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гид, педантичный, аккуратный, вежливый, вот все хорошо. И истории вроде занимательные. Но … как то без души. Париж - самый красивый город мира, с самыми интригующими историями. Любовь и смерть, добро и зло, интриги и вероломство, великодушие и добродетель, страсти и вражда, дружба и предательство. Да, это тоже было в Экскурсии, но на мой вкус - пресновато. От гида ждёшь passion. Тут такое ощущение что встретил не горячего любовника а глубоко женатого человека. Чинно, благородно, правильно, но про Париж я бы рассказала по другому) Но это вкусовщина, хороший гид. Но если ищите с перчинкой, не сюда