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Влюбиться в Париж за 3 часа

Анна Ш.
Анна Ш. – Гид из Парижа
Во время 3-х часовой прогулки по Парижу.

вы узнаете все его секреты и точно влюбитесь ❤️, даже если вдруг не удалось с первого раза.

Мы прогуляемся от знаменитого Пале Ройаль, через красивые 🤩 парижские пассажи к историческому району Марэ.

Я расскажу вам про изменение города с начала его построения и до сегодняшнего дня, про привычки и жизнь парижан, а также отвечу на все ваши вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €170 за экскурсию

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Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа

Что вы увидите

  • Palais Royal
  • Les Halles
  • Eglise Saint-Eustache
  • Исторический район Марэ (Marais)
  • Marché des enfants rouges
  • Place des Vosges
Что вас ждёт на экскурсии 🧭 по Парижу
  • Мы посетим самую старую кондитерскую города;
  • Найдем самый большой орган во Франции;
  • Узнаем почему район Марэ отличается от своих соседей.
  • Тайные сады, секретные дворики и проходы откроют для вас Париж с другой стороны. Вы сможете наконец-то уйти от привычных туристических троп и по-настоящему полюбить этот город 🏙️ детали:
    • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Сувениры и личные расходы
Начало
🚩 1 place Colette
Место завершения
🏁 Станция метро St. Paul
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна Ш.
Анна Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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