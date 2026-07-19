Лувр — это настоящий лабиринт, где несколько сотен тысяч экспонатов разбросаны по разным залам и корпусам. Я помогу не заплутать в огромном музее, увидеть самые значимые произведения мирового искусства и разобраться в особенностях скульптуры и живописи.

Описание экскурсии

Шедевры древних цивилизаций

В начале путешествия по музею я покажу так называемый «Первый Лувр» — остатки крепости, где жил Карл V, заложивший основы королевского дворца. Вы окажетесь в подземелье между огромной крепостной стеной и замком XIV века. Далее отправитесь в залы египетского, греческого и римского искусств, где увидите знаменитого сфинкса и познакомитесь с богинями Олимпа — Афиной и Афродитой. А еще я расскажу историю обнаружения Венеры Милосской и помогу представить, как выглядела эта девушка в момент создания шедевра. Кроме того, вы рассмотрите остатки греческих храмов, римские скульптурные портреты, роспись стен Помпей, саркофаги и скульптуру Бойца из коллекции Боргезе.

Главное в европейских залах

Глядя на скульптуру Кановы, вы услышите о любви Психеи и бога Амура. А у творений Микеланджело попытаетесь понять, о чем же думал гений в момент создания своих произведений. Конечно, никакая прогулка по Лувру не может обойтись без Джоконды да Винчи. Вы узнаете, почему это самая узнаваемая картина в мире, и расшифруете смысл знаменитого портрета. Следом рассмотрите другие полотна, знакомые каждому по учебникам истории: «Свобода, ведущая народ», «Коронация Наполеона» и «Клятва Горациев».

Еще больше искусства!

После экскурсии вы сможете остаться в музее и самостоятельно посетить роскошные апартаменты Наполеона III, пройти между гигантскими скульптурами из дворца ассирийского правителя Саргона II и увидеть скульптуры Версаля и Тюильри под навесами корпуса Ришелье.

Организационные детали