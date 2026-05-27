В долину Луары из Парижа: индивидуальный трансфер по замкам

Провести день среди королевских резиденций - в своём ритме и с комфортом
Замки Луары — must-see, но добраться до них самостоятельно не так просто.

Вы отправитесь в поездку на комфортабельном автомобиле и за день спокойно изучите главные достопримечательности региона, не думая о маршрутах, расписаниях и пересадках. Останется только выбирать, где задержаться подольше и чем наполнить этот день.
Описание трансфер

Вы можете выбрать один из двух маршрутов.

Маршрут 1. Шеверни — Блуа — Шамбуаз

Замок Шеверни. Один из самых элегантных и хорошо сохранившихся в долине Луары. Он принадлежит частной семье, благодаря чему внутри осталась подлинная обстановка, а окружающий парк отличается ухоженностью и гармонией.

Замок Блуа — объединяет несколько эпох: от готики до ренессанса и классицизма. Служил резиденцией французских королей и был свидетелем придворных интриг и политических драм.

Замок Амбуаз — королевская резиденция с панорамным видом на Луару. Леонардо да Винчи провёл последние годы неподалёку, здесь же находится предполагаемое место его захоронения.

Маршрут 2. Шеверни — Амбуаз — Шенонсо

Замок Шеверни. Здесь можно увидеть подлинную мебель, гобелены и почувствовать дух французского дворянства.

Замок Амбуаз — одна из ключевых королевских резиденций эпохи Возрождения с великолепными видами на Луару.

Замок Шенонсо — известен как «замок дам», он прославился благодаря женщинам, сыгравшим важную роль в его истории: Екатерине Медичи, Диане де Пуатье и другим.

На любом маршруте можем посетить винодельню в долине Луары и продегустировать местные вина — эта опция уже включена в стоимость.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz V-класса люкс. В салоне есть вода, Wi-Fi и зарядка для телефона
  • Входные билеты в замки оплачиваются дополнительно. При необходимости поможем с покупкой
    Замок Шеверни: €15,5 за взрослого и €11,5 за ребёнка до 14 лет
    Замок Блуа: €16 за взрослого и €8 за ребёнка до 18 лет
    Замок Амбуаз: €17,30 за взрослого и €11 за ребёнка до 18 лет
    Замок Шенонсо: €19 за взрослого и €15 за ребёнка до 18 лет
  • Трансфер можно организовать для 4–7 чел. — доплата €150
  • Можем порекомендовать и зарезервировать столик в одном из лучших ресторанов Амбуаза
  • За рулём один из наших водителей с профессиональным стажем от 15 лет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 295 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки. Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге. С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.

от €550 за экскурсию