Еще несколько необычных экскурсий в Париже

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»

Владимир
Владимир – Гид из Парижа
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Задать вопрос
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🌃Ночная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🎄На новый год!
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €65 за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем — это комфорт и сэкономленное время. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой и улыбкой, поможем с багажом, с радостью доставим на комфортабельном автомобиле 🚘 по указанному адресу и попутно ответим на все интересующие вопросы.
Компетентный русскоговорящий водитель
Мы — компания надежных и дружелюбных водителей, которые доставят вас из любого аэропорта города к месту назначения в Париже или его пригороде по фиксированной цене. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой, поможем с багажом, сориентируем на месте, подскажем, где купить сим-карту, и с радостью ответим на все вопросы.
Высокий уровень сервиса
Мы доставим к месту назначения по кратчайшему пути, соблюдая все правила безопасности. Вам не придется платить за любые задержки рейсов, так как мы отслеживаем изменения онлайн. Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле, оборудованном кондиционером и WI-FI.
Организационные детали
Цена указана для 1-4 человек. Для группы 5-8 человек — 90 евро.
Наши автомобили: Mercedes Viano, Renault Espace, Mercedes E class, Toyota Verso, Peugeot 508. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена на авто того же класса.
При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилия (необходимы для именной таблички), контактный номер, адрес в Париже.
Для безопасности детей мы можем предоставить детские сиденья (до трех лет) или бустеры. Если для вашего ребенка потребуется автокресло или бустер, напишите об этом организатору трансфера заранее.
Что входит
  • транспортные услуги
Начало
🚩 На выходе из вашего терминала
Место завершения
🏁 ваш адрес в Париже
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир
Владимир
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Париже

Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
35
2 часа
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
519 отзывов
Главные сокровища Лувра за 2 часа
37
2 часа
Главные сокровища Лувра за 2 часа
372 отзыва
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Обзорная экскурсия по Парижу
20
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
236 отзывов
Ежедневная прогулка по Парижу
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Парижу
217 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прогулки по Монмартру
От 85
3 часа
Прогулки по Монмартру
172 отзыва
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Понять Париж за два часа
От 92
2 часа
Понять Париж за два часа
140 отзывов
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров