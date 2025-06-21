Индивидуальная
до 2 чел.
Из Парижа в замки Луары
Увлекательное путешествие в замки Луары: Шамбор, Шенонсо и Амбуаз. Откройте для себя историю и насладитесь винной дегустацией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
€950 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по замкам долины Луары - из Парижа
В сказочные Шамбор, Шенонсо и Амбуаз - на комфортном автомобиле с водителем
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
€875 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Парижа в долину Луары: три королевских замка
Для тех, кому интересна история Франции, ренессансная архитектура и живописные фотолокации
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
€1178
€1240 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 июня 2025Очень рекомендую этот тур и организаторов. Все прошло на высшем уровне, от начала обсуждения заказа до доставки нас обратно к
- OOksana5 июня 2025Delighted with the trip to the castles of the Loire Valley! Guide Olga and driver Alex are amazing! Olga is
- ссергей24 мая 2025Организатор тура предоставил водителя с авто бизнес класса, водителем Романом и экскурсоводом Davide. Приехали два молодых человека: Роман - водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Луара»
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