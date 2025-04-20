Первое свидание с Берлином

Погрузитесь в атмосферу Берлина, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя контрасты города, гуляя по Александерплац и старинным улочкам
Групповая экскурсия «Первое свидание с Берлином» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и современностью столицы Германии.

Участники смогут посетить знаменитую Александерплац, узнать интересные факты о Берлинской телебашне и Красной ратуше, а
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также прогуляться по живописным улочкам Старого города.

Особое внимание уделяется архитектурным памятникам, сохранившимся с 13 века, и культурным достопримечательностям, таким как церковь Святой Марии и квартал Николаифиртель. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и городской жизни

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать историю Берлина
  • 🏛 Посетить Александерплац
  • 🏰 Прогуляться по старым кварталам
  • ☕ Завершить день в уютном кафе
  • 🗺 Познакомиться с контрастами эпох
Первое свидание с Берлином
Первое свидание с Берлином
Первое свидание с Берлином
Ближайшие даты:
23
мая24
мая25
мая26
мая27
мая28
мая29
мая
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Александерплац
  • Берлинская телебашня
  • Церковь Святой Марии
  • Красная ратуша
  • Николаифиртель

Описание экскурсии

Александерплац — самая посещаемая достопримечательность Берлина

Местные нежно именуют эту площадь «Алекс». В разные времена здесь торговали скотом, лечили прокажённых и проводили парады.

Мы познакомим вас с архитектурным ансамблем, который объединяет здания современные, времён ГДР и далёкого 13 века, и расскажем:

  • Какое необычное прозвище весёлые жители Берлина дали фонтану Дружбы народов
  • Что открывается взору на Берлинской телебашне в солнечный день
  • Какие сокровища древности хранятся в церкви Святой Марии
  • Почему Красную ратушу называют Башней больших амбиций
  • Какие личности и события стали причиной переименования Торплатц в Александерплац

И многое другое!

Красивые улочки и кварталы Старого города

Переместимся туда, где остались фрагменты крепостной стены, брусчатая мостовая и руины монастыря францисканцев, восстановленные стены которого так и не получили крышу.

Зайдём в милый дворик церкви Парохиалкирхе и пройдём по уютному кварталу Николаифиртель, где, если вы захотите, будет приятно завершить экскурсию за чашечкой кофе в одном из кафе.

Организационные детали

  • Напитки и еда в кафе оплачиваются отдельно и по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Александерплац
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
20 апр 2025
Благодарю Марию за прекрасное знакомство с городом Берлином! Была здесь в разные годы несколько раз, но он оставался для меня загадкой. Сегодня он приоткрыл свою нежную душу, древнюю историю, внимание жителей к культуре. Обязательно в следующий свой приезд запланирую новую встречу с городом с помощью Марии.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв!
Буду рада новой встрече!
Татьяна
16 апр 2025
Спасибо Марии за замечательную экскурсию, содержательную и интересную. На пару часов мы погрузились в атмосферу района Александрплатц. Спасибо ☺️
Спасибо Марии за замечательную экскурсию, содержательную и интересную. На пару часов мы погрузились в атмосферу района Александрплатц. Спасибо ☺️Спасибо Марии за замечательную экскурсию, содержательную и интересную. На пару часов мы погрузились в атмосферу района Александрплатц. Спасибо ☺️Спасибо Марии за замечательную экскурсию, содержательную и интересную. На пару часов мы погрузились в атмосферу района Александрплатц. Спасибо ☺️
В
19 фев 2025
Моё первое знакомство с Берлином прошло просто замечательно!
Так получилось, что экскурсия оказалась индивидуальной, и это сделало её ещё более насыщенной и интересной.
Мария — прекрасный гид, которая увлекательно рассказала об истории
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города, не ограничиваясь событиями Второй мировой войны, но и затронув его древние корни, становление и преображение на протяжении веков. Было очень интересно увидеть, как в Берлине сочетаются разные эпохи, прогуляться по местам, где сохранились следы прошлого, и услышать истории, которые делают этот город таким особенным.
Определённо рекомендую!

А
11 фев 2025
Maria is a professional in her field, she gave a very detailed tour. We will recommend her to all our friends.

Мария профессионал своего дела, провела очень подробную экскурсию. Будем рекомендовать ее всем друзьям.
A
24 дек 2024
Хочу поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию по Берлину.
Я познакомилась не только с достопримечательностями и историей города, но и с прекрасным человеком.
Было очень интересно и увлекательно, экскурсия прошла на одном дыхании.
Очень рекомендую!
А
22 дек 2024
Восхитительное свидание с Берлином!
Огромная благодарность Марие за такую волшебную экскурсию!
в Берлине я не впервые, и даже бывал на экскурсиях. Но именно Мария смогла так показать Берлин, что я увидел его
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совершенно по-иному. Мне казалось, что я знаю уже достаточно много и меня ничем не удивить, но оказалось, что это не так. Рождественский Берлин сиял огнями, а я не замечал течения времени. Передо мной проносились вехи истории, люди и события…
Отдельно хочу отметить, что Мария в высшей степени интеллигентна и обаятельна, она обладает грамотной речью и приятным голосом.
Однозначно рекомендую!

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