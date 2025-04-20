Групповая экскурсия «Первое свидание с Берлином» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и современностью столицы Германии.
Участники смогут посетить знаменитую Александерплац, узнать интересные факты о Берлинской телебашне и Красной ратуше, а
Участники смогут посетить знаменитую Александерплац, узнать интересные факты о Берлинской телебашне и Красной ратуше, а
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать историю Берлина
- 🏛 Посетить Александерплац
- 🏰 Прогуляться по старым кварталам
- ☕ Завершить день в уютном кафе
- 🗺 Познакомиться с контрастами эпох
Что можно увидеть
- Александерплац
- Берлинская телебашня
- Церковь Святой Марии
- Красная ратуша
- Николаифиртель
Описание экскурсии
Александерплац — самая посещаемая достопримечательность Берлина
Местные нежно именуют эту площадь «Алекс». В разные времена здесь торговали скотом, лечили прокажённых и проводили парады.
Мы познакомим вас с архитектурным ансамблем, который объединяет здания современные, времён ГДР и далёкого 13 века, и расскажем:
- Какое необычное прозвище весёлые жители Берлина дали фонтану Дружбы народов
- Что открывается взору на Берлинской телебашне в солнечный день
- Какие сокровища древности хранятся в церкви Святой Марии
- Почему Красную ратушу называют Башней больших амбиций
- Какие личности и события стали причиной переименования Торплатц в Александерплац
И многое другое!
Красивые улочки и кварталы Старого города
Переместимся туда, где остались фрагменты крепостной стены, брусчатая мостовая и руины монастыря францисканцев, восстановленные стены которого так и не получили крышу.
Зайдём в милый дворик церкви Парохиалкирхе и пройдём по уютному кварталу Николаифиртель, где, если вы захотите, будет приятно завершить экскурсию за чашечкой кофе в одном из кафе.
Организационные детали
- Напитки и еда в кафе оплачиваются отдельно и по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Александерплац
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Берлине
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Живу в Берлине с 2010 года. Люблю этот город с удивительной судьбой. Он такой эклектичный и сумбурный на первый взгляд! При ближайшем рассмотрении иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
20 апр 2025
Благодарю Марию за прекрасное знакомство с городом Берлином! Была здесь в разные годы несколько раз, но он оставался для меня загадкой. Сегодня он приоткрыл свою нежную душу, древнюю историю, внимание жителей к культуре. Обязательно в следующий свой приезд запланирую новую встречу с городом с помощью Марии.
Мария
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв!
Буду рада новой встрече!
Буду рада новой встрече!
Татьяна
16 апр 2025
Спасибо Марии за замечательную экскурсию, содержательную и интересную. На пару часов мы погрузились в атмосферу района Александрплатц. Спасибо ☺️
В
Владимир
19 фев 2025
Моё первое знакомство с Берлином прошло просто замечательно!
Так получилось, что экскурсия оказалась индивидуальной, и это сделало её ещё более насыщенной и интересной.
Мария — прекрасный гид, которая увлекательно рассказала об истории
Так получилось, что экскурсия оказалась индивидуальной, и это сделало её ещё более насыщенной и интересной.
Мария — прекрасный гид, которая увлекательно рассказала об истории
А
Артем
11 фев 2025
Maria is a professional in her field, she gave a very detailed tour. We will recommend her to all our friends.
Мария профессионал своего дела, провела очень подробную экскурсию. Будем рекомендовать ее всем друзьям.
Мария профессионал своего дела, провела очень подробную экскурсию. Будем рекомендовать ее всем друзьям.
A
Aleksandra
24 дек 2024
Хочу поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию по Берлину.
Я познакомилась не только с достопримечательностями и историей города, но и с прекрасным человеком.
Было очень интересно и увлекательно, экскурсия прошла на одном дыхании.
Очень рекомендую!
Я познакомилась не только с достопримечательностями и историей города, но и с прекрасным человеком.
Было очень интересно и увлекательно, экскурсия прошла на одном дыхании.
Очень рекомендую!
А
Александр
22 дек 2024
Восхитительное свидание с Берлином!
Огромная благодарность Марие за такую волшебную экскурсию!
в Берлине я не впервые, и даже бывал на экскурсиях. Но именно Мария смогла так показать Берлин, что я увидел его
Огромная благодарность Марие за такую волшебную экскурсию!
в Берлине я не впервые, и даже бывал на экскурсиях. Но именно Мария смогла так показать Берлин, что я увидел его
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