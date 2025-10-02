Найдено 3 экскурсии в категории « Немецкий квартал (Новый город) » в Страсбурге на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На велосипеде 3 часа 10 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса €190 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 27 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях €140 за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа 7 отзывов Аудиогид Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу» Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот Начало: У моста Понт-Кусс €7 за человека Другие экскурсии Страсбурга

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Страсбурге Велопрогулка по Страсбургу Французский Страсбург с немецкой душой Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»

