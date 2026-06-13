Лучшее время для гастрономической экскурсии по Парижу - с мая по сентябрь, когда погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе. В это время город оживает, и рестораны предлагают свои лучшие блюда. Октябрь и апрель также хороши, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, вы всё равно сможете насладиться кулинарными изысками, так как многие мероприятия проходят в помещении.

старейшую кондитерскую, где появилась ромовая баба. Далее, сад Palais Royal и квартал Saint Germain откроют перед вами гастрономические сокровища. Здесь вы узнаете о появлении ресторанов после революции 1789 года и попробуете деликатесы от известных шеф-поваров

Описание экскурсии

По следам гурманов 18–19 веков

Мы начнём нашу прогулку в самом центре Парижа — в районе Les Halles. Это место, где находился легендарный рынок, который Эмиль Золя прославил в своём романе «Чрево Парижа». Рынок давно перенесли за городскую черту, но вокруг остались лавки, кафе и рестораны. Некоторые из них могут похвастаться 300-летними традициями и именитыми

гостями. Мы тоже можем сюда заглянуть. А ещё посетить старейшую кондитерскую города, куда заходила английская королева Елизавета II. Кстати, именно здесь появилось пирожное «ромовая баба». Попробуйте его, и ваша жизнь уже никогда не будет прежней!

От рынков и до ресторанов

Далее мы пойдём любоваться садом Palais Royal, где я расскажу о появлении ресторанов в Париже. Ведь именно в этом квартале зародилась ресторанная жизнь после революции 1789 года. Потом мы перейдём на левый берег в район Saint Germain, который приготовил для вас немало других гастрономических сокровищ. Мы посетим продуктовый рынок, который ещё в Средние века принадлежал аббатству Сен-Жермен и был знаменит на всю Францию. Также заглянем в некоторые популярные кулинарные лавки Сен-Жермена. Найдём здесь как традиционные закуски и десерты, так и деликатесы от известных шеф-поваров.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию) – приблизительно €20/чел.