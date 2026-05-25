Париж на вкус: пирожные, сыры, деликатесы (всё включено)

Не просто оценить французскую кухню, но разобраться в её истории и особенностях
От галлов и римлян до королей и звёзд Мишлен — наша экскурсия погрузит вас в увлекательный мир французской кухни. Погуляем по историческому центру, проследим путь гастрономии. Обсудим, что парижане ели и пили в разные эпохи — и что определяло их выбор. И конечно, вы попробуете символы Франции: нежные макарони, сыры и бургундских улиток. La vie est belle!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Кондитерская с премией «Лучший шоколадье года»

Здесь вы попробуете французское лакомство — макарон. Мы расскажем историю известного десерта: как парижские творцы превратили миндальное печенье в шедевр.

Переулок Сен-Андре: старейший ресторан Парижа и исторические ворота

В атмосферном уголке Латинского квартала не пропустим ресторан, основанный в 17 веке: здесь собирались философы эпохи Просвещения — Вольтер, Дидро и Руссо. А ещё вы увидите ворота, через которые проходила граница Парижа до Французской революции, и услышите о питании горожан в то время.

Магазин прованских деликатесов

Здесь продают оливковые масла, тапенады, специи, сладости из разных регионов страны. Обсудим разнообразие французской кухни и специалитеты каждой провинции.

Улица Бачи: сердце повседневной жизни

Выясним, почему для французов важны долгие разговоры за бокалом вина на террасе.

Церковь Сен-Жермен-де-Прe

Старый центр огромного монастырского хозяйства в Средние века. Увидим рядом самую дорогую недвижимость Парижа.

Набережная Сены

По дороге осмотрим дома с необычной архитектурой и самую маленькую улицу района. Ещё раз проследим путь французской еды — от античности и монастырских хозяйств до шефов высокой кухни.

Дегустация в ресторане

Финальная нота — гастрономический опыт. Вы попробуете:

  • лягушачьи лапки
  • улиток по-бургундски
  • французские сыры, включая бри, который называют «королём сыров»

Мы расскажем, как появились эти блюда, чем отличаются разные виды сыров и какие вина сочетаются с французскими деликатесами.

Вы узнаете

  • Как простая деревенская еда постепенно превратилась в одну из самых знаменитых кухонь мира
  • Почему во Франции сотни видов сыра
  • Как монахи выращивали продукты и снабжали ими город любви
  • Чем отличаются кафе, бистро, рестораны и брассери
  • В чём секрет теста, из которого делают эклеры и воздушные булочки
  • Как появилось шампанское и почему стало символом праздника
  • Как Екатерина Медичи изменила французскую гастрономию
  • и многое другое…

Организационные детали

  • В стоимость входит дегустация макарон, лягушачьих лапок, улиток и сыров
  • Экскурсия проводится для группы от 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия
  • Остаток стоимости на месте нужно оплатить гиду наличными
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€60
Дети до 7 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Saint-Germains-de-Pres
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 16023 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
усиливая их впечатления и эмоции. Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!» Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!

Отзывы и рейтинг

Интересная экскурсия с погружением в историю формирования французской кухни, по аутентичным местам, с дегустированием французских деликатесов. Рекомендую!
