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отелю. Очень комфортабельный мини вен мерседес, супер водитель Василий, настоящий профи. С нами была гид Ольга - это 100 из 100. Весь день был четко структурирован, вся программа была спланирована таким образом, чтобы иметь возможность в один день посмотреть три замка в разных локациях, но при этом не устать, взять максимум в каждой точке, получить полное представление о контексте тех времен! Замки великолепные! Очень рекомендую сделать такой выезд, особенно если Вы хотите посмотреть настоящую Францию, а не только Париж 😂