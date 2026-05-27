Трансфер из Парижа в Версаль - резиденцию французских королей

На комфортабельном и просторном авто мы доставим вас в Версаль.
В своём темпе вы исследуете галерею и апартаменты дворца, пройдётесь по аллеям и полюбуетесь фонтанами. В стоимость включён аудиогид по садам — вы узнаете историю парка и замысел создателей.
Описание трансфер
- Заберём вас из Парижа и отправимся в Версаль.
- Вы посетите парадные залы дворца, включая Зеркальную галерею, королевские апартаменты и часовню (билеты приобретаются отдельно).
- Прогуляетесь по Версальским садам — образцу французского регулярного парка с фонтанами, скульптурами и аллеями. Аудиогид поможет понять замысел ландшафтного дизайна, историю и символику ансамбля.
Организационные детали
*Трансфер Париж- Версаль- Париж
- Аудиогид по Версальским садам входит в стоимость.
- Билеты в Версаль оплачиваются дополнительно, по предварительной договорённости поможем вам с покупкой.
- Трансфер от Парижа до Версаля и обратно на автомобиле с просторным салоном, откидными сидениями. В салоне есть питьевая вода, Wi-Fi и возможность зарядить телефон. За рулём один из наших водителей с профессиональным стажем от 15 лет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 295 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
