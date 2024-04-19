Экскурсии проходящие только летом в Руане

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Руане на русском языке, цены от €179. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Руан - средневековые врата в Нормандию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
72 отзыва
Руан - средневековые врата в Нормандию
Исследовать город и полюбить его за многоликость на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Истории и легенды о простом люде, королях и героях средневековой Франции и… лучшая утка в стране
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
180 за всё до 4 чел.
Руанский собор. Средневековые тайны готического храма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Руанский собор. Средневековые тайны готического храма
Научиться «читать» символику готических соборов на экскурсии по архитектурной доминанте Руана
Начало: Руанский собор
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
179 за всё до 4 чел.
Шедевры руанского Музея изящных искусств
Индивидуальная
2 часа
Шедевры руанского Музея изящных искусств
Оценить главные полотна крупнейшего музея Нормандии: от Караваджо и Веласкеса до Ренуара и Модильяни
Начало: Перед центральным входом в музей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    19 апреля 2024
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Все было супер! Рекомендую!
  • Г
    Гульнара
    8 апреля 2024
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Руан. Жанна д,Арк. Прикоснитесь к истории. Вам поможет Татьяна.
    Руан. Жанна д,Арк. Прикоснитесь к истории. Вам поможет ТатьянаРуан. Жанна д,Арк. Прикоснитесь к истории. Вам поможет ТатьянаРуан. Жанна д,Арк. Прикоснитесь к истории. Вам поможет ТатьянаРуан. Жанна д,Арк. Прикоснитесь к истории. Вам поможет ТатьянаРуан. Жанна д,Арк. Прикоснитесь к истории. Вам поможет Татьяна
  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Татьяна - отличный гид! Даже спустя полгода, когда я наконец добралась до написания отзыва, я с теплом вспоминаю нашу прогулку
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    по Руану! Увлекательный и структурированный рассказ о городе и его истории, много интересных фактов, забавных историй и полезных советов. А сюрпризы, о которых Татьяна заранее побеспокоилась, понимая, что в воскресенье я не смогу их купить, приятно удивили и порадовали. Спасибо за незабываемый день (кстати, мой день рождения)!

  • Ю
    Юлия
    22 августа 2023
    Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
    Татьяна, спасибо огромное за увлекательную вечернюю экскурсию по городу Руан! Время пролетело совсем незаметно, при этом столько нового и интересного
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    узнали не только о городе, но и о Франции, о знаменитых личностях того времени. Даже ребенок (12 лет) был увлечен экскурсией, с интересом и увлечением слушал, задавал вопросы. Много получили дополнительных лайфхаков и подсказок относительно Нормандии, красивых и интересных мест для посещения. Спасибо за приятные сюрпризы! Руан и экскурсия с Татьяной - отличное сочетание для старта и знакомства с Нормандией! Буду рекомендовать всем друзьям, кто собирается в Нормандию)

  • М
    Мария
    19 июля 2023
    Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
    Остались очень довольны экскурсией по Руану с Татьяной! Были с ребёнком 9 лет, было не скучно, а очень даже увлекательно. Спасибо! Очаровались Руаном и узнали много нового:)
  • В
    Владимир
    8 июня 2023
    Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
    Татьяна - очень интересный рассказчик и приятный человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Руану в категории «Летние»

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  1. Руан - средневековые врата в Нормандию
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  3. Руанский собор. Средневековые тайны готического храма
  4. Шедевры руанского Музея изящных искусств
Сколько стоит экскурсия по Руану в июне 2024
Сейчас в Руане в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 179 до 180. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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