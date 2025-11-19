Описание экскурсииЗамок Шеверни сохранил своё неповторимое очарование и особый уют именно благодаря тому, что на протяжении почти 500 лет оставался во владении одной семьи — Huraul de Vibrae. И сейчас им владеют потомки этого знатного рода. Правда, были периоды, когда замок уходил из рук этой семьи. Например, одно время им владела возлюбленная короля Генриха II Диана де Пуатье. И это не единственный замок, подаренный этой Прекрасной Даме, которая была старше короля почти на 20 лет. Великолепный замок Шенонсо также принадлежал ей. Прекрасно сохранившийся замок Шеверни бал первым в долине, открывшимся для посетителей. С 1922 года замок закрывался всего 3 раза: впервые, когда английская королева-мать посетила Шеверни в 1963 году, затем по случаю грустного события — похорон Маркизы де Вибрэ в 1976 и последний раз — 26 ноября 1994 года во время праздничных торжеств, приуроченных к свадьбе сегодняшних владельцев замка. Свадебное платье новобрачной, как и другие личные вещи, мы можем видеть в частных покоях. Когда мы гуляем по этой части замка, где реально недавно и жили сами владельцы, такое странное чувство возникает, даже немного неловко. Как будто заглянули в дом в отсутствие хозяев. Кроме того, Шеверни славится своими огромными охотничьими собаками, их около 70-ти. И псовая охота продолжается здесь, как и в старые добрые времена. Замок Шомон был любимым замком Катерины Медичи. Пока был королем её муж, Генрих II, Франция подчинялась его возлюбленной — знаменитой Диане де Пуатье. Сама Диана жила в нескольких десятках километрах — в замке Шенонсо. Конечно, слово «жила» употреблено здесь в своём относительном значении, т. к. знать в те времена владела и замками в провинциях и дворцами в Париже и переезжала из одного своего имения в другое. Тем не менее замок Шенонсо был любимым владением Дианы. Как только Генрих II погиб, Катерина Медичи отобрала Шенонсо у Дианы и отдала ей Шомон. Поселившись здесь, Диана сломала одну из стен замка, стоящего на высоком берегу Луары, и открыла доступ солнцу в остальные комнаты замка. Блуа — город на берегу Луары. Вход в замок украшает эмблема Людовика XII — дикобраз. Двор замка уникален. Мощное здание Совета XIII века соседствует с королевскими покоями конца XIV-начала XV века, а те, в свою очередь, — с мощным ренессансным крылом эпохи Возрождения. И рядом — дворец XVII века, построенный братом Людовика XIII… Изысканная королевская архитектура разных эпох и направлений, собранная на одном дворе!
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шеверни
- Замок Шомон
- Замок Блуа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы 600 евро
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
