

  • K
    Kseniia
    23 ноября 2022
    Остров Ситэ - корабль на волнах времени
    Мария прекрасный гид. Нам очень понравилась экскурсия по острову Ситэ
  • В
    Виктория
    28 сентября 2022
    Остров Ситэ - корабль на волнах времени
    Мы много и часто путешествуем, всегда заказываем несколько экскурсии, поэтому с экскурсоводами опыт имеем. В этот раз Мария нас удивила
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    и огромным количеством знаний и фактов, и умением красиво и интересно их преподнести. Это уже наша вторая экскурсия с Марией и мы в полном восторге. В заключение скажу, что Мария одна из лучших, кого мы встречали и конечно же всем, всем советуем при посещении Парижа, обращаться к её услугам.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Площадь Дофин»

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  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
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  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Площадь Дофин" можно забронировать 4 экскурсии от 107 до 174 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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