Париж приглашает на уникальную экскурсию, где антикварный рынок станет вашим путеводителем в мир искусства и истории. Здесь каждый найдет что-то по душе: от старинной мебели до редких книг. Дворец Мальмезон удивит вас коллекцией личных вещей Наполеона и Жозефины. Погрузитесь в атмосферу 18-го века, узнайте о моде и традициях того времени. Прогулка по английскому саду Жозефины станет незабываемым завершением вашего путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🗝️ Антикварный рынок - сокровища прошлого
- 🏰 Дворец Мальмезон - история Наполеона
- 📚 Уникальные артефакты и книги
- 🎨 Вдохновение для дизайнеров и коллекционеров
- 🌿 Прогулка по английскому саду Жозефины
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Париже наиболее комфортная для прогулок. В это время антикварный рынок оживает, а сады Мальмезона расцветают. Октябрь и апрель также подходят для экскурсии, но могут быть дожди. Зимой, с ноября по март, меньше туристов, что позволит насладиться атмосферой без суеты, но учтите, что сады не так живописны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Антикварный рынок
- Дворец Мальмезон
Описание экскурсии
Охота за сокровищами
Наша встреча начнётся на самом большом в мире антикварном рынке. Это настоящий райский уголок для коллекционеров и любителей старины. Здесь можно найти предметы искусства, мебель, ювелирные украшения, книги и многое другое. Сюда приходят известные декораторы и дизайнеры интерьеров для поиска шедевров. В зависимости от ваших целей и пожеланий, я составлю для вас идеальный маршрут по рынку.
- Переходя от одного торгового ряда к другому вы совершите путешествие из 18-го века в 20-й и обратно.
- Мы заглянем как в известные арт-галереи, так и на секретные склады старинной мебели, где есть шанс найти редкое сокровище по выгодной цене.
- Я расскажу про самые известные магазины рынка, стили и техники изготовления французской мебели, столовое серебро, фарфор и искусство сервировки стола.
- При необходимости помогу сориентироваться в выборе покупки и переговорах с продавцом.
После небольшого перерыва мы отправимся в замок Мальмезон, где находится множество личных вещей Наполеона и Жозефины: мебель, туалетные принадлежности, украшения, одежда. Вы узнаете:
- как познакомились Наполеон и Жозефина, как завязались их отношения, почему семья Наполеона не принимала его возлюбленную;
- что стало причиной развода, как они жили в разлуке и какие трогательные письма писали друг другу;
- о семейных традициях и увлечениях супругов, о моде и гастрономии начала 18-го века, а также об этикете, балах и приёмах, которые проводила Жозефина;
- как устроен великолепный английский сад императрицы и как ей удалось увековечить в нём своё имя.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит билет в музей Мальмезон:
- взрослый билет — €6,5
- молодёжный билет (18-25 лет) — €5
- дети до 18 лет — бесплатно
Других тарифов или возможности бесплатного прохода для отдельных категорий посетителей музей не предлагает.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Porte de Clignancourt
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 714 туристов
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательный экскурсовод Юлия, познавательно и увлекательно!
Интересно для семей с детьми подростками!
Очень рекомендую!
Интересно для семей с детьми подростками!
Очень рекомендую!
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