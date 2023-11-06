Узнать всё о ресторанном сердце города и съесть ромовую бабу в кондитерской, где была Елизавета II
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
По следам гурманов 18–19 веков
Мы начнём нашу прогулку в самом центре Парижа — в районе Les Halles. Это место, где находился легендарный рынок, который Эмиль Золя прославил в своём романе «Чрево Парижа». Рынок давно перенесли за городскую черту, но вокруг остались лавки, кафе и рестораны. Некоторые из них могут похвастаться 300-летними традициями и именитыми
гостями. Мы тоже можем сюда заглянуть. А ещё посетить старейшую кондитерскую города, куда заходила английская королева Елизавета II. Кстати, именно здесь появилось пирожное «ромовая баба». Попробуйте его, и ваша жизнь уже никогда не будет прежней!
От рынков и до ресторанов
Далее мы пойдём любоваться садом Palais Royal, где я расскажу о появлении ресторанов в Париже. Ведь именно в этом квартале зародилась ресторанная жизнь после революции 1789 года. Потом мы перейдём на левый берег в район Saint Germain, который приготовил для вас немало других гастрономических сокровищ. Мы посетим продуктовый рынок, который ещё в Средние века принадлежал аббатству Сен-Жермен и был знаменит на всю Францию. Также заглянем в некоторые популярные кулинарные лавки Сен-Жермена. Найдём здесь как традиционные закуски и десерты, так и деликатесы от известных шеф-поваров.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию) – приблизительно €20/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около главного входа в церковь Saint Eustache
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.