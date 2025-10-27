Путешествие на автомобиле премиум-класса к величественным замкам Луары: Шенонсо, Амбуаз и Шамбор. Узнайте истории королей и насладитесь винами
Индивидуальная экскурсия на автомобиле премиум-класса из Парижа в долину Луары предлагает уникальную возможность посетить три королевских замка: Шенонсо, Амбуаз и Шамбор. Каждый из них удивит своей архитектурой и историей. Узнайте о любовных интригах, королевских резиденциях и тайнах, связанных с Леонардо да Винчи. Завершите день дегустацией местных вин.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит погрузиться в атмосферу французской аристократии
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Посещение трех уникальных замков
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
🍷 Возможность дегустации местных вин
📜 Узнать истории королей и фавориток
🌿 Прогулка по живописным садам
Что можно увидеть
Замок Шенонсо
Замок Амбуаз
Замок Шамбор
Описание экскурсии
Замок Шенонсо (с посещением). Начнём с самого изящного замка долины Луары. Он покорит архитектурой, садами и удивительной историей, полной любовных интриг и тайн.
Замок Амбуаз (с посещением). Затем отправимся в королевскую резиденцию Амбуаз, где рождалась история французской монархии. Вы полюбуетесь великолепными видами на Луару, прогуляетесь по террасам и посетите часовню Святого Губерта, где покоится Леонардо да Винчи.
Замок Шамбор (осмотр снаружи). Финальная точка — один из самых грандиозных замков Франции. Мы оценим его масштаб, архитектуру и знаменитую двойную лестницу.
Дегустация вин (по желанию). Вы познакомитесь с традициями луарских виноделов и попробуете местные сорта прямо у производителя.
В поездке вы узнаете:
Почему Шенонсо называют дамским замком и как в его судьбе встретились две могущественные женщины — Диана де Пуатье и Екатерина Медичи
Какие тайны хранят стены Амбуаза и почему именно здесь похоронен Леонардо да Винчи
Чем знаменита двойная лестница Шамбора и какие охотничьи символы зашифрованы в его архитектуре
В чём секрет садового искусства долины
Примерный тайминг:
8:00 — выезд из Парижа в долину Луары 10:30 — прибытие в замок Шенонсо 12:00 — обед в ресторане при замке или другом заведении (бронирование я возьму на себя) 14:00 — переезд в замок Амбуаз и посещение замка 15:30 — переезд к замку Шамбор. По пути — обзор замков Шомон-сюр-Луар и Блуа 16:30 — прибытие в замок Шамбор. Прогулка по парку, осмотр замка снаружи, посещение сувенирных лавок (по желанию) 17:30 — выезд в Париж. По желанию возможна остановка на дегустацию у местного винодела 20:00 — прибытие в отель
Организационные детали
Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz V-Class. В салоне: кондиционер, кожаные кресла, питьевая вода, Wi-Fi
Дополнительно оплачиваются билеты в замки Шенонсо и Амбуаз — в среднем по €15-18 за чел., обед — €25-50 за чел., дегустация вин — по договорённости
Не рекомендую поездку семьям с детьми до 7 лет и тем, кому тяжело проводить несколько часов на ногах
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Денис — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 325 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и уже с 2000 года я называю Париж своим домом. Получив образование историка и работая в туризме, я не мог не влюбиться в этот уникальный город. читать дальше
В 2009 году я основал экскурсионную компанию, где вместе с командой лицензированных гидов и водителей мы помогаем нашим гостям увидеть Париж таким, каким его знают местные жители. Наши экскурсии — это не просто маршруты, а увлекательные истории и впечатления, которые останутся в вашем сердце надолго. Жду вас в Париже!
Отзывы и рейтинг
Анастасия
27 окт 2025
Просто ВАУ! Денис профессионал с большой буквы! Все прошло замечательно, по заявленному таймингу: встретил, аккуратно привез на обозначенные точки, по пути курс по истории Франции, время в дороге пролетает незаметно. Автомобиль комфортабельный, чистый. Поездка одно удовольствие. Но конечно же самое главное это профессионализм Дениса, его готовность помочь и ответить на наши вопросы выше всех похвал. Большой РЕКОМЕНДАСЬОН! ❤️
Ольга
12 авг 2025
Сегодня с семьей, я, муж и две дочки, посетили замки Луары. Мы далеко не первый раз в Париже, но замки оставались только в мечтах. Сегодня мечта осуществилась благодаря отлично организованной читать дальше
экскурсии гидом Денисом. На комфортабельном мерседесе и интересному рассказу Дениса мы не заметили, как прошел день и мы успели посетить три замка. Экскурсия длится 12 часов, немного уставшие, но полностью счастливые, сейчас пишем этот отзыв.