Еще несколько необычных экскурсий в Париже

Трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем — это комфорт и сэкономленное время. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой и улыбкой, поможем с багажом, с радостью доставим на комфортабельном автомобиле 🚘 по указанному адресу и попутно ответим на все интересующие вопросы.

Компетентный русскоговорящий водитель

Мы — компания надежных и дружелюбных водителей, которые доставят вас из любого аэропорта города к месту назначения в Париже или его пригороде по фиксированной цене. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой, поможем с багажом, сориентируем на месте, подскажем, где купить сим-карту, и с радостью ответим на все вопросы.

Высокий уровень сервиса

Мы доставим к месту назначения по кратчайшему пути, соблюдая все правила безопасности. Вам не придется платить за любые задержки рейсов, так как мы отслеживаем изменения онлайн. Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле, оборудованном кондиционером и WI-FI.

Организационные детали

Цена указана для 1-4 человек. Для группы 5-8 человек — 90 евро.

Наши автомобили: Mercedes Viano, Renault Espace, Mercedes E class, Toyota Verso, Peugeot 508. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена на авто того же класса.

При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилия (необходимы для именной таблички), контактный номер, адрес в Париже.

Для безопасности детей мы можем предоставить детские сиденья (до трех лет) или бустеры. Если для вашего ребенка потребуется автокресло или бустер, напишите об этом организатору трансфера заранее.