Что вы увидите
- Palais Royal
- Les Halles
- Eglise Saint-Eustache
- Исторический район Марэ (Marais)
- Marché des enfants rouges
- Place des Vosges
Что вас ждёт на экскурсии 🧭 по Парижу
- Мы посетим самую старую кондитерскую города;
- Найдем самый большой орган во Франции;
- Узнаем почему район Марэ отличается от своих соседей.
- Тайные сады, секретные дворики и проходы откроют для вас Париж с другой стороны. Вы сможете наконец-то уйти от привычных туристических троп и по-настоящему полюбить этот город 🏙️ детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что не входит
- Питание и напитки
- Сувениры и личные расходы
Место завершения
🏁 Станция метро St. Paul
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна Ш.
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