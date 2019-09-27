36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни

Александра
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Александра – ваш гид
Почему ни одна женщина не могла устоять от ухаживаний короля-солнца, а Версаль и по сей день остается гордостью Франции? Дворец во всем своем великолепии с чудесным парком во французском стиле и знаменитыми версальскими фонтанами.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии36 отзывов
4.97
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль

Версаль считается самым значительным и великолепным дворцово-парковым ансамблем Европы. Сотворил это уникальное место французский король Людовик XIV, также известный как король-солнце.

Что вас ожидает

В ходе экскурсии я расскажу Вам о короле, который был неординарной личностью, о кулисах дворцового бытия и о причинах создания нового дворца. Людовику довелось прожить необыкновенно долгую для своего времени жизнь. Родился король 5 сентября 1638 года, а умер 1 сентября 1715 года, то есть в 77 лет. За это время он был дважды женат и зачал более 20 детей, не только от жен, но и от многочисленных любовниц, воспетых в романах А. Дюма.

Был ли король красив? У вас будет возможность составить свое мнение — в ходе экскурсии мы увидим его портреты, но говорят, ни одна женщина не могла устоять от его ухаживаний. Ведь его величество король был умен, образован и в отличной спортивной форме. Людовик говорил на 5 языках, умел играть на трех музыкальных инструментах, а до 27 лет исполнял балетные роли.

Во время нашей прогулки я поведаю, почему в наши дни Версаль — это гордость Франции, а Людовик XIV — образец лидера, которому стремятся подражать генеральные директора ведущих французских компаний, таких как, например, Vinci, Total, LVMH… При короле-солнце Франция достигла апогея в своем развитии, защитила свои границы, стала центром мировой культуры и страной с абсолютной монархией. Даже после смерти Людовика XIV все царские дворы Европы продолжали говорить на французском языке, повсюду строились дворцы, напоминающие по форме и организации Версаль, а в моде главенствовала французская культура.

Мы посетим апартаменты короля в Большом Дворце вместе с главным парком, выполненным во французском стиле. А в теплое время года сможем также полюбоваться версальскими фонтанами.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Во дворец путешественники и гид входят без очереди по специальной резервации
  • Билеты в Версаль гид приобретает заранее на конкретное время. Если вы опоздаете, придется покупать новые билеты (делать резервацию). Но нет гарантии, что билеты на этот день будут в наличии.
  • Билеты, которые продаются на сайте музея в открытом доступе не дают гиду право вести экскурсию во дворце
  • Для детей до 18 лет вход во дворец — бесплатный. Чтобы войти в музей с гидом без очереди — нужно забронировать два платных входа. Если вы мама с двумя детьми, все равно придется заплатить за одного ребенка 18 евро.
  • Чтобы я смогла купить билеты заранее, вам необходимо перевести полную сумму на мой счет (перевод по PayPal, на счет во французском банке или на карту Сбербанка)

Как проходит экскурсия

  • Если вы берете такси или автомобиль, то я заберу вас из отеля и начну экскурсию уже в машине
  • Если вы поедете на общественном транспорте, я встречу вас на вокзале (Montparnasse или станции электричек RER C Invalides)
  • Продолжительность экскурсии в Версаль из Парижа — 4 часа (с учетом дороги туда и обратно)
  • В зимний период лучше смотреть Большой Дворец, а в летний — сады, малый Трианон и ферму Марии Антуанетты
  • Я рекомендую добираться до Версаля на такси: в этом случае экскурсия начинается в дороге
  • Если добираться до Версаля на поезде: разговаривать будет неудобно, так как оживленная беседа может мешать другим пассажирам. На машине — меньше времени уходит на дорогу, больше времени остается на прогулку по парку после посещения дворца.

Дополнительные расходы

  • Билеты в Версаль – 18 евро с человека, детям до 18 лет – бесплатно
  • Проезд до Версаля
  • С апреля по октябрь, в дни когда в садах работают фонтаны или звучит музыка, вход платный — 9 евро

Дополнительные опции

  • По вашему желанию, кроме Большого дворца, в Версале можно также посетить дворец «Малый Трианон» и ферму Марии Антуанетты. В этом случае продолжительность экскурсии составит 7 часов, стоимость — 420 евро. Добраться до малого дворца можно на специальном автобусе, который ходит внутри парка — 9 евро с человека (для гидов — бесплатно). Вход во дворец и на ферму — 10 евро.
  • Если экскурсия проходит во второй половине дня вместо Большого дворца можно посетить Малый Трианон и Ферму Марии Антуанетты. Этот вариант рекомендован для путешественников с маленькими детьми (до 5-6 лет) и в летний период для всех путешественников, так как в Большой дворец может не быть билетов, для посещения его с гидом.

Варианты проезда из Парижа в Версаль

  • на такси — 35-45 евро, оплата по счетчику
  • на автомобиле Uber — 45-120 евро
  • трансфер — 80-90 евро
  • на общественном транспорте (поезде) — 4.5 евро
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль
Бесподобный Версаль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 сентября 2019
Александра - прекрасный гид, очень пунктуальна,отзывчива,обладает умением рассказать.Экскурсия увлекательно прошла. Всем рекомендую
17 сентября 2019
Отличная экскурсия! Александра - прекрасный рассказчик. Много новой и очень интересной информации.
15 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, была содержательной и нескучной. Александра отличный экскурсовод, знает огромное количество интересных мелочей помимо основной информации.
9 августа 2019
Спасибо Александре за очень познавательную и интересную экскурсию! Очень рекомендуем! Вся семья была очарована интересным изложением истории, глубиной знаний.
8 августа 2019
Нам безумно понравилась гид Александра ! Она любит свою работу и рассказывает экскурсию для простых обывателей очень доступно и интересно !
18 июля 2019
Прекрасная экскурсия, спасибо огромное!
17 июня 2019
Замечательная экскурсия! 4 часа пролетели очень быстро. Александра очень интересный рассказчик! Прекрасный, знающий свою работу гид, всем рекомендую! Были компанией 6 человек, всем очень понравилось! Спасибо!
Денис
17 мая 2019
Отличная экскурсия. Перед посещением рекомендую ознакомиться с историей Версаля и его жителей. Подойдет одноименный сериал.
7 марта 2019
Экскурсия по Версалю прошла на одном дыхании! Александра продемонстрировала отличные знания, увлеченность, с удовольствием отвечала на параллельно возникающие у нас вопросы - пожалуй, это один из лучших гидов, которые нам встречались. Обязательно продолжим знакомство с Парижем под Вашим руководством.
5 января 2019
Здравствуйте. Александра ,это действительно был -Бесподобный Версаль !!! Я привезла с собой не только знания ,но и массу положительных эмоций и фото. Я рада,что теперь у меня есть лучший гид в Париже ..Отдельное спасибо за нашу с Вами встречу в лобби отеля, для меня это было немаловажно.После чего ,моя экскурсия началась в такси ,по дороге в Версаль- очень удобно. У гида на любой мой вопрос ,был ответ и даже более. Рекомендую. До встречи. С Ув. Марина .
Ещё 26 отзывов

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