36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 век французы называют Grand Siècle — Великим, или Грандиозным веком. И именно Версаль стал его главным символом.
Людовик XIV создавал не просто дворец, а настоящий театр абсолютной монархии, где всё должно было восхищать: золото интерьеров, бесконечные сады, придворные церемонии и даже повседневная жизнь короля.
Людовик XIV создавал не просто дворец, а настоящий театр абсолютной монархии, где всё должно было восхищать: золото интерьеров, бесконечные сады, придворные церемонии и даже повседневная жизнь короля.
Описание билета
Во время экскурсии мы погрузимся в блеск и тайны самого роскошного дворца Европы. Пройдём по королевским покоям, увидим Зеркальную галерею и знаменитые сады Версаля. Поговорим о власти, роскоши, интригах и людях, которые жили внутри этой идеально поставленной системы.
Версаль — это не просто музей. Это грандиозное наследие Короля-Солнце и место, где Франция училась быть центром Европы.
Вы узнаете:
- Как и зачем Людовик XIV построил Версаль и какую роль играл дворец в укреплении абсолютной монархии
- Почему король-солнце стал эталоном европейского правителя
- Каким был характер Людовика: балет, музыка, дипломатия и… более 20 детей
- Какие интриги скрывались за роскошными залами и как на самом деле жили придворные
- Почему Версаль до сих пор остаётся символом величия Франции и образцом для подражания в бизнесе, моде и архитектуре
Организационные детали
- Обратите внимание: пройти во дворец с гидом можно только по специальной резервации. Обычные билеты на сайте музея не дают гиду право вести экскурсию внутри. Чтобы её оформить, гид пришлёт ссылку, по которой вы можете сами оплатить билеты. Правила Версаля разрешают покупать минимум 3 билета, даже если вас меньше или с вами дети
- Продолжительность экскурсии — 4 часа вместе с дорогой туда и обратно. Во дворце и в саду мы проведём 2,5 часа
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Версаль — €25, детям до 18 лет — бесплатно
- Входные билеты в сады (с апреля по октябрь) — €10-12
- «Малый Трианон» и ферма Марии Антуанетты (если не будет билетов во дворец) — €15
- Дорога из Парижа в Версаль:
— такси — €35–45, оплата по счётчику
— трансфер — €80–120
— поезд — €5 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Париже
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3001 туриста
Я родилась в Фергане, городе, название которого переводят как «страна пери», мифических существ персидских легенд. В детстве моими героями были не только Василиса Премудрая, но и Шахерезада с Ходжой Насреддином.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра прекрасный экскурсовод, приятный в общении человек. Нам была проведена экскурсия по дворцу Версалю. Для взрослой аудитории максимально содержательно.
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А
Очень свежо и красиво!
Были на экскурсии 20 сен 2024 семьей с маленьким ребенком.
В целом, все очень хорошо, организовано прилично, всего полчаса от центра и обратно на такси. Дело было в
Были на экскурсии 20 сен 2024 семьей с маленьким ребенком.
В целом, все очень хорошо, организовано прилично, всего полчаса от центра и обратно на такси. Дело было в
Александра
Ответ организатора:
Добрый день!
Главным участником экскурсии была 16 месячная Виктория Алексеевна:-) Чтобы очаровательная голубоглазая красавица не плакала, а все время хохотала, мы
Главным участником экскурсии была 16 месячная Виктория Алексеевна:-) Чтобы очаровательная голубоглазая красавица не плакала, а все время хохотала, мы
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Прекрасная экскурсия от прекрасного экскурсовода Александры в прекрасном дворце и парке! Очень познавательно и душевно! Рекомендую! Я ранее уже была во дворце самостоятельно, но с экскурсоводом, конечно, совсем другое дело!
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А
Александра - очень приятная, разносторонне эрудированная, много информации по теме экскурсии, и просто о современной Франции. Порекомендовала нам хорошего гида в Ницце, за что отдельное спасибо. К сожалению, отказалась от совместного ужина, муж француз ждал дома =)
Гид, знающий историю!!!!
Гид, знающий историю!!!!
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Александра встретила нас в отеле, по дороге рассказала много интересных фактов о самом Париже, его истории. Узнали много нового, не только о дворце и его правителях, истории картин и много другое. Время пролетело незаметно, Париж влюбил в себя по новому
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M
Александра прекрасный гид и очень приятный человек. Подача материала доступная, время экскурсии пролетело незаметно!
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