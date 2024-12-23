Приглашаю пройти с чат-ботом по 5 округу Парижа! Вы посетите древний амфитеатр и услышите, что потерял и нашёл Хемингуэй. Откроете для себя бар редких средневековых напитков и разгадаете тайны улицы, ведущей в Рим.
Увидите яркие примеры симбиоза настоящего и прошлого: древних арен и игровой площадки, памятников архитектуры и граффити. Будет интересно!
Увидите яркие примеры симбиоза настоящего и прошлого: древних арен и игровой площадки, памятников архитектуры и граффити. Будет интересно!
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание квеста
Вы увидите:
- Арены Лютеции — города-предка Парижа
- Дом, где жил Эрнест Хемингуэй
- Крепостную стену Филиппа II Августа
- Улицу Муфтар — бывшую древнеримскую дорогу
- Церковь Сен-Медар
Вы узнаете:
- Как сложилась судьба прародителя Парижа
- Что помешало Третьему крестовому походу
- Где находился самый популярный ресторан Средневековья
- Как в старину соревновались парижские торговцы
- Какое место прославилось чудесами исцеления и садомазохизма
Ответы на некоторые вопросы вы найдёте на месте. Другие потребуют смекалки, эрудиции или наличия интернета. В конце вы получите небольшой приз.
Организационные детали
- Квест проходит без гида, в телеграм-боте
- После внесения предоплаты на сайте необходимо внести оставшуюся часть оплаты онлайн-переводом на русскую или европейскую карты
- В течение часа после полной оплаты (в пределах 09:30-21:00 по парижскому времени) я пришлю вам ссылку на бот и кодовое слово
- Доступ к квесту даётся на 2 недели со дня оплаты
- Некоторые факты экскурсии не предназначены для детей младше 16 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Cardinal Lemoine/Jussieu
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Париже
Здравствуйте! Меня зовут Дарья, я фланёр и исследователь Парижа. Больше всего люблю гулять, задавать вопросы и находить на них ответы. Особенно интересуюсь историями макабра, криминала и гастрономии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
23 дек 2024
Квест это всегда весело и познавательно. было классно
Юлия
4 ноя 2024
Понравилось, что можно спокойно гулять в своем ритме и открывать для себя вещи о которых раньше не думала
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