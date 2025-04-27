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1 чел. По популярности Пешая На автобусе 3.5 часа 112 отзывов Мини-группа до 1 чел. Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца €87 за человека Пешая 2 часа Билеты Драгоценности Версаля: аудиопрогулка Откройте для себя Версаль в новом свете с аудиогидом. Прогуляйтесь по королевским садам и узнайте секреты французских монархов Начало: 2 Rue de l’Indépendance Américaine Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время €13 за билет 8 часов Билеты Экскурсия в Версаль и Живерни Начало: Ваше место пребывания в Париже Расписание: Ежедневно в 9:30. Экскурсия проводится с апреля по октябрь. €650 за экскурсию Другие экскурсии Парижа Последние отзывы на экскурсии В Валерия Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе Очень довольны экскурсией от Дмитрия. Поезда не в Версаль с нашей станции не ходили, но Дмитрий быстро скоординировал группу и мы везде успели. Рассказ очень интересный, организация на высшем уровне до мелочей. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Билеты в Версаль»

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