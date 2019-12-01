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  4. Лувр сквозь века и эпохи

Интересно и понятно о шедеврах одного из самых посещаемых музеев мира

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Лувр — это настоящий лабиринт, где несколько сотен тысяч экспонатов разбросаны по разным залам и корпусам.

Я помогу не заплутать в огромном музее, увидеть самые значимые произведения мирового искусства и разобраться в особенностях скульптуры и живописи.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади перед Лувром
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Лувр сквозь века и эпохи
Лувр сквозь века и эпохи

Что вас ожидает

Шедевры древних цивилизаций
В начале путешествия по музею я покажу так называемый «Первый Лувр» — остатки крепости, где жил Карл V, заложивший основы королевского дворца. Вы окажетесь в подземелье между огромной крепостной стеной и замком XIV века. Далее отправитесь в залы египетского, греческого и римского искусств, где увидите знаменитого сфинкса и познакомитесь с богинями Олимпа — Афиной и Афродитой. А еще я расскажу историю обнаружения Венеры Милосской и помогу представить, как выглядела эта девушка в момент создания шедевра. Кроме того, вы рассмотрите остатки греческих храмов, римские скульптурные портреты, роспись стен Помпей, саркофаги и скульптуру Бойца из коллекции Боргезе.

Главное в европейских залах
Глядя на скульптуру Кановы, вы услышите о любви Психеи и бога Амура. А у творений Микеланджело попытаетесь понять, о чем же думал гений в момент создания своих произведений. Конечно, никакая прогулка по Лувру не может обойтись без Джоконды да Винчи. Вы узнаете, почему это самая узнаваемая картина в мире, и расшифруете смысл знаменитого портрета. Следом рассмотрите другие полотна, знакомые каждому по учебникам истории: «Свобода, ведущая народ», «Коронация Наполеона» и «Клятва Горациев».

Еще больше искусства!
После экскурсии вы сможете остаться в музее и самостоятельно посетить роскошные апартаменты Наполеона III, пройти между гигантскими скульптурами из дворца ассирийского правителя Саргона II и увидеть скульптуры Версаля и Тюильри под навесами корпуса Ришелье.

Организационные детали

Входные билеты в Лувр не включены в стоимость экскурсии. Вам нужно купить их заранее на официальном сайте музея. Стоимость — 17 евро с человека, для детей до 18 лет вход свободный (при наличии удостоверения личности). При покупке билета нужно выбрать дату и время визита, предварительно обсудив их со мной.

Лувр сквозь века и эпохи
Лувр сквозь века и эпохи
Лувр сквозь века и эпохи
Лувр сквозь века и эпохи
Лувр сквозь века и эпохи
Лувр сквозь века и эпохи
Лувр сквозь века и эпохи
Лувр сквозь века и эпохи
Лувр сквозь века и эпохи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади перед Лувром.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия. Мой родной город — Петербург, где я работала несколько лет в Эрмитаже, рассказывала о музее, его истории и французском искусстве. В Париже я была множество раз и только два года назад перебралась сюда надолго. Я люблю этот город и стараюсь пробудить к нему любовь в путешественниках!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 декабря 2019
Посетить Лувр в сопровождении гида - это была очень хорошая идея! Анастасия нас провела по самым примечательным местам, мы смогли получить общее структурированное представление о музее. Так случилось, что начать экскурсию вовремя не получилось. Лувр был утром недоступен для посетителей. Оказывается во Франции так бывает. За время ожидания мы получили много дополнительной полезной информации которая помогла узнать много нового, полезного о Париже и парижанах. Очень признательны Анастасии за содержательность, лаконичность подачи информации, полагаю нам очень повезло!

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