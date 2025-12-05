Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
11 дек в 13:00
12 дек в 11:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€190 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€144
€160 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Вдохнуть ароматы шоколада и вафель на сказочных ярмарках и узнать всё об эльзасском Рождестве
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
€144
€160 за всё до 6 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
Начало: У моста Понт-Кусс
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
€348 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван5 декабря 2025Большое спасибо Марине за экскурсию!
- ООлег4 ноября 2025Огромное спасибо Марине за потрясающее впечатление от города. Мы абсолютно ничего заранее специально не читали по Страсбургу, чтобы получить максимальные
- AAlex12 октября 2025Marina is great knowledgeable professional guide!!! We like excursion very much. Recommend to anyone visiting Strasbourg.
- ННаталья27 сентября 2025Замечательная экскурсия, прекрасный проводник Марина.
Очень тонко, дипломатично, не навязчиво.
Однозначно хочется вернутся и в город и к гиду Марине.
Любовь Марины к городу чувствуется и передаётся Вам.
4 часа пролетели незаметно
Однозначно рекомендую!
- EElena22 сентября 2025Марина, спасибо огромное вам за интересный тур, с таким энтузиазмом и прекрасной энергией!!! Очень интересный маршрут и факты, не скучно точно😂 очень рекомендую Марину. Вы получите большое удовольствие, как получили мы. Спасибо ❤️🙏
- ВВалерия9 сентября 2025Для города с несколькими интересными туристам локациями формат вело экскурсии идеален. Тем более, если это Европа, где буквально все передвигаются
- AAnna9 сентября 2025Все хорошо
- ССергей7 сентября 2025Спасибо большое! Обзорная экскурсия по Страсбургу была интересной и познавательной. Было бы замечательно, если бы появился такой же обзорный гид по Ницце.
- ИИгорь20 августа 2025Огромное спасибо Марине за экскурсию! Нам все понравилось: и логичный маршрут, по которому увидишь важные и красивые места, и море интересных фактов, которые подтверждаются фотографиями. Получили огромное удовольствие) Обязательно буду рекомендовать вас друзьям- путешественникам!
- AAndrei19 августа 2025И детям и взрослым было очень интересно и познавательно слушать. В конце марина порекомендовала рестораны с местной кухней. Оказались очень хорошие рестораны с вкусной едой. Всем рекомендуем брать экскурсии, не пожалеете.
- ЛЛенар5 августа 2025Большое спасибо Марине за экскурсию по Страсбургу! Было очень познавательно и интересно! 😊
- AAleksandra30 июля 2025Марина прекрасный рассказчик, увлекательно и не банально знакомит с историей и легендами города, демонстрирует интересные локации без толп людей и это в момент наибольшего числа туристов - в период Рождественских ярмарок.
Мы прекрасно провели время и остались очень довольны!
- ТТатьяна28 июля 2025Наша прогулка по Страсбургу с Мариной была просто отличной. Познакомились с историей города, его гастрономическим и культурным наследием. Марина потрясающе
- ММария23 июля 2025Благодаря нашему уважаемому гиду Марине, мы узнали много интересного о Страсбурге. Марина ведет свою экскурсию очень динамично, у нее прекрасный
- NNatalia4 июля 2025Мы имели удовольствие насладиться частной экскурсией по Страсбургу с Мариной, и, должны сказать, это стало абсолютной изюминкой нашего однодневного путешествия!
- AAida20 июня 2025Мы влюбились в Страсбург, Марина нас заворожила рассказами, историей, улочкам,площадями, набережной. Без неё мы бы просто слепо бродили. Не прогадали,
- ЛЛада19 июня 2025Марина - просто волшебная. Мы были на одной волне. Мало того, что экскурсия интересная и многосторонняя, Марина еще надавала много мыслей и мест, где мы уже сами погуляли. Спасибо ей огромное
- ФФеликс13 июня 2025Получил огромное удовольствие от экскурсии с Мариной! Марина- и великолепный знаток города, и замечательный рассказчик, и при этом её экскурсия-
- ААнна10 июня 2025Спасибо Марине! Экскурсия пролетела на одном дыхании, интересный маршрут и увлекательные рассказы от Марины. До этого была в Страсбурге несколько
- ИИнна9 июня 2025Марина провела восхитительную экскурсию, не напрягала нас цифрами и датами, а показала нам все прелести города, нам очень понравилось не навязчивое общение, мы влюбились в Страсбург и обязательно вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Крытые мосты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Страсбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Страсбурге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в декабре 2025
Сейчас в Страсбурге в категории "Крытые мосты" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 7 до 348 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Страсбурге (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Крытые мосты», 123 ⭐ отзыва, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль