Билеты в Версаль

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты в Версаль» в Париже на русском языке, цены от €13. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Пешая
На автобусе
3.5 часа
112 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel
Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца
13 мая в 11:00
15 мая в 11:00
€87 за человека
Драгоценности Версаля: аудиоэпрогулка по легендарному саду
Пешая
2 часа
Билеты
Драгоценности Версаля: аудиопрогулка
Откройте для себя Версаль в новом свете с аудиогидом. Прогуляйтесь по королевским садам и узнайте секреты французских монархов
Начало: 2 Rue de l’Indépendance Américaine
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€13 за билет
Экскурсия в Версаль и Живерни
8 часов
Билеты
Экскурсия в Версаль и Живерни
Начало: Ваше место пребывания в Париже
Расписание: Ежедневно в 9:30. Экскурсия проводится с апреля по октябрь.
13 мая в 09:30
14 мая в 09:30
€650 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    27 апреля 2025
    Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
    Очень довольны экскурсией от Дмитрия. Поезда не в Версаль с нашей станции не ходили, но Дмитрий быстро скоординировал группу и мы везде успели. Рассказ очень интересный, организация на высшем уровне до мелочей. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Билеты в Версаль»

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  1. Самое главное
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  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Собор Парижской Богоматери
  6. Монмартр
  7. Набережная
  8. Консьержери
  9. Опера Гарнье
  10. Мулен Руж
Сколько стоит экскурсия по Парижу в мае 2025
Сейчас в Париже в категории "Билеты в Версаль" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 650. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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