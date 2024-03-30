Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Париже наиболее комфортная для прогулок. В это время антикварный рынок оживает, а сады Мальмезона расцветают. Октябрь и апрель также подходят для экскурсии, но могут быть дожди. Зимой, с ноября по март, меньше туристов, что позволит насладиться атмосферой без суеты, но учтите, что сады не так живописны.

Париж приглашает на уникальную экскурсию, где антикварный рынок станет вашим путеводителем в мир искусства и истории. Здесь каждый найдет что-то по душе: от старинной мебели до редких книг. Дворец Мальмезон удивит вас коллекцией личных вещей Наполеона и Жозефины. Погрузитесь в атмосферу 18-го века, узнайте о моде и традициях того времени. Прогулка по английскому саду Жозефины станет незабываемым завершением вашего путешествия

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Охота за сокровищами

Наша встреча начнётся на самом большом в мире антикварном рынке. Это настоящий райский уголок для коллекционеров и любителей старины. Здесь можно найти предметы искусства, мебель, ювелирные украшения, книги и многое другое. Сюда приходят известные декораторы и дизайнеры интерьеров для поиска шедевров. В зависимости от ваших целей и пожеланий, я составлю для вас идеальный маршрут по рынку.

Переходя от одного торгового ряда к другому вы совершите путешествие из 18-го века в 20-й и обратно.

Мы заглянем как в известные арт-галереи, так и на секретные склады старинной мебели, где есть шанс найти редкое сокровище по выгодной цене.

Я расскажу про самые известные магазины рынка, стили и техники изготовления французской мебели, столовое серебро, фарфор и искусство сервировки стола.

При необходимости помогу сориентироваться в выборе покупки и переговорах с продавцом.

После небольшого перерыва мы отправимся в замок Мальмезон, где находится множество личных вещей Наполеона и Жозефины: мебель, туалетные принадлежности, украшения, одежда. Вы узнаете:

как познакомились Наполеон и Жозефина, как завязались их отношения, почему семья Наполеона не принимала его возлюбленную;

что стало причиной развода, как они жили в разлуке и какие трогательные письма писали друг другу;

о семейных традициях и увлечениях супругов, о моде и гастрономии начала 18-го века, а также об этикете, балах и приёмах, которые проводила Жозефина;

как устроен великолепный английский сад императрицы и как ей удалось увековечить в нём своё имя.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит билет в музей Мальмезон:

взрослый билет — €6,5

молодёжный билет (18-25 лет) — €5

дети до 18 лет — бесплатно

Других тарифов или возможности бесплатного прохода для отдельных категорий посетителей музей не предлагает.