Анна Ш. – Гид из Парижа

Во время 3-х часовой прогулки по Парижу.



вы узнаете все его секреты и точно влюбитесь ❤️, даже если вдруг не удалось с первого раза.



Мы прогуляемся от знаменитого Пале Ройаль, через красивые 🤩 парижские пассажи к историческому району Марэ.



Я расскажу вам про изменение города с начала его построения и до сегодняшнего дня, про привычки и жизнь парижан, а также отвечу на все ваши вопросы.