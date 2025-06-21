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Экскурсии по замкам Луары из Парижа

Найдено 3 экскурсии в категории «Луара» в Париже на русском языке, цены от €875, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
На машине
13 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Парижа в замки Луары
Увлекательное путешествие в замки Луары: Шамбор, Шенонсо и Амбуаз. Откройте для себя историю и насладитесь винной дегустацией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
€950 за всё до 3 чел.
Экскурсия по замкам долины Луары - из Парижа
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по замкам долины Луары - из Парижа
В сказочные Шамбор, Шенонсо и Амбуаз - на комфортном автомобиле с водителем
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
€875 за всё до 6 чел.
Из Парижа в долину Луары: три королевских замка
На машине
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Парижа в долину Луары: три королевских замка
Для тех, кому интересна история Франции, ренессансная архитектура и живописные фотолокации
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
€1178€1240 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 июня 2025
    Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
    Очень рекомендую этот тур и организаторов. Все прошло на высшем уровне, от начала обсуждения заказа до доставки нас обратно к
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    отелю. Очень комфортабельный мини вен мерседес, супер водитель Василий, настоящий профи. С нами была гид Ольга - это 100 из 100. Весь день был четко структурирован, вся программа была спланирована таким образом, чтобы иметь возможность в один день посмотреть три замка в разных локациях, но при этом не устать, взять максимум в каждой точке, получить полное представление о контексте тех времен! Замки великолепные! Очень рекомендую сделать такой выезд, особенно если Вы хотите посмотреть настоящую Францию, а не только Париж 😂

  • O
    Oksana
    5 июня 2025
    Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
    Delighted with the trip to the castles of the Loire Valley! Guide Olga and driver Alex are amazing! Olga is
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    very pleasant woman, an experienced guide who tells very interesting information, knows history, I learned a lot of new things during this trip! Alex is very careful and professional, very pleasant and calm. Thanks to Olga and Alex for a wonderful day! I can recommend them to everyone!!! I wish Olga and Alex good customers and well-being!!!❤️❤️❤️ В восторге от поездки по замкам долины Луары! Гид Ольга и водитель Алекс просто потрясающие! Ольга очень приятная женщина, опытный гид, рассказывает очень интересную информацию, знает историю, я узнала много нового за эту поездку! Алекс очень внимательный и профессиональный, очень приятный и спокойный. Спасибо Ольге и Алексу за прекрасный день! Могу рекомендовать их всем!!! Желаю Ольге и Алексу хороших клиентов и благополучия!!! ❤️❤️❤️

    Delighted with the trip to the castles of the Loire Valley! Guide Olga and driver AlexDelighted with the trip to the castles of the Loire Valley! Guide Olga and driver AlexDelighted with the trip to the castles of the Loire Valley! Guide Olga and driver AlexDelighted with the trip to the castles of the Loire Valley! Guide Olga and driver Alex
  • с
    сергей
    24 мая 2025
    Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
    Организатор тура предоставил водителя с авто бизнес класса, водителем Романом и экскурсоводом Davide. Приехали два молодых человека: Роман - водитель.
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    Уверенный, спокойный, аккуратный. Давид - очень интеллигентный, эрудированный и интересный экскурсовод. По таймингу экскурсия была организована безупречно: без задержек или бесцельных шатаний. Ставлю жирный лайк за организацию и индивидуально каждому из парней за профессиональную работу в сфере их ответственности. Рекомендую!

    Организатор тура предоставил водителя с авто бизнес класса, водителем Романом и экскурсоводом Davide. Приехали два молодыхОрганизатор тура предоставил водителя с авто бизнес класса, водителем Романом и экскурсоводом Davide. Приехали два молодыхОрганизатор тура предоставил водителя с авто бизнес класса, водителем Романом и экскурсоводом Davide. Приехали два молодыхОрганизатор тура предоставил водителя с авто бизнес класса, водителем Романом и экскурсоводом Davide. Приехали два молодыхОрганизатор тура предоставил водителя с авто бизнес класса, водителем Романом и экскурсоводом Davide. Приехали два молодыхОрганизатор тура предоставил водителя с авто бизнес класса, водителем Романом и экскурсоводом Davide. Приехали два молодыхОрганизатор тура предоставил водителя с авто бизнес класса, водителем Романом и экскурсоводом Davide. Приехали два молодыхОрганизатор тура предоставил водителя с авто бизнес класса, водителем Романом и экскурсоводом Davide. Приехали два молодых

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Луара»

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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2025
Сейчас в Париже в категории "Луара" можно забронировать 3 экскурсии от 875 до 1178 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Луара», 15 ⭐ отзывов, цены от €875. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь