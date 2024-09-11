Гастрономический Париж — это целая вселенная! Предлагаю познакомиться с местными традициями, прогуливаясь по старинным улицам и окунаясь в прошлое, тесно переплетённое с настоящим. Я покажу вам лучший магазин шоколада, известную чайную, винный погреб, район старого рынка с сырными лавками и известными историческими ресторанами. Вы ощутите настоящий вкус Парижа и откроете его с новой стороны.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Пирожные от лучших кондитеров Франции, мясные деликатесы, представленные на столах всех французов, знаменитое фуа-гра, ароматные сыры, лучшие вина, изысканный шоколад, лучший в Париже луковый суп, эскарго с разнообразными соусами, ароматный чай от братьев-изобретателей, кофе в самой популярной кофейне столицы — всё это вы сможете увидеть и попробовать.

По пути от одной гастролокации до другой вы увидите:

сад и дворец Пале-Рояль

самые красивые исторические пассажи

биржу, превращённую в музей французским миллиардером

район старинного рынка и бывшего кладбища

самое необычное здание Парижа

И узнаете:

какие гастрономические традиции чтут во Франции

какие блюда любят французы и какие подают в местных ресторанах

что стоит попробовать в первую очередь

какие деликатесы популярны и почему

какие известные парижане подарили миру богатство вкусов

Организационные детали

Все дегустации и покупки оплачиваются отдельно.