Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаю пройти с чат-ботом по 5 округу Парижа! Вы посетите древний амфитеатр и услышите, что потерял и нашёл Хемингуэй. Откроете для себя бар редких средневековых напитков и разгадаете тайны улицы, ведущей в Рим.



Увидите яркие примеры симбиоза настоящего и прошлого: древних арен и игровой площадки, памятников архитектуры и граффити. Будет интересно!