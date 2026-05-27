Замки Луары — must-see, но добраться до них самостоятельно не так просто. Вы отправитесь в поездку на комфортабельном автомобиле и за день спокойно изучите главные достопримечательности региона, не думая о маршрутах, расписаниях и пересадках. Останется только выбирать, где задержаться подольше и чем наполнить этот день.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €550 за экскурсию

Описание трансфер

Вы можете выбрать один из двух маршрутов.

Маршрут 1. Шеверни — Блуа — Шамбуаз

Замок Шеверни. Один из самых элегантных и хорошо сохранившихся в долине Луары. Он принадлежит частной семье, благодаря чему внутри осталась подлинная обстановка, а окружающий парк отличается ухоженностью и гармонией.

Замок Блуа — объединяет несколько эпох: от готики до ренессанса и классицизма. Служил резиденцией французских королей и был свидетелем придворных интриг и политических драм.

Замок Амбуаз — королевская резиденция с панорамным видом на Луару. Леонардо да Винчи провёл последние годы неподалёку, здесь же находится предполагаемое место его захоронения.

Маршрут 2. Шеверни — Амбуаз — Шенонсо

Замок Шеверни. Здесь можно увидеть подлинную мебель, гобелены и почувствовать дух французского дворянства.

Замок Амбуаз — одна из ключевых королевских резиденций эпохи Возрождения с великолепными видами на Луару.

Замок Шенонсо — известен как «замок дам», он прославился благодаря женщинам, сыгравшим важную роль в его истории: Екатерине Медичи, Диане де Пуатье и другим.

На любом маршруте можем посетить винодельню в долине Луары и продегустировать местные вина — эта опция уже включена в стоимость.

Организационные детали