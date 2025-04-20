Групповая экскурсия «Первое свидание с Берлином» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и современностью столицы Германии.Участники смогут посетить знаменитую Александерплац, узнать интересные факты о Берлинской телебашне и Красной ратуше, а

также прогуляться по живописным улочкам Старого города. Особое внимание уделяется архитектурным памятникам, сохранившимся с 13 века, и культурным достопримечательностям, таким как церковь Святой Марии и квартал Николаифиртель. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и городской жизни

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Описание экскурсии

Александерплац — самая посещаемая достопримечательность Берлина

Местные нежно именуют эту площадь «Алекс». В разные времена здесь торговали скотом, лечили прокажённых и проводили парады.

Мы познакомим вас с архитектурным ансамблем, который объединяет здания современные, времён ГДР и далёкого 13 века, и расскажем:

Какое необычное прозвище весёлые жители Берлина дали фонтану Дружбы народов

Что открывается взору на Берлинской телебашне в солнечный день

Какие сокровища древности хранятся в церкви Святой Марии

Почему Красную ратушу называют Башней больших амбиций

Какие личности и события стали причиной переименования Торплатц в Александерплац

И многое другое!

Красивые улочки и кварталы Старого города

Переместимся туда, где остались фрагменты крепостной стены, брусчатая мостовая и руины монастыря францисканцев, восстановленные стены которого так и не получили крышу.

Зайдём в милый дворик церкви Парохиалкирхе и пройдём по уютному кварталу Николаифиртель, где, если вы захотите, будет приятно завершить экскурсию за чашечкой кофе в одном из кафе.

Организационные детали