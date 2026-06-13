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Вкусный Париж: экскурсия для гурманов

Откройте тайны французской кухни, прогуливаясь по историческим районам Парижа. Узнайте, где зародилась ресторанная жизнь и попробуйте легендарные блюда
История Франции и её кухня неразделимы. В центре Парижа, в районе Les Halles, когда-то находился легендарный рынок, воспетый Эмилем Золя. Здесь можно найти кафе и рестораны с 300-летними традициями. Посетите
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старейшую кондитерскую, где появилась ромовая баба. Далее, сад Palais Royal и квартал Saint Germain откроют перед вами гастрономические сокровища.

Здесь вы узнаете о появлении ресторанов после революции 1789 года и попробуете деликатесы от известных шеф-поваров

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Исторические районы Парижа
  • 🍰 Легендарные французские десерты
  • 🥖 300-летние кулинарные традиции
  • 🍽️ Уникальные рестораны и кафе
  • 🧀 Гастрономические сокровища Сен-Жермена

Лучшее время для посещения

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мар
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июл
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Лучшее время для гастрономической экскурсии по Парижу - с мая по сентябрь, когда погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе. В это время город оживает, и рестораны предлагают свои лучшие блюда. Октябрь и апрель также хороши, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, вы всё равно сможете насладиться кулинарными изысками, так как многие мероприятия проходят в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов

Что можно увидеть

  • Les Halles
  • Palais Royal
  • Saint Germain

Описание экскурсии

По следам гурманов 18–19 веков

Мы начнём нашу прогулку в самом центре Парижа — в районе Les Halles. Это место, где находился легендарный рынок, который Эмиль Золя прославил в своём романе «Чрево Парижа». Рынок давно перенесли за городскую черту, но вокруг остались лавки, кафе и рестораны. Некоторые из них могут похвастаться 300-летними традициями и именитыми
гостями. Мы тоже можем сюда заглянуть. А ещё посетить старейшую кондитерскую города, куда заходила английская королева Елизавета II. Кстати, именно здесь появилось пирожное «ромовая баба». Попробуйте его, и ваша жизнь уже никогда не будет прежней!

От рынков и до ресторанов

Далее мы пойдём любоваться садом Palais Royal, где я расскажу о появлении ресторанов в Париже. Ведь именно в этом квартале зародилась ресторанная жизнь после революции 1789 года. Потом мы перейдём на левый берег в район Saint Germain, который приготовил для вас немало других гастрономических сокровищ. Мы посетим продуктовый рынок, который ещё в Средние века принадлежал аббатству Сен-Жермен и был знаменит на всю Францию. Также заглянем в некоторые популярные кулинарные лавки Сен-Жермена. Найдём здесь как традиционные закуски и десерты, так и деликатесы от известных шеф-поваров.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию) – приблизительно €20/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив главного входа в театр La comedie française
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 715 туристов
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин
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и увидеть еще много интересного. Получаю большое удовольствие от общения с людьми и стараюсь так вести экскурсию, чтобы туристы почувствовали себя в дружественной обстановке. Всегда дополняю экскурсии интересными фактами, которых не найдёшь в обычных путеводителях. Моя задача — сделать ваш отпуск незабываемым, чтобы вы еще не раз захотели вернуться в Париж.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
С
Юля - один из лучших, а может быть, лучший гид из тех, кого я встречала в жизни. Мы узнали много нового и интересного, хотя бывали в Париже много раз. 3 часа экскурсии пролетели незаметно, с удовольствием еще столько же ходили. Посетили по ее рекомендации ресторан и кондитерскую. Обязательно буду рекомендовать Юлию всем своим знакомым.
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Л
Нам очень понравился гид высокой квалификации, спасибо ей огромное! Париж нам открылся с новой стороны. Это очень интересно всем.
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Y
Очень понравилась экскурсия! Юлия прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Обязательно ещё вернемся, если будем в Париже!
Очень понравилась экскурсия! Юлия прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Обязательно ещё вернемся, если будем в Париже!
Очень понравилась экскурсия! Юлия прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Обязательно ещё вернемся, если будем в Париже!
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Марина
Экскурсия очень понравился, как мне, так и моему сыну - подростку (а такое не всегда бывает). Гастрономия пересекалась и с историей города. Очень интересно. Прошла на одном дыхании. Юлия подсказала
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много полезных локаций, где поесть, где купить сувениры и погулять. Всем рекомендую в первый же день приезда брать подобную экскурсию, чтобы в последующие дни вы уже знали как спланировать свой досуг. Спасибо огромное Юлии за такую познавательную экскурсию.

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О
Юлия - великолепный гид. Очень хорошо разбирается не только в теме экскурсии, но и в исторических вопросах Франции. Показала прекрасные места, очень хорошо рассказывала и отвечала на многочисленные вопросы. Понравилось как нам, так и нашей дочери-подростку. Спасибо большое за экскурсию.
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И
Большое спасибо Юлии. Экскурсия прошла очень интересно, никуда не торопились, останавливались, дегустировали, пробовали. Было ощущение, что гуляем по Парижу с хорошей знакомой.
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