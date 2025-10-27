Индивидуальная экскурсия на автомобиле премиум-класса из Парижа в долину Луары предлагает уникальную возможность посетить три королевских замка: Шенонсо, Амбуаз и Шамбор. Каждый из них удивит своей архитектурой и историей. Узнайте о любовных интригах, королевских резиденциях и тайнах, связанных с Леонардо да Винчи. Завершите день дегустацией местных вин. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит погрузиться в атмосферу французской аристократии

Описание экскурсии

Замок Шенонсо (с посещением). Начнём с самого изящного замка долины Луары. Он покорит архитектурой, садами и удивительной историей, полной любовных интриг и тайн.

Замок Амбуаз (с посещением). Затем отправимся в королевскую резиденцию Амбуаз, где рождалась история французской монархии. Вы полюбуетесь великолепными видами на Луару, прогуляетесь по террасам и посетите часовню Святого Губерта, где покоится Леонардо да Винчи.

Замок Шамбор (осмотр снаружи). Финальная точка — один из самых грандиозных замков Франции. Мы оценим его масштаб, архитектуру и знаменитую двойную лестницу.

Дегустация вин (по желанию). Вы познакомитесь с традициями луарских виноделов и попробуете местные сорта прямо у производителя.

В поездке вы узнаете:

Почему Шенонсо называют дамским замком и как в его судьбе встретились две могущественные женщины — Диана де Пуатье и Екатерина Медичи

Какие тайны хранят стены Амбуаза и почему именно здесь похоронен Леонардо да Винчи

Чем знаменита двойная лестница Шамбора и какие охотничьи символы зашифрованы в его архитектуре

В чём секрет садового искусства долины

Примерный тайминг:

8:00 — выезд из Парижа в долину Луары

10:30 — прибытие в замок Шенонсо

12:00 — обед в ресторане при замке или другом заведении (бронирование я возьму на себя)

14:00 — переезд в замок Амбуаз и посещение замка

15:30 — переезд к замку Шамбор. По пути — обзор замков Шомон-сюр-Луар и Блуа

16:30 — прибытие в замок Шамбор. Прогулка по парку, осмотр замка снаружи, посещение сувенирных лавок (по желанию)

17:30 — выезд в Париж. По желанию возможна остановка на дегустацию у местного винодела

20:00 — прибытие в отель

Организационные детали