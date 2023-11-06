Вкусный Париж: экскурсия для гурманов

Узнать всё о ресторанном сердце города и съесть ромовую бабу в кондитерской, где была Елизавета II

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Ответы на вопросы
История Франции неотделима от истории французской кухни. Для местных жителей еда — не просто пища. Она должна радовать глаз — быть красиво сервирована. Согревать душу — ведь так приятно встречаться с близкими и вести душевные разговоры за столом. Кружить голову — запахи некоторых блюд могут просто сводить с ума. Во время нашей экскурсии я открою для вас все эти наслаждения.
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По следам гурманов 18–19 веков

Мы начнём нашу прогулку в самом центре Парижа — в районе Les Halles. Это место, где находился легендарный рынок, который Эмиль Золя прославил в своём романе «Чрево Парижа». Рынок давно перенесли за городскую черту, но вокруг остались лавки, кафе и рестораны. Некоторые из них могут похвастаться 300-летними традициями и именитыми
гостями. Мы тоже можем сюда заглянуть. А ещё посетить старейшую кондитерскую города, куда заходила английская королева Елизавета II. Кстати, именно здесь появилось пирожное «ромовая баба». Попробуйте его, и ваша жизнь уже никогда не будет прежней!

От рынков и до ресторанов

Далее мы пойдём любоваться садом Palais Royal, где я расскажу о появлении ресторанов в Париже. Ведь именно в этом квартале зародилась ресторанная жизнь после революции 1789 года. Потом мы перейдём на левый берег в район Saint Germain, который приготовил для вас немало других гастрономических сокровищ. Мы посетим продуктовый рынок, который ещё в Средние века принадлежал аббатству Сен-Жермен и был знаменит на всю Францию. Также заглянем в некоторые популярные кулинарные лавки Сен-Жермена. Найдём здесь как традиционные закуски и десерты, так и деликатесы от известных шеф-поваров.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию) – приблизительно €20/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около главного входа в церковь Saint Eustache
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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