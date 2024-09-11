Гастрономический Париж — это целая вселенная! Предлагаю познакомиться с местными традициями, прогуливаясь по старинным улицам и окунаясь в прошлое, тесно переплетённое с настоящим.
Я покажу вам лучший магазин шоколада, известную чайную, винный погреб, район старого рынка с сырными лавками и известными историческими ресторанами. Вы ощутите настоящий вкус Парижа и откроете его с новой стороны.
Я покажу вам лучший магазин шоколада, известную чайную, винный погреб, район старого рынка с сырными лавками и известными историческими ресторанами. Вы ощутите настоящий вкус Парижа и откроете его с новой стороны.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Пирожные от лучших кондитеров Франции, мясные деликатесы, представленные на столах всех французов, знаменитое фуа-гра, ароматные сыры, лучшие вина, изысканный шоколад, лучший в Париже луковый суп, эскарго с разнообразными соусами, ароматный чай от братьев-изобретателей, кофе в самой популярной кофейне столицы — всё это вы сможете увидеть и попробовать.
По пути от одной гастролокации до другой вы увидите:
- сад и дворец Пале-Рояль
- самые красивые исторические пассажи
- биржу, превращённую в музей французским миллиардером
- район старинного рынка и бывшего кладбища
- самое необычное здание Парижа
И узнаете:
- какие гастрономические традиции чтут во Франции
- какие блюда любят французы и какие подают в местных ресторанах
- что стоит попробовать в первую очередь
- какие деликатесы популярны и почему
- какие известные парижане подарили миру богатство вкусов
Организационные детали
Все дегустации и покупки оплачиваются отдельно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Париже
Меня зовут Таня, и я покажу вам Париж глазами человека, который не просто знает его секреты, но и влюблён в него долгие годы. Чем я отличаюсь от обычного гида? Я открываюЗадать вопрос
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