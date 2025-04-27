Мини-группа
до 1 чел.
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel
Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца
13 мая в 11:00
15 мая в 11:00
€87 за человека
Билеты
Драгоценности Версаля: аудиопрогулка
Откройте для себя Версаль в новом свете с аудиогидом. Прогуляйтесь по королевским садам и узнайте секреты французских монархов
Начало: 2 Rue de l’Indépendance Américaine
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€13 за билет
Билеты
Экскурсия в Версаль и Живерни
Начало: Ваше место пребывания в Париже
Расписание: Ежедневно в 9:30. Экскурсия проводится с апреля по октябрь.
13 мая в 09:30
14 мая в 09:30
€650 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия27 апреля 2025Очень довольны экскурсией от Дмитрия. Поезда не в Версаль с нашей станции не ходили, но Дмитрий быстро скоординировал группу и мы везде успели. Рассказ очень интересный, организация на высшем уровне до мелочей. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Билеты в Версаль»
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Сейчас в Париже в категории "Билеты в Версаль" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 650. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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