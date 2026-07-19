В начале путешествия по музею я покажу так называемый «Первый Лувр» — остатки крепости, где жил Карл V, заложивший основы королевского дворца. Вы окажетесь в подземелье между огромной крепостной стеной и замком XIV века. Далее отправитесь в залы египетского, греческого и римского искусств, где увидите знаменитого сфинкса и познакомитесь с богинями Олимпа — Афиной и Афродитой. А еще я расскажу историю обнаружения Венеры Милосской и помогу представить, как выглядела эта девушка в момент создания шедевра. Кроме того, вы рассмотрите остатки греческих храмов, римские скульптурные портреты, роспись стен Помпей, саркофаги и скульптуру Бойца из коллекции Боргезе.
Главное в европейских залах
Глядя на скульптуру Кановы, вы услышите о любви Психеи и бога Амура. А у творений Микеланджело попытаетесь понять, о чем же думал гений в момент создания своих произведений. Конечно, никакая прогулка по Лувру не может обойтись без Джоконды да Винчи. Вы узнаете, почему это самая узнаваемая картина в мире, и расшифруете смысл знаменитого портрета. Следом рассмотрите другие полотна, знакомые каждому по учебникам истории: «Свобода, ведущая народ», «Коронация Наполеона» и «Клятва Горациев».
Еще больше искусства!
После экскурсии вы сможете остаться в музее и самостоятельно посетить роскошные апартаменты Наполеона III, пройти между гигантскими скульптурами из дворца ассирийского правителя Саргона II и увидеть скульптуры Версаля и Тюильри под навесами корпуса Ришелье.
Организационные детали
Входные билеты в Лувр не включены в стоимость экскурсии. Стоимость — €28 с человека, для детей до 18 лет — бесплатно. Для граждан и студентов ЕС до 25 лет вход бесплатный при наличии удостоверения личности. Вы также оплачиваете €20 за право прохода в музей в группе
Как купить билеты: сначала напишите мне (хотя бы за пару дней) и договоритесь об экскурсии, а затем я куплю билеты — вы отдадите мне деньги за них в день встречи
На время экскурсии будет предоставлен радиогид, который позволит хорошо слышать гида даже в шумных залах музея
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади перед Лувром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 2361 туриста
Мой родной город — Петербург, где после окончания исторического факультета СПбГУ я несколько лет работала в Эрмитаже, рассказывая о музее, его истории и французском искусстве. В Париже я была множество читать дальшеуменьшить
раз, а в 2017 году перебралась сюда надолго.
За годы жизни во Франции успела получить образование в области туризма, провести экскурсии для нескольких тысяч путешественников со всего мира, открыть свою фирму, поработать в сфере антиквариата, проехать эту прекрасную страну вдоль и поперёк, посетить множество интересных мероприятий, привыкнуть к местному менталитету (но не к бюрократии).
Сердце моё отдано Парижу. Я люблю этот город, изучаю его каждый день и с радостью познакомлю вас с ним!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Если вы хотите посетить Лувр без очереди и увидеть главное за пару часов, берите эту экскурсию. Очень продуманный маршрут. Анастасия сумела обратить внимание всей семьи на ключевые моменты и примирила читать дальшеуменьшить
взрослых с этим музеем:-) Были здесь первый раз около 30 лет назад без экскурсии. В памяти осталась уже тогда огромная очередь, толпы туристов у Джоконды и стойкое нежелание возвращаться в этот музей. Анастасия сумела показать Лувр так, что он понравился и взрослым и подросткам, несмотря на толпы и оригинальную новую идею администрации загонять туристов, желающих глянуть на Джоконду, в черный огороженный загон. Анастасия сделала казалось бы невозможное - нашим детям Лувр понравился, несмотря на все издержки массового туризма. Это высокий профессионализм. Спасибо ей за это. Надеемся на новую встречу. В следующий раз за экскурсиями в Париже только к ней.
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А
Андрей
Выбирали гида для семейного визита в Лувр очень тщательно. Решающим фактором для меня стало то, что Анастасия работала гидом в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Подумал: человек с такой школой и опытом читать дальшеуменьшить
плохого точно не посоветует и не проведет. И интуиция не подвела — мы ни на секунду не пожалели!
Анастасия рассказывает очень интересно. Но самое главное — наш главный критик, сын-подросток, которого сложно чем-либо увлечь, остался в полном восторге и оценил экскурсию очень высоко. Это, пожалуй, лучшая рекомендация.
Что лично для меня особенно ценно в гиде — это знания, устроенные по принципу айсберга. Всем видна яркая верхушка, но основная масса сокровищ скрыта под водой. С Анастасией именно так: ты получаешь увлекательный рассказ на поверхности, а если хочешь копнуть глубже — она достает энциклопедическую информацию и интересные факты. Экскурсия с ней — это не монолог, а живое, взаимное общение. Анастасия сама искренне горит своим делом, и эта энергия передаётся. Именно то, что я ищу и ценю в человеке. Все наши пожелания были учтены на сто процентов: показала всё, что мы просили, и по ходу следования по бесконечным залам мы «зацепили» огромные пласты нового и потрясающего. В очередной раз убедились, что Лувр можно изучать бесконечно.
Merci beaucoup, Anastasia! Nous espérons que vous aussi avez trouvé les moments passés avec nous intéressants.
Рекомендуем Анастасию всем, кто хочет не просто галочку поставить, а по-настоящему влюбиться в искусство.
Анастасия
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей! Спасибо за такой подробный отзыв.) Возвращайтесь к Париж, мы точно найдём, что ещё посмотреть в Лувре. Удачи и побольше совместных семейных поездок не смотря ни на что. ❤️
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О
Ольга
Абсолютно уникальная экскурсия, очень благодарны Анастасии за особенный опыт, индивидуальный формат и отличную адаптацию тура под наши интересы. В музей вошли со специального входа, минуя очередь, что особенно порадовало, глядя на читать дальшеуменьшить
толпу желающих. Гид выдала наушники и это дополнительное удобство, учитывая сильный шум в залах. У Анастасии потрясающие знания, отличное умение правильно подать информацию, увлечь беседой и ответить на любые вопросы. Она обаятельный, интеллигентный, тактичный и очень приятный в общении человек. Подача материала настолько структурированна, что всё отлично укладывается в голове! Так что позже, при самостоятельном осмотре картин, полученные знания очень порадовали и пригодились. Мы в восторге от Лувра и Анастасии, однозначно рекомендуем!!
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Л
Людмила
Экскурсия по Лувру с гидом Анастасией оставила самые приятные впечатления. За несколько часов мы прошли по основным экспонатам музея, и благодаря увлекательному рассказу, каждый из них как-будто ожил. Анастасия рассказывала не только о произведениях искусства, но и о самом Лувре, его истории и архитектуре. Анастасия, спасибо за прекрасную экскурсию!
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Эльвира
Крайне рекомендуем посетить Лувр вместе с Анастасией! Мы быстро прошли через специальный вход для гидов, а потом Анастасия провела нас по самым значимым экспонатам Лувра, увлекательно рассказала их историю и читать дальшеуменьшить
раскрыла заложенный в них смысл. Нам также очень понравилось, что рассказ об экспонатах был тесно связан с историей Франции и ее культурного развития, а также с биографиями художников и скульпторов. Мы вышли вдохновленными и получили большое удовольствие от экскурсии.
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Елена
Огромное спасибо Анастасии за чудесную прогулку по Лувру. Мы были с дочерью, ей 14 лет. Это было ее первое знакомство с Лувром. Анастасия организовала это знакомство идеально. Спасибо большое и до новых встреч. Елена.