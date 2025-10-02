Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Завтра в 09:00
4 окт в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
Начало: У моста Понт-Кусс
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
