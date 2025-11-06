Я Яна Версаль – прекрасное место. Стоит посетить!

о оксана Очень понравилось. Советую всем, кто будет в Париже.

А Алина Очень удобно брать билет с общим доступом, но надо следить за временем, так как объекты друг от друга далеко, а вход в главный дворец по времени.

И Игорь Дворец очень красивый. Сады конечно лучше летом осматривать.

м маша в Версале нам понравилось всё. Маленький совет для всех. Одевайтесь удобную обувь, желательно мягкую и непромокаемую, если идёте по садами гулять.

Я Ярослава Это невероятно красиво. Дворец и сады просто роскошны.

А Алексей Потрясающий опыт! Это обязательно нужно увидеть, когда вы посещаете Францию