Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
В Париже есть квартал, где каждый уголок словно со страниц волшебной сказки. А совсем рядом — живописный дворец. Казалось бы, среди такой роскоши может быть неуютно. Но со мной вы будете чувствовать себя как дома.
Мы пройдём потайными улицами и двориками, почувствуем себя завсегдатаями блошиного рынка и будем то и дело переноситься из прошлого в будущее — и обратно.
Мы пройдём потайными улицами и двориками, почувствуем себя завсегдатаями блошиного рынка и будем то и дело переноситься из прошлого в будущее — и обратно.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Охота за сокровищами
Наша встреча начнётся на самом большом в мире антикварном рынке. Это настоящий райский уголок для коллекционеров и любителей старины. Здесь можно найти предметы искусства, мебель, ювелирные украшения, книги и многое другое. Сюда приходят известные декораторы и дизайнеры интерьеров для поиска шедевров. В зависимости от ваших целей и пожеланий, я составлю для вас идеальный маршрут по рынку.
- Переходя от одного торгового ряда к другому вы совершите путешествие из 18-го века в 20-й и обратно.
- Мы заглянем как в известные арт-галереи, так и на секретные склады старинной мебели, где есть шанс найти редкое сокровище по выгодной цене.
- Я расскажу про самые известные магазины рынка, стили и техники изготовления французской мебели, столовое серебро, фарфор и искусство сервировки стола.
- При необходимости помогу сориентироваться в выборе покупки и переговорах с продавцом.
После небольшого перерыва мы отправимся в замок Мальмезон, где находится множество личных вещей Наполеона и Жозефины: мебель, туалетные принадлежности, украшения, одежда. Вы узнаете:
- как познакомились Наполеон и Жозефина, как завязались их отношения, почему семья Наполеона не принимала его возлюбленную;
- что стало причиной развода, как они жили в разлуке и какие трогательные письма писали друг другу;
- о семейных традициях и увлечениях супругов, о моде и гастрономии начала 18-го века, а также об этикете, балах и приёмах, которые проводила Жозефина;
- как устроен великолепный английский сад императрицы и как ей удалось увековечить в нём своё имя.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит билет в музей Мальмезон:
- взрослый билет — €6,5
- молодёжный билет (18-25 лет) — €5
- дети до 18 лет — бесплатно
Других тарифов или возможности бесплатного прохода для отдельных категорий посетителей музей не предлагает.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро Porte de Clignancourt
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Julia — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 407 туристов
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин и увидеть еще много интересного. Получаю большое удовольствие от общения с людьми и стараюсь так вести экскурсию, чтобы туристы почувствовали себя в дружественной обстановке. Всегда дополняю экскурсии интересными фактами, которых не найдёшь в обычных путеводителях. Моя задача — сделать ваш отпуск незабываемым, чтобы вы еще не раз захотели вернуться в Париж.
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