36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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пятницу с 2 до 7. Никаких пробок и очередей. Прекрасный парк и сам дворец, плюс повезло с чудесной погодой.



Пара небольших нюансов для улучшения на будущее:



1. Оплата билетов в Версаль.

Команде Tripster нужно добавить в общую стоимость цену билетов, чтобы избежать необходимости переводов экскурсоводу по PayPal. По факту вы переводите деньги незнакомому человеку по сервису, который кишит мошенниками. Возникли сложности с комиссией, Александра не выходила на связь пару дней, что стоило нервных клеток.



2. Стиль коммуникации.

Для нас это в первую очередь отдых, при этом во время экскурсии мы не менее 10 раз услышали фразу «я уже это вам говорила!», как будто упрекая нас в невнимательности как учительница в школе. Это создавало напряженный вайб.



При этом я считаю нормальным, что Александра не ответила на все мои вопросы, типа как звали регента или почему у Людовика ХIV инициалы LL и пр., это все-таки не экзамен по истории, а в первую очередь приятная прогулка, которой она и была за парой исключений, которые легко улучшить.



С учетом нюансов и сравнительно с другими экскурсиями, которые мы взяли на трипстер в Париже, это 4 из 5.