От галлов и римлян до королей и звёзд Мишлен — наша экскурсия погрузит вас в увлекательный мир французской кухни. Погуляем по историческому центру, проследим путь гастрономии. Обсудим, что парижане ели и пили в разные эпохи — и что определяло их выбор. И конечно, вы попробуете символы Франции: нежные макарони, сыры и бургундских улиток. La vie est belle!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Кондитерская с премией «Лучший шоколадье года»

Здесь вы попробуете французское лакомство — макарон. Мы расскажем историю известного десерта: как парижские творцы превратили миндальное печенье в шедевр.

Переулок Сен-Андре: старейший ресторан Парижа и исторические ворота

В атмосферном уголке Латинского квартала не пропустим ресторан, основанный в 17 веке: здесь собирались философы эпохи Просвещения — Вольтер, Дидро и Руссо. А ещё вы увидите ворота, через которые проходила граница Парижа до Французской революции, и услышите о питании горожан в то время.

Магазин прованских деликатесов

Здесь продают оливковые масла, тапенады, специи, сладости из разных регионов страны. Обсудим разнообразие французской кухни и специалитеты каждой провинции.

Улица Бачи: сердце повседневной жизни

Выясним, почему для французов важны долгие разговоры за бокалом вина на террасе.

Церковь Сен-Жермен-де-Прe

Старый центр огромного монастырского хозяйства в Средние века. Увидим рядом самую дорогую недвижимость Парижа.

Набережная Сены

По дороге осмотрим дома с необычной архитектурой и самую маленькую улицу района. Ещё раз проследим путь французской еды — от античности и монастырских хозяйств до шефов высокой кухни.

Дегустация в ресторане

Финальная нота — гастрономический опыт. Вы попробуете:

лягушачьи лапки

улиток по-бургундски

французские сыры, включая бри, который называют «королём сыров»

Мы расскажем, как появились эти блюда, чем отличаются разные виды сыров и какие вина сочетаются с французскими деликатесами.

Вы узнаете

Как простая деревенская еда постепенно превратилась в одну из самых знаменитых кухонь мира

Почему во Франции сотни видов сыра

Как монахи выращивали продукты и снабжали ими город любви

Чем отличаются кафе, бистро, рестораны и брассери

В чём секрет теста, из которого делают эклеры и воздушные булочки

Как появилось шампанское и почему стало символом праздника

Как Екатерина Медичи изменила французскую гастрономию

и многое другое…

