36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Версаль считается самым значительным и великолепным дворцово-парковым ансамблем Европы. Сотворил это уникальное место французский король Людовик XIV, также известный как король-солнце.

Что вас ожидает

В ходе экскурсии я расскажу Вам о короле, который был неординарной личностью, о кулисах дворцового бытия и о причинах создания нового дворца. Людовику довелось прожить необыкновенно долгую для своего времени жизнь. Родился король 5 сентября 1638 года, а умер 1 сентября 1715 года, то есть в 77 лет. За это время он был дважды женат и зачал более 20 детей, не только от жен, но и от многочисленных любовниц, воспетых в романах А. Дюма.

Был ли король красив? У вас будет возможность составить свое мнение — в ходе экскурсии мы увидим его портреты, но говорят, ни одна женщина не могла устоять от его ухаживаний. Ведь его величество король был умен, образован и в отличной спортивной форме. Людовик говорил на 5 языках, умел играть на трех музыкальных инструментах, а до 27 лет исполнял балетные роли.

Во время нашей прогулки я поведаю, почему в наши дни Версаль — это гордость Франции, а Людовик XIV — образец лидера, которому стремятся подражать генеральные директора ведущих французских компаний, таких как, например, Vinci, Total, LVMH… При короле-солнце Франция достигла апогея в своем развитии, защитила свои границы, стала центром мировой культуры и страной с абсолютной монархией. Даже после смерти Людовика XIV все царские дворы Европы продолжали говорить на французском языке, повсюду строились дворцы, напоминающие по форме и организации Версаль, а в моде главенствовала французская культура.

Мы посетим апартаменты короля в Большом Дворце вместе с главным парком, выполненным во французском стиле. А в теплое время года сможем также полюбоваться версальскими фонтанами.