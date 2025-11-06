Входной билет во дворец и парки Версаля: дворец, Зеркальная галерея, а также возможность посетить Большой и малый Трианон, поместье Марии-Антуанетты и обширные королевские сады.
Описание билетаОткройте для себя одно из самых знаменитых мест Франции: Версаль! . Посетите роскошные залы дворца, включая знаменитую Зеркальную галерею, прогуляйтесь по парку. Если вы приобретаете билет с расширенным доступом, вы сможете посетить Большой и Малый Трианон, куда королевская семья уединялась от дворцовой суеты, деревню Марии-Антуанетты и, конечно, полюбоваться Садами Версаля с террасами, скульптурами и фонтанами. Насладитесь атмосферой французской королевской истории! Важная информация:
- Вход во дворец строго ко времени, которое вы забронировали. А сады и поместье Марии-Антуанетты можете посетить как до, так и после дворца.
- Сады открыты с 8:00 до 20:30 • Последний вход во дворец в 18:00.
Ежедневно, кроме понедельника с 9:30 до 15:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход во дворец в выбранное время
- Вход в Версальские сады, поместье Марии-Антуанетты, Трианон
- Временные выставки во дворце (при наличии)
Место начала и завершения?
Франция, Иль-де-Франс, Ивелин, Версаль, Rue de l’Indépendance Américaine, 6
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника с 9:30 до 15:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 84 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Вход во дворец строго ко времени, которое вы забронировали. А сады и поместье Марии-Антуанетты можете посетить как до, так и после дворца
- Сады открыты с 8:00 до 20:30
- Последний вход во дворец в 18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
6 ноя 2025
Версаль – прекрасное место. Стоит посетить!
о
оксана
16 окт 2025
Очень понравилось. Советую всем, кто будет в Париже.
А
Алина
25 сен 2025
Очень удобно брать билет с общим доступом, но надо следить за временем, так как объекты друг от друга далеко, а вход в главный дворец по времени.
И
Игорь
19 июл 2025
Дворец очень красивый. Сады конечно лучше летом осматривать.
м
маша
21 июн 2025
в Версале нам понравилось всё. Маленький совет для всех. Одевайтесь удобную обувь, желательно мягкую и непромокаемую, если идёте по садами гулять.
Я
Ярослава
6 июн 2025
Это невероятно красиво. Дворец и сады просто роскошны.
А
Алексей
6 мая 2025
Потрясающий опыт! Это обязательно нужно увидеть, когда вы посещаете Францию
О
Ольга
6 мая 2025
Это место необыкновенное! Мы забронировали экскурсию только по дворцу и садам, в Трианон мы не ходили. Если вы хотите увидеть и то, и другое, вам понадобится как минимум 1 день — нескольких часов недостаточно.
